企業は、IBMとAWSソリューションを通じて国際展開を加速し、ローカリゼーション、サプライチェーン、顧客エンゲージメントを強化します

より強力なグローバル・プレゼンスを求める企業

企業が国際市場に進出するにつれて、単なる製品の輸出から、エンドツーエンドのグローバル・バリュー・チェーンの構築へと移行しつつあります。このビジョンを達成するため、企業は研究開発、設計、製造、販売、サービスを網羅するように進化しています。新しいプロセスを実装する際、組織は次の4つの戦略的優先事項に焦点を当てています。

  • ローカル市場への適応：地域文化と顧客行動に関するより深い洞察を探求することで、共感を呼び、強力なローカル・ブランド・プレゼンスを構築するサービスを提供します
  • 効率的なサプライチェーンの構築：レジリエンスを確保しながら国境を越えて拡張できる、持続可能でアジャイルなコスト効率の高い物流モデルを確立します
  • シームレスな顧客エンゲージメントの実現：24時間年中無休の多言語サポートと一貫したサービス・エクスペリエンスを提供し、世界中で信頼とロイヤルティを強化します
  • 統一されたテクノロジー基盤の構築：グローバルなオペレーションを統合し、プロセスを合理化し、デジタル・ファーストの成長を可能にする柔軟なITアーキテクチャーを導入します

これらの優先事項に基づいて調整することで、企業は俊敏性、顧客中心主義、オペレーショナル・エクセレンスを高め、長期的な国際的成功への基盤を築くことができます。
50％ トランザクション応答時間の短縮 60％ 国境を越えたコンサルティング効率の向上
デジタル・ファースト戦略で世界規模のローカリゼーションを促進

世界的な拡大を加速するために、企業はAIとクラウドを中核とした「3プラス1」ストラテジーを採用しています。このアプローチにより、組織はより深い市場でのつながりの確立、サプライチェーンのレジリエンスの強化、顧客エンゲージメントの強化、統合されたテクノロジー・プラットフォームでの運営が可能になります。以下の原則をバリュー・チェーンに組み込むことで、企業は国際市場で「進出し、確固たる地位を築き、今以上の能力を発揮する」ことができるようになります。

  1. マーケティングのローカリゼーション：真のブランド・プレゼンスを構築し、コンテンツを地域文化や顧客のニーズに合わせて調整
  2. サプライチェーンのローカリゼーション：物流、倉庫、インベントリー管理を最適化し、国境を越えた効率性と俊敏性を実現
  3. アフター・サービスのローカリゼーション：デジタル・プラットフォームを活用して、多言語対応の24時間年中無休の一貫した顧客エンゲージメント機能を構築
  4. 統合グローバルITアーキテクチャー（「+1」）：柔軟でスケーラブルなテクノロジー基盤を通じて、グローバル・オペレーションをローカルでの実行に統合
企業は測定可能な世界的影響を解放

デジタル・ファーストの「3プラス１」ストラテジーの採用は、すでに複数の業種・業務にわたる企業に大きな成果をもたらしています。

  • 新しいエネルギー自動車の会社は、AI駆動型の顧客フィードバック分析を適用することで、サービスの応答時間を2週間から1日に短縮しました。
  • ある世界的な化学企業は、AI搭載のサプライチェーン・コントロール・タワーをデプロイすることで、リスク確認を3日から1時間に、解決にかかる時間を1日からわずか10分に短縮しました。
  • ある物流テクノロジー企業は、AWSクラウドを使用して海外サプライチェーン管理を強化し、アプリケーションの展開を加速させ、品質検査とサンプリング率を10倍向上させました。
  • ある多国籍銀行は、IBM watsonxの多言語機能により、国境を越えたコンサルティングの効率を60％向上させました。
  • 中国のコンタクト・センター・プロバイダーは、AWSの生成AIを使用することでナレッジ構築時間を70％削減し、より迅速なグローバル・サービス対応を可能にしました。
  • ある国際的な貿易グループは、IBMのハイブリッド・デザイン・アプローチによりAWSクラウド上で海外マーケティング・システムをモダナイズし、トランザクションの応答時間を50％短縮しました。

これらの成果を総合すると、企業がどのように迅速に規模を拡大し、地域間でシームレスに運営し、優れた顧客体験を世界中に提供できるかがわかります。IBMとAWSを戦略的パートナーとして、組織はグローバル市場での成長、レジリエンス、長期的な競争力を加速させています。
Amazon Web Servicesについて

Amazon Web Services（AWS）中国は、AWSの中国本土事業です。クラウド・コンピューティングの世界的リーダーである同社は、大企業、新興企業、教育機関、官公庁・自治体、非営利団体など、幅広い顧客ベースにサービスを提供しています。AWSは2013年に中国での事業展開を開始し、Sinnet社が運営する北京、およびNingxia Western Cloud Data（NWCD）が運営する寧夏の2つの完全準拠地域を通じてクラウド・サービスを提供しています。同社はインフラストラクチャーを拡大し、中国の上海にAIラボを、中国の深センと台湾の台北にIoT（モノのインターネット）ラボを開設しました。AWS中国は、グローバル地域と同じAPI、ソフトウェア開発キット（SDK）、セキュリティー標準を提供することで、現地の規制に合わせた一貫したクラウド体験を保証しています。

