食品製造業におけるよりスマートなサイバー・レジリエンス

Citadelleは、IBM FlashSystemとStorage Defenderでサイバー・レジリエンスを強化し、より迅速でクリーンな復旧を実現
カナダの食品製造大手であるCitadelleは、サイバー・リスクがますます急速に進化する中で、データと生産システムを保護する方法を進化させる必要がありました。既存のバックアップと保管のプロセスは手動の監視に依存しており、データがクリーンで損なわれていないか、迅速な復元の準備ができているかを確認する方法が限られていました。そのため、事業全体で復旧準備状況を確認することが困難になり、重要な生産システムを復元する際に不確実性が生じていました。バックアップの整合性をテストするための隔離された環境がなかったため、チームは復旧作業の前に破損または不完全なデータを確実に特定することができませんでした。製造業全体でデジタル需要が加速し続ける中、Citadelleはデータを保護し、安全な複製をサポートし、事業継続性への自信を維持するために、より統合され、将来を見据えたアプローチを必要としていました。
CitadelleはIBMと提携し、よりスマートでレジリエントなデータ保護基盤を食品製造業務向けに構築しました。IBM® FlashSystem®は、セキュアな複製と不変のセーフガード・コピー・スナップショットを提供し、インシデント発生時に即座にリカバリー・ポイントを提供して、重要な本番データの保護を支援します。この協同組合はFlashCore Module（FCM）を活用して、1分以内に異常なI/Oの挙動を特定するAI搭載のアレイ内ランサムウェア検知機能を実現し、チームが攻撃をより早く阻止し、全体的なデータ・レジリエンスを強化できるようにしています。IBM Storage Defender - Data Protectは、一元化された可視性、自動化された復旧ワークフロー、インテリジェントな異常検知を追加して、手作業への依存を軽減します。IBM Technology Expert Labs®は、復旧前の検証用に隔離されたクリーンルーム環境も実装しました。これらの機能を組み合わせることで、断片化されたプロセスが統合された検証可能なリカバリー・モデルに置き換えられました。これにより、Citadelleは、時間のかかる手動のバックアップ・チェックから、本番システム全体にわたって、より迅速かつクリーンで信頼性の高い復旧に移行できるようになりました。
IBMのデータ保護環境のモダナイゼーションにより、Citadelleは本番システムを迅速かつ安全に復元する力を強化しました。IBM FlashSystemのセーフガード・コピーは、復旧リスクを軽減し、よりクリーンな復元をサポートする、安全で変更不能なスナップショットを提供します。セーフガード・コピーにより、Citadelleは検証済みの復元ポイントをゼロから、一日あたり2つのクリーンかつ変更不能なスナップショットに移行しました。これにより、サイバー・イベントが発生した際も、信頼性の高い検証済みの復元ポイントを常に利用できるようになりました。セーフガード・コピーにより、同協同組合は既知の正常なスナップショットを60秒以内に復元できるため、復旧準備時間を大幅に短縮し、最も重要な場面で迅速かつ予測可能な復旧を実現します。IBM Storage Defender - Data Protectは完全性チェックを自動化し、Citadelleが手作業によるバックアップ作業を80% 削減できるよう支援しています。クリーンルーム検証環境と組み合わせることで、Citadelleは重大なサイバー・インシデントが発生した場合でも、ほぼゼロのシステム中断を維持できるため、生産ラインの稼働を維持し、サプライチェーンを保護できます。
Citadelleは1925年に設立されたカナダのメープルシロップ協同組合です。ケベック州に拠点を置き、約1,500の生産者家族を束ね、食品製造業界の世界的リーダーとして、純粋なメープル製品やその他の天然素材を生産し、世界中の市場に供給しています。
© Copyright IBM Corporation. April, 2026.
IBM、IBMのロゴ、IBM FlashSystem、IBM Storage Defender Data Protect、およびIBM Technology Expert Labsは、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。