結果がすべてを物語るGrupo Jaime Cámara社は、クラウド環境全体でより高いコストの透明性、運用効率、財務上の説明責任を実現しました。IBM Turbonomicを使用すると、ワークロードのパフォーマンスとコストが継続的に最適化され、適正化と容量の最適化により、インフラストラクチャー費用が推定25～35%削減されます。IBM Cloudabilityにより、FinOpsプラクティスとタグ付けストラテジーが導入され、事業単位ごとの可視性が向上しました。これにより、未確認のクラウド・リソースが約20～30％削減され、より正確なコスト配分が可能になりました。一方、IBM Instanaはリアルタイムのオブザーバビリティーによってアプリケーションの性能と信頼性を強化し、ITオペレーションおよびシステムズ・エンジニアリングチームがインシデントをより効率的に検知・解決できるようにしました。これらの機能を組み合わせることで、キャパシティの追加要求が約20～30%削減され、既存の参考情報をより有効に活用し、ビジネスに合わせて拡張できるガバナンスモデルを確立できると同時に、AI を含む次世代のイノベーションに向けて組織を準備できるようになりました。