オランダ鉄道、IBM Maximoを使用して保守をモダナイズ

オランダ鉄道は毎日、何百万人もの乗客が安全で清潔でタイムリーな鉄道サービスを利用してオランダを動かし続けています。このサービスの背後には、ローリング在庫をスケジュールどおりに維持し、サービスに利用可能で、規制要件に適合させる必要がある、ビジネス・クリティカルな保守オペレーションがあります。

運用上のニーズが進化するにつれ、オランダ鉄道は、この作業をサポートするMaximo環境をモダナイズする機会を見出しました。メンテナンス・データは、計画、実行、クリーニング・パートナー、KPIレポート、企業システム間でより効果的に接続する必要があり、基盤となるインフラストラクチャー、データベース・テクノロジー、統合には、より高い拡張性、レジリエンス、ガバナンスが必要でした。

課題は、Maximo 7.6からIBM Maximo Application Suite 9.0に移行しながら、日々の鉄道業務を中断することなく、より広範なIT基盤をモダナイズすることでした。オランダ鉄道は、運用管理を強化し、トレーニングの準備と可用性に関する意思決定を改善するために、管理されたプラットフォームを必要としていました。

