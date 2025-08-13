B2B eコマースの世界では、成功の鍵は単に製品を販売することではなく、迅速な対応、パーソナライズされたソリューション、そして顧客が自ら取引を管理できる自由を通じて、シームレスでスマートな体験を提供することにあります。この領域で事業を展開する企業にとって、イノベーションの継続は欠かせません。



イタリアに拠点を置く付加価値ディストリビューターのComputer Gross社は、こうしたイノベーションは機会と課題の両方をもたらすことを認識しています。30年以上にわたりIBMのパートナーである同社は、イタリアにおけるIBMソリューションの初の付加価値ディストリビューターとして、流通業界のリーダーであり続けています。

同社のプラットフォームは長い年月の中で大きく成長し、中小企業から大企業まで数千社の顧客を獲得しています。これらの企業は、製品の発見から見積作成、パーソナライズされた推奨の受領に至るまで、あらゆる面でComputer Gross社を頼りにしています。

しかし、同社の顧客基盤が拡大し、14万5,000点を超える製品カタログを抱える中で、スムーズな体験を提供する難易度も高まっていきました。サポート・チームは、同じような質問への回答に追われ、より付加価値の高い業務に集中できない状況に陥っていました。また、内部チームは、見積もり依頼と製品調査の増加に対応する管理に苦慮していました。同時に、自動化を適切に導入していないことにより、プロモーション・キャンペーンやイベント告知で思ったような成果を出すことができずにいました。

課題は明らかでしたが、Computer Gross社はそこに機会を見いだしました。顧客とのやり取りを簡素化し、社内チームとユーザーの双方にセルフサービス・ツールを提供することで、同社は顧客満足度を高め、業務効率を向上させ、新たな成長機会を生み出すことができました。