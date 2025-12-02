企業は、IBMとAWSソリューションを通じて国際展開を加速し、ローカリゼーション、サプライチェーン、顧客エンゲージメントを強化します
企業が国際市場に進出するにつれて、単なる製品の輸出から、エンドツーエンドのグローバル・バリュー・チェーンの構築へと移行しつつあります。このビジョンを達成するため、企業は研究開発、設計、製造、販売、サービスを網羅するように進化しています。新しいプロセスを実装する際、組織は次の4つの戦略的優先事項に焦点を当てています。
これらの優先事項に基づいて調整することで、企業は俊敏性、顧客中心主義、オペレーショナル・エクセレンスを高め、長期的な国際的成功への基盤を築くことができます。
世界的な拡大を加速するために、企業はAIとクラウドを中核とした「3プラス1」ストラテジーを採用しています。このアプローチにより、組織はより深い市場でのつながりの確立、サプライチェーンのレジリエンスの強化、顧客エンゲージメントの強化、統合されたテクノロジー・プラットフォームでの運営が可能になります。以下の原則をバリュー・チェーンに組み込むことで、企業は国際市場で「進出し、確固たる地位を築き、今以上の能力を発揮する」ことができるようになります。
デジタル・ファーストの「3プラス１」ストラテジーの採用は、すでに複数の業種・業務にわたる企業に大きな成果をもたらしています。
これらの成果を総合すると、企業がどのように迅速に規模を拡大し、地域間でシームレスに運営し、優れた顧客体験を世界中に提供できるかがわかります。IBMとAWSを戦略的パートナーとして、組織はグローバル市場での成長、レジリエンス、長期的な競争力を加速させています。
Amazon Web Services（AWS）中国は、AWSの中国本土事業です。クラウド・コンピューティングの世界的リーダーである同社は、大企業、新興企業、教育機関、官公庁・自治体、非営利団体など、幅広い顧客ベースにサービスを提供しています。AWSは2013年に中国での事業展開を開始し、Sinnet社が運営する北京、およびNingxia Western Cloud Data（NWCD）が運営する寧夏の2つの完全準拠地域を通じてクラウド・サービスを提供しています。同社はインフラストラクチャーを拡大し、中国の上海にAIラボを、中国の深センと台湾の台北にIoT（モノのインターネット）ラボを開設しました。AWS中国は、グローバル地域と同じAPI、ソフトウェア開発キット（SDK）、セキュリティー標準を提供することで、現地の規制に合わせた一貫したクラウド体験を保証しています。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMロゴ、IBM watsonxはIBM社の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。