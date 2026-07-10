IBM Consultingと玉山銀行が、信頼性と拡張性を備えたAIのためのエンタープライズ・フレームワークを構築
生成AIが世界の金融を再構築する中、玉山銀行は重要な問題に直面しました。それは、規制対象となっている会社全体で責任を持ってAIを拡張するにはどうしたらいいのかということです。監督の厳しい台湾の金融セクターで事業を展開していた同銀行は、AIの取り組みを開始しましたが、ガバナンスは依然として断片化されたままでした。管理は部門間で繰り返される調整、さまざまな解釈、手動レビュー・プロセスに依存しており、統一された実装可能なフレームワークはありませんでした。
標準化されたガバナンス・ロジックがなければ、AIの拡張は規制、運用、評判上のリスクをもたらしました。欧州AI規制法やISO/IEC 42001などの国際規格が登場するにつれて、全社的なガバナンス・フレームワークを構築することが急務となりました。玉山銀行は、さまざまな試行錯誤から、一貫性があり、監査可能でスケーラブルなAIガバナンス・モデルに移行する必要がありました。
IBM Consulting®は玉山銀行と提携し、台湾初の金融サービス向けエンタープライズ・レベルの、実装可能なAIガバナンス・フレームワークを共創しました。IBMは、欧州AI法やISO/IEC 42001などの国際規格を踏まえ、規制上の要件とビジネスの実情の両方に即した、リスクベースのライフサイクル・ガバナンス・モデルを導入しました。
要となる成果物である『AIガバナンス・ホワイトペーパー（プレイブック）』は規制要件を、体系化された段階的な意思決定手法へと落とし込んでいます。現在、すべてのAIイニシアチブは、リスク評価と適切な制御の組み合わせを決定する一貫した論理に従っています。このフレームワークは、132のFSCに準拠した管理対策と96の技術的手法を統合しており、モデルの開発、検証、導入、監視全体に組み込まれています。ガバナンスは、断片的な手作業による調整から、標準化され、監査可能で、再現可能な企業プロセスへと移行し、台湾全土の金融機関にとって基準となる実用的なガバナンス・モデルが構築されました。
新しいフレームワークの導入により、玉山銀行は断片化されたガバナンス慣行から、組織全体を対象とする統一モデルに移行しました。13人の中心リーダーを含む50人以上のシード・メンバーが、共通のガバナンス・ロジックを適用するように研修を受け、AIプロジェクト全体で一貫した制御の選択が可能になりました。同じユースケースを評価することで、チームは独立して同じガバナンス決定に到達し、解釈の誤差が縮まり、規制の信頼性が強化されるようになりました。
132のFSCに準拠した管理と96の技術手法により、測定可能かつ監査可能なガバナンスの実行を実現します。AIガバナンスがライフサイクル全体に組み込まれているため、規制との整合性を維持しながら、責任を持ってAIを拡張できるようになりました。このプレイブックは、台湾全土の金融機関が独自のAIガバナンス機能を開発し成熟させる際の実践的な参照フレームワークとしても役立ちます。
玉山銀行は、AIガバナンスを再現可能な運用能力に変えることで、透明性、説明責任、制御性を維持しながら、将来のAIイノベーションの強固な基盤を確立しました。
1992年に設立された玉山銀行は、台湾の台北に本社を置く、同国を代表する商業銀行の一つです。デジタル・イノベーションとサステナブル・ファイナンスに重点を置き、個人および企業の顧客に小売、企業、資産管理サービスを提供しています。
玉山銀行は、台湾の最高峰である玉山にちなんで名づけられました。玉山銀行は、その壮大さと美しさにインスピレーションを得て、世界クラスの銀行を構築し、顧客にとって最も信頼される選択肢となるよう尽力しています。
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