リヤドの主要なスマート・シティーであるアブドラ王国金融地区（KAFD）は、金融イノベーションとグローバル・ビジネスの中心地となるように設計されています。このビジョンを達成するために、KAFDは複雑なオペレーションを迅速かつ正確に処理できるデジタル基盤を必要としていました。ただし、銀行業務の統合は断片化されており、各銀行はMT940/MT942の取引明細書に対して異なるプロトコルとフォーマットを使用していました。これにより、手作業による照合、報告の遅れ、エラーの頻繁が発生していました。

リアルタイムの可視性が欠如していたため、財務ガバナンスが損なわれ、意思決定が遅れていました。KAFDは、これらのつながりを統合し、正確でタイムリーな洞察を可能にし、地区全体で将来のAIを活用した分析、財務予測、オートメーションの基盤を構築するために、安全でスケーラブルな統合プラットフォームを必要としていました。