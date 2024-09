生産性の強化 同等のx86プラットフォームに比べ、5分の1のサーバー台数でクリティカルなSAPソリューションをサポート より高速な処理 財務報告を最大180倍高速化

統合ワークフローの形成 候補となるITプラットフォームを徹底的な技術分析の結果、CENIBRA社は、IBM Power E950サーバーとIBM FlashSystemストレージの組み合わせが、同社の次世代SAP S/4HANAアプリケーションに最適なソリューションであると判断しました。 「IBM Power E950サーバーは、同等のx86ソリューションよりも最大30%高いパフォーマンスを発揮することがわかりました」とAntunes氏は振り返ります。「IBM Logical Partition [LPAR]テクノロジーを使用することで、IBM Powerサーバーのリソースを分割し、あたかも複数の独立したシステムであるかのように機能させ、効率を最大化するようにチューニングすることができます。その結果、SAP S/4HANAのワークロードをすべて実行するのに必要なIBM Power E950サーバーは2台で済みます。これは、私たちが検討していたx86ソリューションの5分の1のサーバー台数で、ソフトウェア・ライセンスのコストを大幅に削減することができました。」 新しいITインフラストラクチャーの導入、統合されたビジネスプロセスの構築、新しい働き方をサポートするSAP S/4HANAの設定を支援するため、CENIBRA社はIBMコンサルティングの専門家チームを起用しました。 Oliveira氏は次のようにコメントしています。「当社は、Gartner社が評価した上位のSAP S/4HANA導入パートナーに基づいて競争入札を実施しました。私たちが検討したすべての企業の中で、IBM Consultingは私たちの中核的な基準に照らして最も優れたパフォーマンスを示しました。」 Antunes氏は次のように付け加えています。「IBMコンサルティングは、グリーンフィールドのSAPソリューション導入のための実証済みの方法論と、業界での多くの導入成功の経験を購入しました。IBMが当社のデジタルトランスフォーメーションを効果的に推進する能力を持っていることは、当初から明らかでした。」 IBMコンサルティングはCENIBRA社のITチームと共同で、CENIBRA社とCENIBRA Logistics社の既存のプロセスを見直し、両社の業務をより緊密に連携させるためのディジタル・ワークフローをマッピングしました。 地元のIBMビジネス・パートナーであるPC Placeとともに、IBMコンサルティングもIBM Power E950サーバーを導入しました。各サーバーは、SAPワークロードに対して極めて高いパフォーマンスと信頼性の高い信頼性を提供する、完全にサポートされたハードウェアおよびソフトウェア・スタックであるSUSE Linux Enterprise Server(SLES)オペレーティングシステムを実行する6台のIBM PowerVM®仮想マシン(VM)をホストします。2つのVMは同社のメインSAP S/4HANAデータベース専用で、残りの4つのVMは同社のSAP S/4HANAアプリケーションをサポートしています。 ミッション・クリティカルなシステムの24時間の可用性を確保するため、同社はSUSE Linux Enterprise (SLE) High Availability Extensionを使用して、プライマリー・データセンターとセカンダリー・データセンターのサイト間でデータを複製しています。 CENIBRA社のSAPスペシャリストであるFlávio Gandra氏は、次のように述べています。「SLES for SAP Applicationsは、IBMおよびSAPソリューションとの強力な相互運用性、特に IBM Powerハードウェア向けのオペレーティングシステムの最適化により、際立っていました。さらに、SAPとSUSEは、それぞれのソフトウェアに対して統合的な技術サポートを提供しています。その結果、SLES上でのSAP S/4HANAの問題解決にかかる時間は、経験上、他のオペレーティング・システムと比較して短くなっています。」 Oliveira氏は次のようにコメントしています。「私たちの導入と移行は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと重なったため、プロジェクトはさらに複雑になりました。IBMコンサルティングは、作業を順調に進めるために必要なすべてのリソースを確保し、この課題に立ち向かいました。IBMコンサルティングの尽力のおかげで、SAP S/4HANAの本番稼働を予定通り予算内で行うことができました。」

