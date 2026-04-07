クリーンな家庭用エネルギー利用への国家的移行を実現

DESNZは、英国におけるよりクリーンでより手頃な価格の低炭素家庭用エネルギー・ソリューションの導入を加速
エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）は英国のクリーン・エネルギーへの移行を主導しており、2030年までにクリーンなPower® を、2050年までにネットゼロを達成することを目指しています。進歩は見られますが、ガスまたはコンビ・ボイラーから空気源のヒートポンプに移行した住宅所有者はわずか200万人です。2030年までに、DESNZはヒートポンプの年間設置台数を現在報告されている速度の5倍以上に増やすことを目指しています。
暖房は依然として中心的な機会です。英国の3,000万件の住宅は国内排出量の約20%を占めており、その多くは最新の断熱基準以前に建設されているため、アップグレードはより複雑になっています。
長期的な目標を達成するには、消費者に関する洞察とデジタル・エンゲージメントを利用して、人々の暖房方法に関する新しい習慣を促進するなど、斬新なアプローチが必要です。
家庭のエネルギー効率を向上させるには、快適さや暖房に関する確立された行動を理解する必要があります。多くの家庭は依然として古いシステムに慣れ親しんでおり、改修対策や低炭素代替手段の長期的なメリットをまだ十分に認識していない可能性があります。コンパイラー・ボイラーからヒートポンプへの移行は、技術的および行動的な適応の両方を必要とする大きな変革のように見えることがよくあります。
DESNZは、移行を支援するためにさまざまな助成金制度を導入しました。アウェアネス、初期コスト、サプライチェーンのキャパシティーは、依然として克服すべき重要な課題です。これらの分野に所在地することは、導入を加速させ、英国の長期的な目標を順調に進めるための鍵となります。
DESNZの家庭用エネルギー脱炭素化プログラムをサポートするため、DESNZはIBM Consulting®、Salesforceの統合補助金管理アプリケーションであるSIGMAを設計・提供しました。このSalesforce搭載のデータおよびAIプラットフォームは、国内の助成金管理を合理化し、市民サービスを強化し、データ駆動型の意思決定を強化することで、DESNZの長期的目標をより効率的に推進するのに役立っています。
IBM Consulting®は、Policyおよび統合コーポレート・サービス・デジタル部門と緊密に連携し、チャネル・ストラテジーやKPI設計からスケーラブルなCRMソリューションに至るまで、助成金プログラムのライフサイクル全体を評価しました。チームは、25年以上のデータ保持や、分析、ガバナンス、標準化されたデプロイメント、価値実現におけるAIの役割の拡大など、将来を見据えた要件を検討しました。
IBM Consultingは、複数の専門分野にまたがるチームを結集して、強固なポートフォリオ管理アプローチを構築しました。これには、製品ビジョン、ロードマップ、アーキテクチャ、メリット、ガバナンスを定義し、より迅速なマルチリリースデリバリーのためにDevOpsによってサポートされる製品中心の作業方法を導入することが含まれます。SIGMAプラットフォームが成熟するに伴い、IBM Consultingはプラットフォームの長期的な運用モデルの確立とICSへの移行を支援し、組織がプラットフォームを維持・成長させるために必要な機能と独立性を確保できるようにしました。
一貫して顧客中心主義を掲げることでプログラム全体が支えられ、すべてのユーザーがシームレスに利用できるようになりました。統一されたガバナンスと共有されたDevOpsアプローチにより、開発全体で品質、再利用性、生産性が確保されました。
Salesforce Marketing Cloud、Dataクラウド、Public Sector Solutionsは、直感的なインターフェース、強力な機能適合性、そして迅速な構成と継続的な改善に必要なモジュール・アーキテクチャーを提供しました。
Salesforce社、IBM、ICS Digital and Policyチームは緊密な連携を通じて、プラットフォーム全体で構成可能なコンポーネントを再利用することで開発を加速させ、デリバリーの労力を軽減しました。
Salesforce社の機能とIBM Consultingのアクセラレーターおよびデリバリー専門知識を組み合わせることで、チームはソリューションを大幅に迅速に実装することができました。それは、同等のエンタープライズ・アプローチよりも約70％も早いものでした。Salesforce Dataクラウドによって、決済システムとのスムーズな統合が可能になり、データ・フローが強化され、プログラム全体の運用効率が向上しました。
初期のデリバリー・マイルストーンには、主要なDESNZのベンダー3社と5つの製品のオンボーディング、30人以上の公務員へのワークフロー管理トレーニングの提供が含まれます。オートメーションにより手作業は大幅に削減され、スプレッドシート管理、一括アップロード、データ調整などのタスクが、合理化されたデジタル・プロセスに置き換えられています。初期の指標では、DESNZの生産性が著しく向上したことが示されています。
SIGMAプラットフォームは現在270以上の地方自治体で積極的に利用されており、全国的な一貫した高品質な助成金運営をサポートしています。IBM Consultingはビジネス・ユーザーおよびデジタル・チームと提携し、Web分析、データサイエンス、製品所有権、製品管理、マルチベンダー・デリバリーなど、長期的な成功に必要なスキルと機能を構築しました。
Salesforceのプラットフォームが組み込まれ、スケーラブルになったことで、DESNZは国家ヒートポンプとクリーンエネルギーの目標の実現を加速できる有利な立場に立っています。ポートフォリオ管理の強化とオートメーションにより、同局は英国の3,000万世帯の脱炭素化に向けてより迅速に前進し、ネットゼロへの取り組みにおいて戦略的目標を測定可能な成果に変えることができます。
DESNZ（エネルギー安全保障・ネットゼロ省）は2023年2月に設立され、英国のエネルギー安全保障、電気料金負担者の保護、ネットゼロの達成を担当しています。これは、2030年までにクリーンなPower® を達成するという官公庁・自治体の使命を導くことに重点を置き、建物部門を脱炭素化しながら、人々の費用を削減し、貧困に燃料を供給するために、住宅の脱炭素化を推進することを目指しています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
IBM、IBMのロゴ、およびIBM Consultingは、IBM Corp.の商標で、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。