Gruppo MegamarkはIBM Maximoを使用して保管の保守とサプライヤー管理を変革
南イタリアの大手流通組織であるGruppo Megamarkは、500以上のスーパーマーケットのネットワークを提供しています。鮮度がすべてであるビジネスでは、冷蔵、販売時点管理、その他のクリティカルなシステムを円滑に稼働させることが、顧客満足と食品の安全性を確保するためには不可欠です。しかし、数百の店舗と複数の保守パートナーを抱えるMegamark社は、ネットワーク全体の保守を管理するための、よりスマートな方法、つまりサプライヤーの性能を追跡し、ワークフローを合理化し、ダウンタイムを削減できる方法を必要としていました。
Gruppo Megamarkの最高情報責任者であるMargareth Di Morfetta氏は次のように述べています。「以前の資産管理システムでは、ワークフローの設計、プロセスの自動化、サプライヤーとの連携、有用なレポートの作成などに対する柔軟性が十分ではありませんでした。これまでのシステムは、作業指示の進捗状況を監視したり、障害解決時間を追跡したり、保守的な作業の実施を最適化するためのテンプテーションを実施したりすることが困難でした。」
Gruppo Megamarkは、店舗の資産管理、保守作業の財務管理、リアルタイムの状況監視、スペアパーツのインベントリー、サプライヤーのサービスレベル契約など、保守プロセスのあらゆる側面を管理するために、IBM Maximo Application Suiteを選択しました。
同社は、イタリアの大手システム・インテグレーターおよび資産管理スペシャリストであるELMIと協力して、IBM Maximoを使用して概念実証を実行しました。その後、ELMI社とMegamark社は、Megamarkの独自クラウドでフルスケールのソリューションを開発しました。
稼働開始以来、ELMI社とMegamark社はソリューションの強化を継続し、店舗とサプライヤー双方のワークフローを合理化してきました。Margareth Di Molfetta氏は次のように述べています。「Maximoはきわめてカスタマイズ可能なので、機能を徐々に導入し、ソリューションを継続的に進化させることができます。ELMIチームのエクスペリエンスと技術的および個人的な資質が、プロジェクトを成功に導きました。」
現在、Megamarkは約140店舗にわたる全資産の完全なカタログを保有しており、店舗がメンテナンス作業を依頼し、メンテナンスパートナーがそれを引き受けるワークフローを備えています。初期のメンテナンス依頼からサプライヤーへの支払いまで、全プロセスが透明かつ追跡可能です。
「すべての資産の状態をリアルタイムで監視し、予防保守と修理のための保守を計画および自動化できます」とMargareth Di Molfetta氏は説明します。「メンテナンス作業の量、タイミング、コストを分析して、資産のパフォーマンスを評価することもできます。」
Maximoソリューションには、Megamarkとその保守パートナー間のコラボレーションを強化する、安全なサプライヤー・ポータルが含まれています。ダッシュボードでは、保管ごとおよび資産カテゴリーごとの保守コストを洞察し、平均解決時間を追跡でき、また信頼性指標と障害傾向は強調表示します。
Margareth Di Molfetta氏は、「IBM Maximoのおかげでサプライヤーとのサービスリクエストの管理にかかる時間が大幅に短縮され、コストも大幅に削減されました」と述べます。
Gruppo Megamarkは、プーリア、カンパニア、モリーゼ、バジリカータ、カラブリアに500を超える直営および提携スーパーマーケットのネットワークを持つ、南イタリアにおける流通部門のリーダーの一社です。同グループは、Famila、Dok Supermercati、Sole 365、Ottimo、A&Oコンビニエンスストアなどのブランドを擁し、2024年に32億ユーロの売上高を達成しました。
1985年に設立されたELMIは、大手システムインテグレーターであり、革新的なプロジェクトの開発において民間企業および公開企業を支援する専門的なアドバイスを提供しています。ELMIは、 IBMなどの世界的リーダーとの研究開発およびテクノロジーパートナーシップに重点を置き、永続的なビジネス価値をもたらす高度なソリューションを生み出しています。
