Evernorth社、IBM OMEGAMONで新しいストレージ・システム機能を構築
今日、患者や医療従事者は医療費の高騰の影響を感じています。特に医療サービス・プロバイダーでは、特に特殊ストレージの監視において、IT支出が大幅に増加しています。
薬局、ケア、福利厚生の大手ソリューション・プロバイダーであるEvernorth Health Services社は、既存のストレージ・プロバイダーからの大幅な価格上昇により、ストレージ・モニタリング・コストの急速な増加に直面していました。データの整合性と適切な使用の維持を担当するストレージ・システム・チームは、これらの技術的制限の直接的な影響に直面しました。その影響は非常に大きいものでした。これらの側面を効果的に管理できないことが、オペレーションや遺言書作成のプロセスを妨げていました。これらの課題は、財務的負担や潜在的なデータ整合性の問題につながり、企業の評判と業務効率を脅かす可能性があります。
Evernorth社のCIOオフィスは、よりスケーラブルで柔軟性があり、コスト効率の高いモニタリング・ソリューションが緊急に必要であると認識しました。同社は、すべてのソースからのデータ・セットを監視し、スケジュールのオーバーヘッドを排除し、データを迅速にフィルタリングできるシステムを特に必要としていました。
4M DASD、30M DFHSM、2.6Mテープ向けのデータ・セット環境
ユーザーが詳細なフィルタリングやレイアウト・デザイン・オプションを備えたカスタム・ビューを作成、保存できるようにサポート
IT環境に搭載
Evernorth社は、メインフレーム・ストレージに関する深い専門知識を活用するために、IBMとIBMプラチナ・ビジネス・パートナーであるRocket Software社を信頼できるパートナーとして選びました。医療サービス提供者は、 IBM® OMEGAMON for Storage on z/OSソリューションが、より高い拡張性、柔軟性、ほぼリアルタイムのデータ・アクセスを提供することでコスト削減と性能向上をもたらすと確信していました。
IBMはRocket Software社と協力して、Evernorth社の要件に合わせた新しい機能と性能を備えたソリューションを開発しました。このソリューションによってデータをより高速に処理し、ほぼリアルタイムの洞察を提供できるため、医療サービス・プロバイダーの対応力と問題の予防ストラテジーが大幅に向上しました。
実装には、9か月という厳しいスケジュールの中で、ソリューションの計画、テスト、設計、開発、デプロイが必要でした。このソリューションは、Evernorth社がすでに利用していたリムーバブル・メディア・マネージャー（RMM）および階層ストレージ・マネージャー（HSM）のデータとシームレスに統合され、データセット・サービス（DSS）機能を強化し、レポート機能を強化しました。
Evernorth社のITストレージ・チーム、開発者、経営幹部は現在、効率の向上とほぼリアルタイムのデータ・アクセスの恩恵を受けています。このソリューションは、Evernorth社CIOオフィスの差し迫った財務上の懸念に対処し、容量計画レポートを可能にし、成長傾向に基づいて新しいストレージへのCAPEX投資を予測することで、会社を長期的な成功に導いています。
新しいシステムはEvernorth社の要件を満たし、すべてのソースからの効率的なデータセット管理と自動化されたデータ収集を可能にしました。OMEGAMON Situationsを通じた自動レポート作成と、リアルタイムのデータ・セット・メトリクス（RDM）ビューアによると、非技術系従業員のデータへの迅速なアクセスが可能になります。さらに、このシステムはデータを迅速にフィルタリングするため、運用効率と遺言書作成プロセスが向上します。
Evernorth Health Services社のメインフレーム・ストレージ・リーダーであるJames Cotter氏は、この移行の影響を次のように強調しました。「私たちは（IBM）OMEGAMON製品を使用しています。それは、ハードウェアの交換や更新に最適なツールだからです。これにより、古いハードウェアから新しいハードウェアに切り替える前後に、パフォーマンスを追跡し、さまざまな統計情報を収集できます。
このソリューションのほぼリアルタイムのデータ機能は、以前のシステムのスケジュールされた収集とは対照的に、Evernorth社のチームが潜在的な問題に迅速に対応し、問題を防止し、データの整合性を確保できるようにしました。OMEGAMONをDFSMSrmmやIBM® Resource Access Control Facility（RACF）セキュリティ・ソリューションなどの既存システムと統合することで、その価値がさらに高まり、ストレージ・データの統合ビューが提供されます。
今後、Evernorth社はIBM OMEGAMONの機能を活用して、キャパシティー・プランニングのさらなる改善、CAPEX投資の予測、データ駆動型の文化の醸成を計画しています。レスポンシブな開発を特徴とするIBMとのパートナーシップは、Evernorth社のストレージ管理戦略の基礎として継続されます。
Evernorth社、IBM、Rocket Software社の連携により、Evernorth社の将来のビジネス・ニーズに応える、堅牢でスケーラブル、かつコスト効率の高いストレージ・モニタリング・ソリューションが実現しました。
ミズーリ州セントルイスに本社を置くEvernorth Health Services社は、薬局、介護、福利厚生ソリューションの大手プロバイダーです。健康を増進させ、活力を高めることを使命として設立されたEvernorth社は、病気や病気の予測、予防、治療をより利用しやすいものにすることで、数百万人にサービスを提供しています。同社の機能は、Express Scripts社、Acredo社、eviCore社、MDLIVE社などの医療子会社と、総合的なEvernorth社のプラットフォームおよびソリューションによって強化されています。Evernorth社は、医療業界で重要な存在感を持つグローバル・ヘルスサービス企業、Cigna Corporationの子会社です。
