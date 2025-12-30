Infosys Topaz™ Responsible AIとwatsonx.governanceを活用したAIMSにより、Infosysは、オートメーション、俊敏性、規制の厳格さを単一の全社的なフレームワークに組み合わせ、AIの大規模ガバナンスのあり方を再定義しました。その結果、急速に進化するAI環境の要求に応えつつ、安心してイノベーションを推進できる高性能なガバナンスモデルを実現しています。

主なビジネス上の成果は次のとおりです。

複数の部門や地域にまたがり、ますます増えるAIユースケースを処理しながら実現する、シームレスな大規模ガバナンス

監視体制を維持しながら、AIプロジェクトの推進速度を高め、運用効率を150％向上

低リスクかつ許可済みのAIツールに対するストレート・スルー・プロセッシングにより、手作業を削減し、価値実現までの時間を短縮

常時稼働・ダウンタイムなしの運用により、企業全体で途切れのないコンプライアンスを確保

エンドツーエンドの規制遵守により、ISO 42001規格、欧州AI規制法、米国国立標準技術研究所（NIST）の要件を組み込みの厳格性で実現

AIモデルの挙動やリスクを能動的に監視するダッシュボードとアラートにより、リアルタイムで可視化と制御を実現

Infosys社は、AIMSを制度化することで、スケーラブルで透明性が高く、責任あるAIの未来に対応した新たな企業向けAIガバナンス標準を確立し、AIイニシアチブのROIを最大化しました。この強固な基盤をもとに、InfosysとIBMはこの実績あるガバナンスモデルを市場に展開し、Infosys Topaz™の導入ノウハウとwatsonx.governanceのサポートを活用して、顧客が責任あるAIを大規模に実装できるよう支援しています。