IBMコンサルティングの支援を受けて、SLES for SAP Applicationsを搭載したIBM Power Systems上でSAP S/4HANAに移行することは、クラウドに関する当社の目標を達成するための重要なステップです。SAPとIBMのおかげで、CENIBRA社はキャパシティーと納期に対するお客様の要求に応えることができるようになり、野心的なグローバル事業成長戦略を追求するための確固たる地位を確立しました。 Miguel Antunes IT and Infrastructure Coordinator CENIBRA

拡張可能 IBM PowerソリューションにSAP S/4HANAを導入することで、CENIBRA社はスケーラブルで完全にサポートされたプラットフォームを手に入れ、エンドツーエンドで効率的に業務を管理できるようになりました。現在、SAP S/4HANAソリューションは、大量の倉庫業務、物流、財務リスクを管理する同社の能力を強化し、業務量が増加しても高い競争力を維持できるようにしています。 「SAP S/4HANAに移行してからの最大のメリットの1つは、輸送コストに関するきめ細かなデータです」とAntunes氏は述べています。「物流コストとリードタイムをモデル化するのがはるかに容易になったため、マージンを守りながら競争力のある見積もりを出せるようになりました。また、収穫機械の燃料コストやメンテナンス・コストなどの運用コストについてもより深い洞察が得られ、効率をさらに向上させる機会を特定するのに役立っています。」 CENIBRA社は、給与処理の迅速化から月末の締め処理まで、あらゆる業務プロセスの改善を推進しています。Oliveira氏は次のように述べています。「SAP S/4HANAのメモリー内処理により、財務報告が最大180倍高速になります。その結果、私たちは月末決算プロセスを毎回時間通りに完了することができ、意思決定者に財務実績に関するタイムリーな洞察を提供することができます。」 SAP S/4HANA導入の一環として、CENIBRA社はSAP Fiori設計システムを有効にし、従業員がスマートフォンやタブレットからSAPソリューションに直接アクセスできるようにしました。Antunes氏は次のようにコメントしています。「画面に触れるだけで最新情報を取得できる機能は、ウェアハウス・チームにとって特に価値があります。以前は、従業員が特注のハンドヘルド・デバイスを使って倉庫内の商品をサード・パーティのアプリケーションにスキャンし、数時間後にSAP ERPプラットフォームに複製していました。現在、当社のチームはモバイル・デバイスを使用して在庫をスキャンしてSAP S/4HANAに直接取り込むことができ、在庫レベルのリアルタイム・ビューを提供しています。」 SAP S/4HANAによって大量の新しいデータとトランザクションが可能になるため、CENIBRAチームは災害時のビジネス継続性を向上させることも計画しました。CENIBRA社は、IBM PowerサーバーとIBM FlashSystemストレージのパフォーマンスを活用することで、割り当てられた時間枠内で毎日のデータのバックアップを完了し、データ損失のビジネス・リスクを大幅に軽減することができます。 「IBM Power E950サーバーとIBM FlashSystem 5030ストレージに移行して以来、毎日のバックアップが4時間からわずか2時間に短縮し、重要なビジネス・データを保護できるようになりました」とOliveira氏は述べています。 CENIBRA社は、今後SAPソリューションを活用してプロセスを合理化する新たな方法をすでに模索しています。たとえば、同社はSAP S/4HANAとロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)テクノロジーを使用して、PDFの請求書からデータを自動的に抽出し、転記することを計画しており、毎月何時間もの手作業を節約できる可能性があります。さらに、SAP S/4HANAへの移行は、同社がクラウドに移行するデジタル・トランスフォーメーション・イニシアチブの次の段階への基礎を築くものです。将来的には、同社はクラウド戦略の一環としてIBM Power Systems Virtual Serverを検討する予定です。 「IBMコンサルティングの支援を受けて、SLES for SAP Applicationsを搭載したIBM Power Systems上でSAP S/4HANAに移行することは、クラウドに関する当社の目標を達成するための重要なステップです」とAntunes氏は結論づけています。「SAPとIBMのおかげで、CENIBRA社はキャパシティーと納期に対するお客様の要求に応えることができるようになり、野心的なグローバル事業成長戦略を追求するための確固たる地位を確立しました。」