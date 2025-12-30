大規模なAI：Infosys、IBMとの連携で未来に向けた開発へ

Infosys Topaz™とwatsonx.governanceで企業全体のAIイノベーションを解き放ち、信頼性、コンプライアンス、スピードを大規模に確保

Infosysのビルドを表す青いチューブのイラスト
スケーラブルで信頼できるAIガバナンスの基盤を築く

Infosysは、責任ある拡張と測定可能な価値提供を実現するAIエコシステムの構築に取り組んでいます。AIが企業運営と顧客向けサービスの両方の中心になる中、Infosysはガバナンスを強化し、イノベーションの取り組みを強化する戦略的機会を見出しました。

このビジョンを支援するために、Infosysは、部門間のコラボレーションを統合し、多様で拡大するユースケース・ポートフォリオ全体の監視を合理化し、よりスマートなリスク管理を組み込むことを目指していました。導入が加速するにつれて、リアルタイムにコンプライアンスを可視化し、一貫したアセスメントをサポートし、全社的なAIライフサイクル管理を簡素化できるスケーラブルなプロセスがより一層必要になりました。
150％ 運用効率の向上 ゼロ ガバナンス運用のダウンタイム 2,700以上 大規模に管理されるAIのユースケース
一元化されたAIガバナンス・フレームワークへの投資は、リスクの管理にとどまらず、企業向けに大規模に責任あるAIの未来を形作るものです。Infosys Topaz™ Responsible AI Suiteとwatsonx.governanceを使用することで、AIガバナンスは、AIへの取り組みからROIを引き出し、最大化するのに役立つ戦略的イネーブラーとなります。
Balakrishna D.R. EVP、AIおよび業界部門、グローバルサービス責任者 Infosys
責任あるAIのための、将来に備えたフレームワークの確立

Infosysは、責任あるAIを大規模に実現するというビジョンを実現するため、Infosys Topaz™搭載の、IBM watsonx.governanceツールキットで構築されたAI管理システム（AIMS）を導入しました。Infosysは、ISO 42001への準拠が世界的に認められた最初のITサービス企業の 1 つです。AIMSは、AIシステムの開発と倫理的な使用に関するISO 42001規格に沿ってAIモデルを評価、承認、管理し、社内、顧客対応、サード・パーティーのAIユースケース全体で、自動化されたワークフロー、動的なリスク評価、一元的な監視を実現します。これはInfosysの社内システムとシームレスに統合されているため、利害関係グループごとのユースケースの分離が可能であり、AI Review Board（AIRB）の承認を通じて開発ライフサイクルの早い段階でガバナンスを組み込むことができます。リスクの分類は、ISO 42001規格およびEU AI法に沿って自動化されており、事前に入力されたコンプライアンス・アンケートにより評価が合理化されます。
Infosys社とのパートナーシップは、組織が責任あるAIの可能性を最大限に引き出す方法の好例です。Infosysの深い業界知見とIBMの先進的なAIおよびガバナンス技術を組み合わせることで、コンプライアンスを支援するだけでなく、スケーラブルで信頼できるイノベーションの基盤を築くモデルを確立しました。これにより、Infosysはクライアントにさらに大きな価値を提供できるようになります。
Gaurav Sharma IBM Serviceパートナー、VP IBM
スケーラブルでコンプライアンスに準拠した効率的なAIガバナンス

Infosys Topaz™ Responsible AIとwatsonx.governanceを活用したAIMSにより、Infosysは、オートメーション、俊敏性、規制の厳格さを単一の全社的なフレームワークに組み合わせ、AIの大規模ガバナンスのあり方を再定義しました。その結果、急速に進化するAI環境の要求に応えつつ、安心してイノベーションを推進できる高性能なガバナンスモデルを実現しています。

主なビジネス上の成果は次のとおりです。

  • 複数の部門や地域にまたがり、ますます増えるAIユースケースを処理しながら実現する、シームレスな大規模ガバナンス
  • 監視体制を維持しながら、AIプロジェクトの推進速度を高め、運用効率を150％向上
  • 低リスクかつ許可済みのAIツールに対するストレート・スルー・プロセッシングにより、手作業を削減し、価値実現までの時間を短縮
  • 常時稼働・ダウンタイムなしの運用により、企業全体で途切れのないコンプライアンスを確保
  • エンドツーエンドの規制遵守により、ISO 42001規格、欧州AI規制法、米国国立標準技術研究所（NIST）の要件を組み込みの厳格性で実現
  • AIモデルの挙動やリスクを能動的に監視するダッシュボードとアラートにより、リアルタイムで可視化と制御を実現

Infosys社は、AIMSを制度化することで、スケーラブルで透明性が高く、責任あるAIの未来に対応した新たな企業向けAIガバナンス標準を確立し、AIイニシアチブのROIを最大化しました。この強固な基盤をもとに、InfosysとIBMはこの実績あるガバナンスモデルを市場に展開し、Infosys Topaz™の導入ノウハウとwatsonx.governanceのサポートを活用して、顧客が責任あるAIを大規模に実装できるよう支援しています。
責任あるAIは単なる優先事項ではなく、戦略的な差別化要素です。Infosys Topaz™とwatsonx.governanceは、ガバナンスを信頼性、レジリエンス、スピードの原動力に変え、何千ものAIユースケースにわたるスケール拡大を支援します。
Balakrishna D.R. エグゼクティブVP、グローバルサービス部門責任者（AIおよび業界別担当） Infosys
Infosysとの市場参入パートナーシップは、責任あるAIの導入を大規模に加速するために設計された戦略的提携です。IBMでは、業界に関する深い専門知識と差別化された能力を結集することで、お客様が自信を持ってエンタープライズ・グレードのAIを活用して変革を実現し、イノベーション、レジリエンス、測定可能なビジネス成果を推進できるよう支援しています。
Soumitra Limaye氏 ディレクター、ワールドワイド・エコシステムエンジニアリング責任者（クライアントエンジニアリング担当） IBM
Infosysについて

Infosysは、次世代デジタルサービスとコンサルティングの世界的リーダーであり、59の国と地域のクライアントがデジタル・トランスフォーメーションを円滑に進められるよう支援しています。グローバル企業のシステムや業務の管理に40年以上の経験を持つ同社は、クラウドとAIを活用したデジタル・トランスフォーメーションにおいて、クライアントを的確に導きます。さらに、生成AIを活用してグローバル企業のビジネス価値を加速させるAIファーストのサービス、Infosys Topaz™ を提供することで、人間、企業、コミュニティの可能性を拡大し、前例のないイノベーション、広範な効率性、つながったエコシステムから価値を創出できるよう支援します。12,000以上のAI資産、150以上の事前トレーニング済みAIモデル、AIファーストのスペシャリストやデータ・ストラテジストが指揮する10以上のAIプラットフォーム、そして倫理、信頼、プライバシー、セキュリティ、規制遵守を妥協なく組み込んだ「responsible by design」アプローチを備えています。詳細については、www.infosystopaz.com をご覧ください。

AIガバナンスの合理化

Infosys Topaz™とIBM watsonx.governanceが組織の責任ある、透明性の高い、説明可能なAIワークフローの加速にどのように役立つかを確認し、ライブ・デモでの導入方法を学びましょう。

