クリーンな家庭用エネルギー利用への国家的移行を実現

エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）は英国のクリーン・エネルギーへの移行を主導しており、2030年までにクリーンなPower® を、2050年までにネットゼロを達成することを目指しています。進歩は見られますが、ガスまたはコンビ・ボイラーから空気源のヒートポンプに移行した住宅所有者はわずか200万人です。2030年までに、DESNZはヒートポンプの年間設置台数を現在報告されている速度の5倍以上に増やすことを目指しています。

暖房は依然として中心的な機会です。英国の3,000万件の住宅は国内排出量の約20%を占めており、その多くは最新の断熱基準以前に建設されているため、アップグレードはより複雑になっています。

長期的な目標を達成するには、消費者に関する洞察とデジタル・エンゲージメントを利用して、人々の暖房方法に関する新しい習慣を促進するなど、斬新なアプローチが必要です。

家庭のエネルギー効率を向上させるには、快適さや暖房に関する確立された行動を理解する必要があります。多くの家庭は依然として古いシステムに慣れ親しんでおり、改修対策や低炭素代替手段の長期的なメリットをまだ十分に認識していない可能性があります。コンパイラー・ボイラーからヒートポンプへの移行は、技術的および行動的な適応の両方を必要とする大きな変革のように見えることがよくあります。

DESNZは、移行を支援するためにさまざまな助成金制度を導入しました。アウェアネス、初期コスト、サプライチェーンのキャパシティーは、依然として克服すべき重要な課題です。これらの分野に所在地することは、導入を加速させ、英国の長期的な目標を順調に進めるための鍵となります。