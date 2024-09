「私たちは、デジタル技術とデータを駆使して、すべてのタッチポイントで魅力的なカスタマー・エクスペリエンスを実現しました」とJin氏は述べています。

そして、お客様は気づいています。FAW-Volkswagenの開発と統合の変革以来、300万人を超える新規ユーザーが、FAW-VolkswagenのVWおよびJettaブランドのモバイル・アプリに登録しています。

FAW-Volkswagenは、車の注文から運転に至るまで、エクスペリエンスを向上させてきました。

同社は、特別注文車のオンライン注文を可能にした最初の主要な合弁自動車企業となりました。単なる便利な新機能ではなく、「Order to Deliveryプロジェクトは、当社の生産計画に大きな変化をもたらしました」とJin氏は説明します。「私たちは在庫指向のモデルからお客様指向のモデルに移行しました。ユーザーの好みやニーズを把握し、それを迅速に製品化し、期待に応えるために生産を柔軟に調整することができます。」

FAW-Volkswagenは、ドライビング・エクスペリエンスにおける革新の一例として、スマート・コックピット・ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)デザインで、22021 Red Dot Brand and Communication Design Award(リンクはibm.com外部)を受賞しました。

同社は、開発チームの本質そのものを工場中心のソフトウェア部門からアジャイルなイノベーターのグループに変革したことでさらなる賞賛を集めました。成都の研究開発チームは、FAW-Volkswagen社内で独立した研究開発ケイパビリティーを獲得した最初のチームとなり、インテリジェント・エコシステム・ミドルウェア・プラットフォームの確立を含むインテリジェント・ネットワーク・デジタルケイパビリティー構築プロジェクトで、IDCの「Best in Future of Digital Innovation」を受賞しました。Weipeng Jin氏は、2021 IDC China Future Enterprise Awardsの「Rising Star of the Year」にも選ばれました。

FAW-Volkswagenは、顧客にとっての会社の意味を変えました。もはや単なる自動車メーカーではなく、現代の運転エクスペリエンスの革新者でもあります。「今後も、カスタマー・エクスペリエンスが当社の指針であり続けるでしょう」とJin氏は言います。アジャイルな開発と統合を活用して、当社は今後も優れたビジネスおよび旅行サービスを創出し、お客様の運転および乗車体験を最適化していきます。」