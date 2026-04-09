Business Intelligenceエージェントによる人事分析の変革

IBMの中核となる人事参考情報部門は、全社的にデータ駆動型の文化を拡大するという課題に直面しています。

IBMの人事組織は、すでに人材分析の強固な基盤を築いていました。データはレイクハウスに統合され、セルフサービス・ダッシュボードが社内の許可されたユーザーに展開されました。その成果、IBM従業員はBusiness Intelligence（BI）レポートを使用して人々のデータにアクセスすることに慣れてきたため、採用は着実に増加し、毎年20％を超えました。しかし、成長によって新たな課題がもたらされました。

使用が人事アナリストだけでなく、ビジネス・リーダー、管理者、その他の非技術系ユーザーにも広がるにつれ、ダッシュボードだけでは不十分であることが明らかになりました。これらのユーザーは毎日人事データを使っているわけではありませんどのフィルターを適用すればよいか、メトリクスがどのように定義されているか、どの質問に対してどのダッシュボードを開くべきか、彼らは常に知っているわけではありませんでした。また、労働力に関する質問はほとんどの場合、一次元的であることはほとんどありません。文脈的でニュアンスがあり、解釈するには複数のデータポイントが必要になることがよくあります。

人事チームは依然として、他の人のためにデータを解釈するために貴重な時間を費やしており、リーダーは複雑なダッシュボードの操作に苦労しています。アナリストに過度に依存することなく、労働力データをアクセスしやすく、直感的かつインタラクティブで、日常のワークフローに組み込むものにする必要があります。このシフトがなければ、IBMは、運用上の非効率性や情報に基づく意思決定の不足が原因で、ワークフローが遅くなるリスクがあります。