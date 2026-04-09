Business Intelligenceエージェントによる人事分析の変革

IBM HRがwatsonx BIを採用してPeople分析を拡張する方法
IBMの中核となる人事参考情報部門は、全社的にデータ駆動型の文化を拡大するという課題に直面しています。
IBMの人事組織は、すでに人材分析の強固な基盤を築いていました。データはレイクハウスに統合され、セルフサービス・ダッシュボードが社内の許可されたユーザーに展開されました。その成果、IBM従業員はBusiness Intelligence（BI）レポートを使用して人々のデータにアクセスすることに慣れてきたため、採用は着実に増加し、毎年20％を超えました。しかし、成長によって新たな課題がもたらされました。
使用が人事アナリストだけでなく、ビジネス・リーダー、管理者、その他の非技術系ユーザーにも広がるにつれ、ダッシュボードだけでは不十分であることが明らかになりました。これらのユーザーは毎日人事データを使っているわけではありませんどのフィルターを適用すればよいか、メトリクスがどのように定義されているか、どの質問に対してどのダッシュボードを開くべきか、彼らは常に知っているわけではありませんでした。また、労働力に関する質問はほとんどの場合、一次元的であることはほとんどありません。文脈的でニュアンスがあり、解釈するには複数のデータポイントが必要になることがよくあります。
人事チームは依然として、他の人のためにデータを解釈するために貴重な時間を費やしており、リーダーは複雑なダッシュボードの操作に苦労しています。アナリストに過度に依存することなく、労働力データをアクセスしやすく、直感的かつインタラクティブで、日常のワークフローに組み込むものにする必要があります。このシフトがなければ、IBMは、運用上の非効率性や情報に基づく意思決定の不足が原因で、ワークフローが遅くなるリスクがあります。
パイロットは2025年第3四半期に始まり、ユーザーから送信された質問のサンプルで89.26％の精度を達成し、組織は分析の品質に高い信頼を寄せていました。透明性の高い推論と明確な曖昧さ回避によって、ユーザーはそれぞれの回答がどのように生成されたかを理解し、質問を絞り込むことができ、それによってシステムのアウトプットに対する信頼を構築することができました。
初期のビジネス・ユーザーは、従来の静的BIツールのような複雑さを伴わずに、データにアクセスするための直感的な対話型インターフェースのおかげで、概要レベルの人材データからの回答までの時間を数日から数分に短縮したと報告しています。
IBMは、watsonx® BIを試験的に採用することで、Business Intelligenceと分析へのアプローチの変革を開始しました。watsonx BI製品は、データの価値を解き放つことができる生成Business Intelligenceエージェント（生成BI）を提供します。その会話型インターフェースにより、リーダーやビジネスマネージャーは自然言語で質問するだけで、説明可能な回答を得ることができました。
watsonx BIの基盤となるのは、そのアーキテクチャーです。人事ロジックを組み込んだ管理されたセマンティック・レイヤーが、メトリクス、フィルター、母集団、ビジネス・コンテキストを定義して、組織のデータ・ガバナンス構造に沿った一貫性のある説明可能な分析を提供します。AIを活用した一元化メトリクス・カタログは、信頼できる唯一の情報源として機能し、アドホックな計算を排除し、企業全体のデータに確実にアクセスできるようにします。
同様に重要なのは、watsonx BIがIBMの過去の投資を活用したことです。データはすでにエンタープライズ・レイクハウスに存在し、Cognos® などの既存のレポーティング・フレームワークはシームレスに再利用されたため、重複が減り、導入が迅速化されました。これにより、ツール間の継続性が確保され、基盤となるインフラストラクチャーが、スケーラブルな人材分析を実現する戦略的なイネーブラーに変わりました。
watsonx BIは、「何を」の背後にある「なぜ」を理解できるようにAIでBusiness Intelligenceを加速します。質問から説明への明確な論理的パスを提供し、参照されたデータ・ソース、使用された列、適用されたフィルター、さらには実行された完全なSQL Queryなど、クエリーをどのように解釈するかを示します。
初期の6カ月間の使用からの成果は、有望な成果が得られました。ビジネス・リーダーはレポートを何日も待つ必要がなくなり、すぐに答えを得ることができます。人事チームは、反復的なデータ要求への対応に費やす時間を減らし、戦略的アドバイザリーにより多くの時間を費やすことができます。最後に、watsonx BIがエンリッチメントを自動化し、管理されたビジネス・ロジックに従って説明するため、ピープル分析の生産性が向上します。
watsonx BIのピープル分析パイロットは、IBMが人材データにアプローチする新しい方法はこちらする実態に変化をもたらしました。初期のIBMユーザーは、自動化されたデータ準備のおかげで、データをすばやく受け取ることができるようになりました。たとえば、リーダーは事業単位や地域全体でのクリティカルなスキル分布の比較をリクエストし、状況に応じた回答を受け取ることができます。この変革的アプローチは人事部に特有のものではなく、将来的には他の分野にも適用できます。その理由について詳しくご説明します。
IBMは、独自のクライアント・ゼロになることで、管理された生成Business Intelligenceが、単なるツールとしてではなく、データを使用した新しい思考方法として企業のワークフローに貢献できることを検証しています。IBMの人事部門のwatsonx BIパイロットを用いた取り組みは、お客様事例ではありません。これはエンタープライズの分析における青写真です。
IBMは、1911年から続く豊かな歴史を持つ、多国籍のテクノロジー企業です。クラウド・コンピューティング、AI、データ分析、コンサルティングなど多岐にわたる製品やサービスを提供し、世界中の幅広い顧客を支援しています。また、IBM® は研究開発に大きな力を注いでおり、イノベーションへの継続的な取り組みでも知られています。IBMには優秀な労働力が集い、こうした人材の力が、同社の高い収益力とテクノロジー業種・業務における影響力を支えています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
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