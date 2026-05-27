食品製造業におけるよりスマートなサイバー・レジリエンス

カナダの食品製造大手であるCitadelleは、サイバー・リスクがますます急速に進化する中で、データと生産システムを保護する方法を進化させる必要がありました。既存のバックアップと保管のプロセスは手動の監視に依存しており、データがクリーンで損なわれていないか、迅速な復元の準備ができているかを確認する方法が限られていました。そのため、事業全体で復旧準備状況を確認することが困難になり、重要な生産システムを復元する際に不確実性が生じていました。バックアップの整合性をテストするための隔離された環境がなかったため、チームは復旧作業の前に破損または不完全なデータを確実に特定することができませんでした。製造業全体でデジタル需要が加速し続ける中、Citadelleはデータを保護し、安全な複製をサポートし、事業継続性への自信を維持するために、より統合され、将来を見据えたアプローチを必要としていました。