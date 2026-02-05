Evernorth社のITストレージ・チーム、開発者、経営幹部は現在、効率の向上とほぼリアルタイムのデータ・アクセスの恩恵を受けています。このソリューションは、Evernorth社CIOオフィスの差し迫った財務上の懸念に対処し、容量計画レポートを可能にし、成長傾向に基づいて新しいストレージへのCAPEX投資を予測することで、会社を長期的な成功に導いています。

新しいシステムはEvernorth社の要件を満たし、すべてのソースからの効率的なデータセット管理と自動化されたデータ収集を可能にしました。OMEGAMON Situationsを通じた自動レポート作成と、リアルタイムのデータ・セット・メトリクス（RDM）ビューアによると、非技術系従業員のデータへの迅速なアクセスが可能になります。さらに、このシステムはデータを迅速にフィルタリングするため、運用効率と遺言書作成プロセスが向上します。

Evernorth Health Services社のメインフレーム・ストレージ・リーダーであるJames Cotter氏は、この移行の影響を次のように強調しました。「私たちは（IBM）OMEGAMON製品を使用しています。それは、ハードウェアの交換や更新に最適なツールだからです。これにより、古いハードウェアから新しいハードウェアに切り替える前後に、パフォーマンスを追跡し、さまざまな統計情報を収集できます。

このソリューションのほぼリアルタイムのデータ機能は、以前のシステムのスケジュールされた収集とは対照的に、Evernorth社のチームが潜在的な問題に迅速に対応し、問題を防止し、データの整合性を確保できるようにしました。OMEGAMONをDFSMSrmmやIBM® Resource Access Control Facility（RACF）セキュリティ・ソリューションなどの既存システムと統合することで、その価値がさらに高まり、ストレージ・データの統合ビューが提供されます。

今後、Evernorth社はIBM OMEGAMONの機能を活用して、キャパシティー・プランニングのさらなる改善、CAPEX投資の予測、データ駆動型の文化の醸成を計画しています。レスポンシブな開発を特徴とするIBMとのパートナーシップは、Evernorth社のストレージ管理戦略の基礎として継続されます。

Evernorth社、IBM、Rocket Software社の連携により、Evernorth社の将来のビジネス・ニーズに応える、堅牢でスケーラブル、かつコスト効率の高いストレージ・モニタリング・ソリューションが実現しました。