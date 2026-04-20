細分化された銀行とのつながりを、財務ガバナンスと業務効率化のための合理的されたスケーラブルなプラットフォームに変換
リヤドの主要なスマート・シティーであるアブドラ王国金融地区（KAFD）は、金融イノベーションとグローバル・ビジネスの中心地となるように設計されています。このビジョンを達成するために、KAFDは複雑なオペレーションを迅速かつ正確に処理できるデジタル基盤を必要としていました。ただし、銀行業務の統合は断片化されており、各銀行はMT940/MT942の取引明細書に対して異なるプロトコルとフォーマットを使用していました。これにより、手作業による照合、報告の遅れ、エラーの頻繁が発生していました。
リアルタイムの可視性が欠如していたため、財務ガバナンスが損なわれ、意思決定が遅れていました。KAFDは、これらのつながりを統合し、正確でタイムリーな洞察を可能にし、地区全体で将来のAIを活用した分析、財務予測、オートメーションの基盤を構築するために、安全でスケーラブルな統合プラットフォームを必要としていました。
2〜3時間から短縮
手作業のワークロード削減
エラー削減
Orange Business Servicesとの提携により、KAFDはシステムの統合、オペレーションのモダナイズ、顧客体験の向上を実現する戦略的イネーブラーとして、IBM webMethods Hybrid Integrationを選択しました。
このプラットフォームにより、ポイントツーポイント接続を一元的な統合レイヤーに置き換え、すべての銀行取引業務を単一のSecure Gatewayに統合しました。メッセージ形式を標準化し、照合ワークフローを自動化し、これまで遅延やエラーの原因となっていた手作業プロセスを排除しました。API駆動の接続性、プロセスのオーケストレーション、リアルタイム・モニタリング機能を備えたこのソリューションは、財務データを管理するための統一されたアプローチを提供しました。ハイブリッド・アーキテクチャーにより、オンプレミスのERPシステムへのコンプライアンスを確保しながら、将来の成長に向けてクラウドの拡張性を活用することで、KAFDはカスタム開発を行わずに新しい銀行の迅速なオンボーディングが可能になりました。
その影響は圧倒的なものでした。KAFDは、手作業によるワークロードを50％削減し、エラーを50％削減し、照合時間を2〜3時間からわずか30分に短縮しました。リアルタイムで資金状況を可視化することで、財務ガバナンスが強化され、コンプライアンスが向上し、意思決定者は確信を持って迅速に行動できるようになりました。
このプラットフォームの拡張性により、KAFDはカスタム開発ではなく構成を通じて、1つの銀行から複数の金融機関へと事業を拡大できました。この統合機能は、テクノロジーによって透明性、業務における俊敏性、持続可能な成長を可能にする世界的な金融ハブになるという KAFD のより広範なビジョンをサポートします。
アブドラ王国金融地区（KAFD）は、サウジアラビアのリヤドにあるビジネスとライフスタイルの一大拠点です。スマート地区として設計された同地区は、最先端テクノロジー、持続可能なインフラ、世界トップクラスのサービスを組み合わせ、完全に接続された都市エコシステムで金融機関、企業、住民をサポートします。
© Copyright IBM Corporation. April, 2026.
IBM、IBMのロゴ、およびwebMethods Hybrid 統合は、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。