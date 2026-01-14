南イタリアの大手流通組織であるGruppo Megamarkは、500以上のスーパーマーケットのネットワークを提供しています。鮮度がすべてであるビジネスでは、冷蔵、販売時点管理、その他のクリティカルなシステムを円滑に稼働させることが、顧客満足と食品の安全性を確保するためには不可欠です。しかし、数百の店舗と複数の保守パートナーを抱えるMegamark社は、ネットワーク全体の保守を管理するための、よりスマートな方法、つまりサプライヤーの性能を追跡し、ワークフローを合理化し、ダウンタイムを削減できる方法を必要としていました。

Gruppo Megamarkの最高情報責任者であるMargareth Di Morfetta氏は次のように述べています。「以前の資産管理システムでは、ワークフローの設計、プロセスの自動化、サプライヤーとの連携、有用なレポートの作成などに対する柔軟性が十分ではありませんでした。これまでのシステムは、作業指示の進捗状況を監視したり、障害解決時間を追跡したり、保守的な作業の実施を最適化するためのテンプテーションを実施したりすることが困難でした。」