倉庫業界の驚き：IBMを活用したDahl社による自動化の飛躍的進歩

このトランスフォーメーションの後、Dahl社は集中型のストラテジーとスウェーデン全土の24時間365日の保管によって支えられ、注文処理と配送の迅速化を実現しました。IBMのツールによって、プロアクティブな問題解決が可能となり、監視ソリューションを10ソリューションから4ソリューションに統合して、オブザーバビリティーと信頼性を向上させることができました。

Instanaのインシデント修復機能により、Dahl社は新しいeコマース・サイトの立ち上げを4カ月短縮し、数週間で100％のROIを達成しました。応答時間は5秒から2ミリ秒未満に短縮され、顧客満足度と購入数が増加しました。オートメーションが注文のフルフィルメントに導入され、60％から80～90％に上昇し、12件のテストのうち10件でピーク注文量の120％で倉庫のオートメーションが正常に実行されました。

「InstanaとTurbonomicを組み合わせて使用することで、エンドツーエンドの監視と最適化が実現し、参考情報を効果的に管理する能力が向上しました」とSundberg氏は述べています。「これにより、監視環境を10個のソリューションから4つのソリューションに統合し、オブザーバビリティーを向上させ、潜在的な問題をより早く発見できるようになりました。」

「InstanaとTurbonomicは、パッケージの移動を妨げる性能の問題を正確に特定して、排除しました」とSundberg氏は説明します。「12回のテストのうち10回を実行した後、ピーク時の注文量の120%で倉庫の自動化を実行することに成功し、システムの可能性を実証しました。これらのテストは、本格的なデプロイメント前に一貫した性能を確保するための継続的な検証プロセスの一部です。」

これらの成果により、業務効率と顧客満足度が向上しただけでなく、スウェーデンの急速に変化する物流部門におけるDahl社の競争上の優位性も強化され、イノベーションと対応力のベンチマークとしての地位を確立しました。