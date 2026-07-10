生成AIが世界の金融を再構築する中、玉山銀行は重要な問題に直面しました。それは、規制対象となっている会社全体で責任を持ってAIを拡張するにはどうしたらいいのかということです。監督の厳しい台湾の金融セクターで事業を展開していた同銀行は、AIの取り組みを開始しましたが、ガバナンスは依然として断片化されたままでした。管理は部門間で繰り返される調整、さまざまな解釈、手動レビュー・プロセスに依存しており、統一された実装可能なフレームワークはありませんでした。

標準化されたガバナンス・ロジックがなければ、AIの拡張は規制、運用、評判上のリスクをもたらしました。欧州AI規制法やISO/IEC 42001などの国際規格が登場するにつれて、全社的なガバナンス・フレームワークを構築することが急務となりました。玉山銀行は、さまざまな試行錯誤から、一貫性があり、監査可能でスケーラブルなAIガバナンス・モデルに移行する必要がありました。