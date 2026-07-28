オランダ鉄道、IBM Maximoを使用して保守をモダナイズ

管理されたプラットフォームが計画、オペレーション、企業システムをつなぎながら、総実行コストを削減
オランダ鉄道は毎日、何百万人もの乗客が安全で清潔でタイムリーな鉄道サービスを利用してオランダを動かし続けています。このサービスの背後には、ローリング在庫をスケジュールどおりに維持し、サービスに利用可能で、規制要件に適合させる必要がある、ビジネス・クリティカルな保守オペレーションがあります。
運用上のニーズが進化するにつれ、オランダ鉄道は、この作業をサポートするMaximo環境をモダナイズする機会を見出しました。メンテナンス・データは、計画、実行、クリーニング・パートナー、KPIレポート、企業システム間でより効果的に接続する必要があり、基盤となるインフラストラクチャー、データベース・テクノロジー、統合には、より高い拡張性、レジリエンス、ガバナンスが必要でした。
課題は、Maximo 7.6からIBM Maximo Application Suite 9.0に移行しながら、日々の鉄道業務を中断することなく、より広範なIT基盤をモダナイズすることでした。オランダ鉄道は、運用管理を強化し、トレーニングの準備と可用性に関する意思決定を改善するために、管理されたプラットフォームを必要としていました。
オランダの鉄道会社は、プラットフォームのアップグレード以上のものを完了しました。IBMと協力して、制御された4種類のトランスフォーメーションです。このプログラムは、IBM Maximo 7.6からIBM Maximo Application Suite 9.0へのアップグレード、オンプレミスインフラからMicrosoft Azureへの移行、OracleからAzure SQLマネージドインスタンスへの移行、そしてAPIファーストアーキテクチャーを中心とした統合の再設計という4つの主要な動きを組み合わせました。
こうした変化が相まって、オランダ鉄道は計画、実行、データ共有のための統制されたプラットフォームを手に入れました。より堅固なIT基盤により、Maximoの運用上の役割が強化され、計画、実行、クリーニング、KPIレポート、エンタープライズ・システム全体で信頼できる保守データを簡単に接続できるようになりました。
これにより、チームと接続されたシステムは、トレーニングの準備状況、可用性、ビジネス・クリティカルな保守作業について、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。オランダ鉄道は、IBM、Microsoft、Red Hatと隔週で連携しながら、このトランスフォーメーションを社内で管理しました。
オランダ鉄道会社は、IBM Maximo Application Suiteを中心に据え、保守および運用上の意思決定の戦略的ハブとしてのMaximoの役割を強化しました。このプラットフォームは、トレーニングの管理された保守をサポートし、チームが時間通りに保守され、規制に沿って、安全、清潔で高品質なサービスに備えていることを実証するのに役立ちます。オランダの鉄道会社は、MaximoをMicrosoft Azureに移行することで、総運用コストを50％削減し、IT基盤の拡張性とレジリエンスを向上させました。
30種類を超えるAPI連携を通じて、Maximoは計画、保守、オペレーション、KPI、企業システムを接続します。列車センサー、要因、車載車からのデータはサービス・リクエストとしてMaximoに流れ込むことができ、計画アプリケーションはMaximoのデータを使用して、時刻表内のトレーニング在庫状況を把握できます。これにより、オランダ鉄道はより信頼できるデータを活用して運用制御を改善し、ガバナンスを強化し、日々の鉄道サービスをサポートしています。
オランダ鉄道はオランダ最大の旅客鉄道事業者であり、国内のモビリティネットワークの重要な部分を占めています。オランダ鉄道は700以上のトレーニングを運行し、毎日約100万人の乗客を抱え、都市、地域、国際目的地を結び、鉄道の旅の安全、信頼性、快適性、持続可能性の向上に取り組んでいます。
© Copyright IBM Corporation, July, 2026.
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