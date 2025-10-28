Concertは、従来の手法では見つけられない機会を明らかにすることで、IBMの世界水準のサイバーセキュリティー体制をより高い効果レベルへと引き上げました。従来のセキュリティーアプローチを補完するだけでなく、それをさらに向上させ、脆弱性の重点を明確化しアラート疲れを軽減するための、脆弱性悪用可能性に基づく洞察を提供します。この追加的な知能層により、チームはより能動的な脅威管理で優位に立つことができます。

このソリューションは具体的な成果も生み出しています。Concertはわずか24時間で874のアプリケーションを分析し1、従来手法と比べて32％多くの高優先度脆弱性を特定しました。2さらに、CVSS（共通脆弱性スコアリングシステム）のみで評価した場合には優先順位が低く扱われた可能性のある、約70件の低優先度CVEs（共通脆弱性・露出）も明らかにしました。3効率性をさらに高めるため、Concertはアラート疲れに対処し、セキュリティーの焦点を整理することで低優先度アラートを67％削減しました。4加えて、この技術により、従来の評価と比べて15％多くの業務アプリケーションで脆弱性リスクの高まりが特定されました。5

IBMのクライアント・ゼロ・イニシアティブの成功は、より堅牢でインテリジェントかつ効率的なサイバーセキュリティー運用を実現し、最終的にはお客様により安全な製品・サービスを提供する基盤となります。今後、IBM CIO組織はConcertの統合機能を活用し、開発ライフサイクルの早期段階でのセキュリティー対応を推進し、IBMのセキュリティー・バイ・デザイン文化をさらに拡張していく計画です。目標は、より効率的で予測可能かつ安全なスマートな企業を構築することです。