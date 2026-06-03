Globo系列のメディア企業Jaime Câmaraは、コストを削減、および可視性を高めてデジタル成長を促進
Grupo Jaime Cámaraは、Globoの大手提携会社です。ラテンアメリカ最大の地域メディア・ネットワークの1つであり、複数のテレビ局、ラジオ局、新聞、デジタル・プラットフォームを運営しています。デジタル・トランスフォーメーションの一環として、同グループは基幹システムをクラウドへの移行を開始し、これを機に、より広範なモダナイゼーションへの取り組みが始まりました。しかし、その変化に伴いコストが上がり、より複雑になりました。明確な可視化と責任の所在が不明な状況では、クラウド費用が予測ができず、予算とパフォーマンスの両方にリスクが出る恐れがありました。課題は、IT目標とビジネス目標を整合させた持続可能でスケーラブルなクラウドストラテジーを策定しながら、より深いガバナンス、財務上の説明責任、アプリケーションのオブザーバビリティーへと進化させ、AI搭載のエクスペリエンスなど、将来のイノベーションの基礎を構築することでした。
複雑さとコストの増加を克服するために、Grupo Jaime CémaraはIBMとそのエコシステムと提携し、よりスマートなクラウド・ガバナンス・モデルを構築しました。この取り組みは、現在Concertプラットフォームの一部となっているIBM Turbonomicから始まりました。Turbonomicは、リソース管理を自動化し、ワークロードを継続的に最適化することで、コストを管理しながらアプリケーションの性能を確保します。ガバナンスのニーズが進化する中、 IBM Cloudability® は標準化されたタグ付けや報告などのFinOpsプラクティスを導入し、事業単位全体の財務透明性と説明責任を向上させました。同時に、Concertプラットフォームの一部となったIBM Instanaは、リアルタイムのアプリケーション・オブザーバビリティーを実現し、ITオペレーションおよびシステムズ・エンジニアリング・チームがクリティカルなサービスを監視し、パフォーマンスの問題に積極的に対処できるようにしました。IBM Business PartnerであるTD SYNNEXと4US Tecnologiaのサポートにより、この統合的なアプローチは、より成熟した財務ガバナンス・モデルへの前進と、AI駆動型イニシアチブを含む将来のイノベーションに備えるための、スケーラブルで効率的なオペレーションの基盤を構築しました。
結果がすべてを物語るGrupo Jaime Cámara社は、クラウド環境全体でより高いコストの透明性、運用効率、財務上の説明責任を実現しました。IBM Turbonomicを使用すると、ワークロードのパフォーマンスとコストが継続的に最適化され、適正化と容量の最適化により、インフラストラクチャー費用が推定25～35%削減されます。IBM Cloudabilityにより、FinOpsプラクティスとタグ付けストラテジーが導入され、事業単位ごとの可視性が向上しました。これにより、未確認のクラウド・リソースが約20～30％削減され、より正確なコスト配分が可能になりました。一方、IBM Instanaはリアルタイムのオブザーバビリティーによってアプリケーションの性能と信頼性を強化し、ITオペレーションおよびシステムズ・エンジニアリングチームがインシデントをより効率的に検知・解決できるようにしました。これらの機能を組み合わせることで、キャパシティの追加要求が約20～30%削減され、既存の参考情報をより有効に活用し、ビジネスに合わせて拡張できるガバナンスモデルを確立できると同時に、AI を含む次世代のイノベーションに向けて組織を準備できるようになりました。
Grupo Jaime Câmaraはブラジル最大の地域メディアネットワークの 1 つであり、Globo傘下の大手企業です。中西部地域に本社を置く同グループは、11のテレビ局、9つのラジオ局、複数の新聞とデジタルプラットフォームを運営しています。60年以上前に設立された同社は、毎日何百万人もの視聴者や読者にリーチし、さまざまなチャネルで信頼できるニュースとエンターテインメントを配信しています。イノベーションへの取り組みが有名な同グループは、急速に進化するメディアのランドスケープで一歩先を行くために、オペレーションをモダナイズし、次に進んでいます。
4US Tecnologiaは2020年に設立されたブラジルのIT企業で、クラウドのガバナンス、FinOps、サイバーセキュリティー、インフラ最適化が専門です。AIファーストの位置付けにより、同社はAIエージェントを活用して顧客のオペレーション、財務管理、セキュリティーを強化しています。4US社は、IBM、Microsoft社、Google社のパートナーとして、公共サービス、小売、アグリビジネスなどの分野にわたるデジタル・トランスフォーメーションを加速しています。
TD SYNNEXは、2021年にTech DataとSYNNEX Corporationの合併により設立された世界有数のITディストリビューターです。100カ国以上で事業を展開し、従業員数は23,000人以上で、クラウド、AI、セキュリティー、データ管理にわたるエンドツーエンドのテクノロジー・ソリューションを提供しています。IBMとRed Hatの最大の世界的付加価値ディストリビューターである同社は、組み込みソリューション契約（ESA）を通じて、パートナーとクライアントがカスタマイズされたIBMソリューションをデプロイできるよう支援しています。また、IBMの独占的なグローバル・トレーニング・プロバイダーとしての役割も果たしており、エコシステムの機能を強化するための世界クラスの認定と技術教育プログラムを提供します。
© Copyright IBM Corporation, May, 2026.
IBM、IBMのロゴ、IBM Cloudability、Instana、およびTurbonomicは、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の成果はお客様の構成や条件によって異なるため、一般的に期待される成果を提供することはできません。