倉庫業界の驚き：IBMを活用したDahl社による自動化の飛躍的進歩

Dahl社とIBM
サステナブル建設のグローバル・リーダーであるSaint-Gobain社は、建築市場全体に高性能なソリューションを提供するために子会社のDahl社に依存しています。Dahl社の倉庫は140%の処理能力で稼働していたため、非効率、遅延、コスト上昇が発生していました。「この状況は持続可能ではありません」と開発・オペレーション・スペシャリストのRoger Sundberg氏は言います。経営幹部は顧客満足度と拡張性を懸念し、緊急の対応を求めていました。
成長をサポートするために、Dahl社は倉庫の拡大、物流の合理化、コアITインフラストラクチャーの再構築を行うモダナイゼーションの取り組みを開始しました。また、物理チャネルとデジタル・チャネルの両方で俊敏性、拡張性、顧客体験を向上させ、長期的な成功と市場でのリーダーシップを確保するために、新しいeコマース・サイトも導入されました。
Dahl社はIBMと提携して、倉庫管理と物流オペレーションをモダナイズし、拡張性と効率性を考慮して設計された高度に自動化された施設を構築しました。監視用のIBM Instana Observability、参考情報最適化のためのIBM Turbonomic®、コンテナオーケストレーション用のRed Hat OpenShiftが重要な役割を果たしました。この取り組みには、すべてのチャネルでシームレスな顧客体験を確保するためのデジタル・インフラストラクチャーの完全な見直しと、新しいeコマース・サイトの構築も含まれていました。
このトランスフォーメーションにより、Dahl社の下で複数のブランドが統合され、新しい倉庫でオートメーション・テストが導入されました。「この施設は、注文明細行あたり85～ 90%の自動化を実現するために特別に構築されました」とSundberg氏は言います。「初期テストでは、手動プロセスの削減、スループットの向上など、有望な成果が示されており、私たちは実際の条件下での性能を検証しています。」Turbonomicは、正確な参考情報の推奨によってOpenShiftのPodをスケーリングするのに役立ち、一貫した性能を保証しました。
Instana Smart AlertsとAIベースのダッシュボードにより、色分けされた単一ビューですべてのアプリケーションをプロアクティブに監視できるようになりました。「すべてをより正確に視覚化できるようになりました」とSundberg氏は言います。Dahl社はまた、Instanaのスマート・アラート主要な機能を活用して、API Gatewayを含むアプリケーション・チェーン全体を監視しています。スマート・アラートは、10分間隔でエラー・パターンを分析することで、異常発生時に早期に警告を発し、問題が深刻化する前にチームが対応できるよう支援します。参考情報に焦点を当て、複雑な構成を必要とする従来のモニタリングとは異なり、Instanaはサービス全体のデータを自動的に相関させ、意味のあるイベントをトリガーします。このアプローチと、オープンソースの視覚化ツールおよびテレメトリーとを組み合わせることで、Dahl社はFull Stack Observabilityとクリティカルなワークフローに対するプロアクティブな制御を実現しています。「今では、ライブ・データ・フローを備えた完全なアプリケーション・ポートフォリオが表示されています。何かが赤または黄色にならなければ、顧客への応答時間に影響を与える前に、潜在的な問題を即座に特定して所在地することができますこれにより、Dahl社のDevOps機能が強化され、本番稼働前にアプリケーションの性能とコード品質を確保できました。
Dahl社の新しいeコマース・サイトの立ち上げは、同社のトランスフォーメーションにおいて極めて重要なマイルストーンでした。ERPシステムとのバックエンドの統合の問題が原因で製品の立ち上げが2回失敗した後、チームはIBM Instana®を活用してFull Stack Observabilityを実現し、根本原因をリアルタイムで特定しました。「Instanaを導入する前、私たちはログを処理し、適切な場所を探したいと考えていました」とSundberg氏は言います。Instana Smart Alertsとライブ・テレメトリーにより、3回目の立ち上げはスムーズに成功し、チームは問題が発生したときに解決することができました。このサイトは予定より4カ月早く稼働し、わずか2カ月でInstanaで100％のROIを達成しました。性能も劇的に向上し、応答時間が最大5秒から2ミリ秒未満に短縮され、顧客満足度が向上し、購入が増加しました。
このトランスフォーメーションの後、Dahl社は集中型のストラテジーとスウェーデン全土の24時間365日の保管によって支えられ、注文処理と配送の迅速化を実現しました。IBMのツールによって、プロアクティブな問題解決が可能となり、監視ソリューションを10ソリューションから4ソリューションに統合して、オブザーバビリティーと信頼性を向上させることができました。
Instanaのインシデント修復機能により、Dahl社は新しいeコマース・サイトの立ち上げを4カ月短縮し、数週間で100％のROIを達成しました。応答時間は5秒から2ミリ秒未満に短縮され、顧客満足度と購入数が増加しました。オートメーションが注文のフルフィルメントに導入され、60％から80～90％に上昇し、12件のテストのうち10件でピーク注文量の120％で倉庫のオートメーションが正常に実行されました。
「InstanaとTurbonomicを組み合わせて使用することで、エンドツーエンドの監視と最適化が実現し、参考情報を効果的に管理する能力が向上しました」とSundberg氏は述べています。「これにより、監視環境を10個のソリューションから4つのソリューションに統合し、オブザーバビリティーを向上させ、潜在的な問題をより早く発見できるようになりました。」
「InstanaとTurbonomicは、パッケージの移動を妨げる性能の問題を正確に特定して、排除しました」とSundberg氏は説明します。「12回のテストのうち10回を実行した後、ピーク時の注文量の120%で倉庫の自動化を実行することに成功し、システムの可能性を実証しました。これらのテストは、本格的なデプロイメント前に一貫した性能を確保するための継続的な検証プロセスの一部です。」
これらの成果により、業務効率と顧客満足度が向上しただけでなく、スウェーデンの急速に変化する物流部門におけるDahl社の競争上の優位性も強化され、イノベーションと対応力のベンチマークとしての地位を確立しました。
Dahl社はスウェーデンにおける建設・開発の中心的存在であり、空調設備、配管設備、建築資材を国または地域全域に提供しています。ストックホルムを拠点とするDahl社は、複数の子会社を所有するSaint-Gobain Distribution Sweden社の子会社です。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
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