ジョージア工科大学が、Avid Solutions社およびIBMと提携して、ストーンクレスト市の資産管理、エネルギー流通、労働力調整を変革
大手研究大学であるジョージア工科大学は、ジョージア州および地方自治体と協力して、差し迫った社会的課題に対処しています。ジョージア工科大学は、コミュニティー研究イニシアチブのパイロット拠点であるジョージア州ストーンクレスト市で、食料とエネルギーの不足という相互に関連する危機に取り組んでいます。この取り組みは、2022年のGeorgia Smart Communities Challengeで実施された事前調査とパイロット研究に基づいており、スケーラブルなスマート・インフラストラクチャー・ソリューションの基礎を築きました。
従来のインフラストラクチャー・システムでは、レジリエントなコミュニティーを構築するために不可欠な要素である予知保全やインテリジェントなエネルギー分配、スケーラブルな雇用創出を実現するには不十分であることが判明していました。ジョージア工科大学は、よりスマートで統合されたアプローチの必要性を認識していました。同機関の目標は、資産管理、環境監視、労働力の調整を統合し、複数の郡に拡張可能であり、米国内の他の地域でも複製できるシステムを導入することでした。
課題は2つありました。予知保全とエネルギー流通を最適化して、食料およびエネルギー不足に直接対処することと、全国のさまざまな地域に展開できるスケーラブルで複製可能なモデルを開発することです。レガシー・システムや手作業での作業が非効率的だったことで、エラーのリスクが高まり、従業員に大きな負担をかけていました。このような制限により、応答時間が遅くなり、従業員満足度が低下し、地域社会に効果的にサービスを提供する能力が低下しました。
IBM® Maximo Application Suiteによって減少した、3郡で資産に発生する予定外のダウンタイム
watsonx Orchestrateを使用したスマートワークフローにより、短縮された手動での現場対応時間
エネルギー監視によって削減されたピーク負荷コスト
農業自動化によって削減された水の浪費
以前のプロジェクトと比較したデプロイメント速度
回復力のあるインテリジェントなインフラストラクチャーというジョージア工科大学のビジョンを実現するために、IBM® Business PartnerであるAvid Solutions Intl社がプロジェクトを主導し、ZNAPZ社がIBM Maximo Application Suiteのライセンス・サポートを提供しました。この取り組みは、IBM Maximo Application Suiteの資産管理ソリューションとIBM® watsonx Orchestrateの自動化ソリューションのデプロイを中心としたもので、拡張性、相互運用性、および公的機関と民間の統合をサポートする機能によって選ばれました。
実装は、現地の準備や利害関係者の調整から、システム統合、センサーとドローンのデプロイメント、大規模な検証に至るまで、慎重に調整された段階を経て実施されました。このプロセス全体を通じて、Avid Solutions社はIBMのテクノロジーの提供を主導し、ジョージア工科大学の既存システムとのシームレスな統合とコミュニティーの目標との整合を確実に行いました。
トランスフォーメーションの主なコンポーネントは3つあります。
データサイロ化などの課題は、ジョージア工科大学による利害関係者との調整を通じて対処され、労働力の制限は、地域のグリーン雇用を創出するパートナーシップを通じて緩和されました。watsonx OrchestrateとMaximo上に構築されたシステムは、IBMプロトコルに準拠したモジュール式のAPI駆動型アーキテクチャーを採用しているため、エネルギーモデル、作物データベース、規制レイヤーを変更することで他の地域にも適応させることができます。
Maximoとwatsonx Orchestrateのデプロイメントは、ストーンクレスト市におけるジョージア工科大学の取り組みに測定可能なコミュニティー全体への影響をもたらしました。
ジョージア工科大学は、予測分析を活用することで、3 つの郡で予定外の資産ダウンタイムを40%削減しました。watsonx Orchestrateによって実現されたスマートなワークフローは、手作業による現場対応時間を60%削減し、業務における俊敏性を大幅に向上させました。クリーン・エネルギー・モニタリングは、ピーク負荷コストの18%削減に貢献し、農業の自動化は水の浪費を30%削減しました。またこの取り組みにより、以前のプロジェクトと比べ、デプロイメント速度が30%向上し、3年間で230万米ドルのコスト回避が見込まれ、投資収益率は10倍となりました。
このプロジェクトは、業務上の成果だけでなく、サステナビリティーとスマート・インフラストラクチャーの分野で120の新たな雇用を生み出し、現地の人材を支援し、包含的なイノベーションの推進要因としてのジョージア工科大学の役割を強固にしました。
このトランスフォーメーションは、事後対応型のガバナンスから予測型のガバナンスへの移行を示し、インテリジェントな自動化により、より迅速なデータ駆動型の意思決定が可能になります。ジョージア工科大学は、Maximoを生物学的および環境資産にまで拡張することで、資産管理を再定義し、スケーラブルでレジリエントなインフラストラクチャーの国家モデルとして自らを位置づけました。今後、ジョージア工科大学は、2025年に上級レベルの学生との最高レベルのコラボレーションを開始し、システムの最適化とデータ統合の次の段階を支援することで、ジョージア州全体のソリューションへの関与を深めていく予定です。
ジョージア工科大学は、米国でも有数の公立研究大学です。アトランタのメインキャンパス、フランスのメッツにある学外の教育拠点であるGeorgia Tech—Europe、および遠隔学習やオンライン学習を通じて、5万人を超える学生が在籍しています。
Avid Solutions Intl社 は、幅広い業種・業務にわたって革新的でスケーラブルなソリューションを提供するIBM Business Partnerです。デジタル・トランスフォーメーション、オートメーション、インテリジェントなシステムの統合に関する専門知識を備えたAvid Solutions社は、高度なテクノロジーと戦略的コラボレーションを通じて、組織がオペレーションをモダナイズし、サステナビリティーを強化し、測定可能な影響を促進できるよう支援しています。
