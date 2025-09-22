大手研究大学であるジョージア工科大学は、ジョージア州および地方自治体と協力して、差し迫った社会的課題に対処しています。ジョージア工科大学は、コミュニティー研究イニシアチブのパイロット拠点であるジョージア州ストーンクレスト市で、食料とエネルギーの不足という相互に関連する危機に取り組んでいます。この取り組みは、2022年のGeorgia Smart Communities Challengeで実施された事前調査とパイロット研究に基づいており、スケーラブルなスマート・インフラストラクチャー・ソリューションの基礎を築きました。

従来のインフラストラクチャー・システムでは、レジリエントなコミュニティーを構築するために不可欠な要素である予知保全やインテリジェントなエネルギー分配、スケーラブルな雇用創出を実現するには不十分であることが判明していました。ジョージア工科大学は、よりスマートで統合されたアプローチの必要性を認識していました。同機関の目標は、資産管理、環境監視、労働力の調整を統合し、複数の郡に拡張可能であり、米国内の他の地域でも複製できるシステムを導入することでした。

課題は2つありました。予知保全とエネルギー流通を最適化して、食料およびエネルギー不足に直接対処することと、全国のさまざまな地域に展開できるスケーラブルで複製可能なモデルを開発することです。レガシー・システムや手作業での作業が非効率的だったことで、エラーのリスクが高まり、従業員に大きな負担をかけていました。このような制限により、応答時間が遅くなり、従業員満足度が低下し、地域社会に効果的にサービスを提供する能力が低下しました。