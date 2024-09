主要な気候科学者、政府、国連などの国際機関は、私たちを取り巻く気候が非常事態に向かっていることを認識しています。専門家らは、取り返しのつかない生態系へのダメージを避けるために、人類は地球温度の危険な上昇を防ぐために迅速に行動しなければならないと警告しています。 再生可能エネルギー源への切り替えは気候変動との戦いにおける重要な武器であり、Iberdrola社は革命の最前線に立っています。ヨーロッパ、米国、ブラジル、オーストラリア、メキシコの国々で 1 億人以上の顧客にサービスを提供しているIberdrola社は、企業や地域コミュニティーがすべての人にとってより環境に優しく持続可能な未来を構築できるよう支援する上で主導的な役割を果たしています。 Iberdrola社の購買サービス担当ディレクター、Ramón Zumárraga氏は次のように説明します。「サステナビリティーは、私たちのDNAの中にあります。そのため、当社は、環境的に持続可能で競争力があり、収益性の高いビジネス・モデルを確保しながら、できるだけ多くの人々に手頃な価格のクリーン・エネルギーを提供することを使命としています。欧州では2030年までに、世界全体では2050年までにカーボンニュートラルを達成するというコミットメントに基づき、私たちはすべてのサプライヤーに、気候変動を防止するための積極的なステップに参加してもらいたいと考えています。 Iberdrola社は、2022年までに中核サプライヤーの70%が効果的な持続可能な開発政策と基準を確実に導入するという野心的な目標を設定しました。これを達成するために、同社はサプライヤーとの関係を改善し、進捗状況を監視および測定し、より賢明で効率的な購入意思決定を行う方法を模索しました。 「長年にわたり、私たちは高度にカスタマイズされたオンプレミスのサプライヤー・リレーションシップ・マネジメント・システムに依存していました。」とZumárraga氏は続けます。「しかし、サポートするインフラストラクチャの維持と管理はますます高価になり、時間もかかるようになりました。」 さらに、サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント(SRM)ソリューションでは、全社的な購買のためのガバナンス機能が限られており、最も重要な点として、新規および既存のサプライヤーを持続可能性の基準に照らして評価する機能が提供されていませんでした。 「当社の既存のSRMプラットフォームは更新が非常に困難だったので、当社独自の調達プロセスの増大する要件に対応することができませんでした。」とZumárraga氏はコメントしています。「そのため、一部の内部プロセスをメールで手動で実行する必要がありました。新たな要求事項の加速度的な増加や、持続可能性に対する私たち自身の強いコミットメントを考慮すると、このような非標準的な方法でこれらのプロセスを実施し続けることは、私たちの野心的な環境、社会、ガバナンスの目標を達成できない可能性がありました。同様に、調達プロセスを手動で処理していれば、サイバーセキュリティーや労働リスクに関する社内ポリシーに違反する契約をチームが締結するリスクも増大した可能性があります。」

200以上のカタログ すべての企業が自信を持って購入できるように、Iberdrola社は200を超える製品とサービスのカタログを作成 150億ユーロ Iberdrola社、SAP Aribaを使用した製品とサービスに 150億ユーロを支出

IBMとSAPの協力を得て、私たちは将来の世代のためにより持続可能な世界を構築する上で重要な役割を果たせる立場にさらに恵まれています。 Ramón Zumárraga Director of Purchasing Services Iberdrola