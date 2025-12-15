ブラジルのエネルギー大手CEMIG社、IBMのエージェント型AIソリューションで経費を30％削減
ブラジルの大手エネルギー・プロバイダーの1社であるCompanhia Energética de Minas Gerais SA（CEMIG）社は、900万人という広範で多様な顧客ベースに包括的でアクセスしやすい顧客体験を提供するという課題に直面していました。同社は、特にデジタル・リテラシーとインフラストラクチャーが大きく異なる地方の地域や十分なサービスが受けられない地域で、デジタル・チャネルと従来のチャネル全体でのサービス品質のギャップに直面していました。
高いサービス標準と包括性を確保するために、CEMIGは競争力のあるプロセスを経て、適切な戦略的パートナーを選定しました。その目標は、顧客のさまざまな好みや快適度に適応できる、シームレスで魅力的かつ効率的なデジタル・エクスペリエンスを作成することで、顧客エンゲージメント・モデルを変革することでした。
包括的なデジタル・トランスフォーメーション戦略を考案・実行するため、CEMIG社はIBM Consultingと提携し、最先端のテクノロジーとベスト・プラクティスを統合して、顧客体験と業務効率を最適化しました。重要な取り組みの1つは、CEMIG社の広大な顧客ベースにシームレスなデジタル・サポートを提供するためのAI搭載バーチャル・アシスタントの開発でした。トランスフォーメーションの中心となったのは、インテリジェントなバーチャル・アシスタントの開発や、LlamaやHugging Faceなどのオープンソースの大規模言語モデル（LLM）の統合に役立ったIBM watsonx.aiの使用でした。これらのAI機能はNeuralSeekによってさらに強化され、より正確で文脈に沿った応答が可能になりました。
IBMはまた、CEMIG社がモバイル・アプリケーション、オンライン・ポータル、Meta社所有のWhatsAppなどの複数のデジタル・プラットフォームを統合して、CEMIG社のデジタル・ランドスケープをナビゲートする顧客にユーザーフレンドリーな統合エクスペリエンスを提供することを支援しました。これらのカスタマイズされたソリューションは、CEMIG社が多様な顧客ベースにサービスを提供するという課題を克服するのに役立ち、その結果、より包括的でアクセスしやすい顧客体験が実現しました。
IBM Consultingと連携したデジタル・トランスフォーメーションの後、CEMIG社は顧客エンゲージメント・メトリクスが大幅に向上し、顧客の82％がサービス・リクエストにデジタル・チャネルを利用するようになりました。同時に、CEMIG社の物理的な支店における対面でのやり取りなどの従来型サービスも、特定の利用者セグメントを対象にすることで好調さを維持しました。
CEMIG社によるAI搭載ソリューションとプロセス最適化ストラテジーの実施により、次の成果が得られました。
CEMIG社とIBMは、戦略的パートナーシップを継続しながら継続的なデジタル・イノベーションの推進に専念し、ブラジルの住民に高度なサービスとエクスペリエンスを提供しています。
1952年に設立されたCompanhia Energética de Minas Gerais S.A.（CEMIG）社は、ブラジル最大級の電流ク会社の1社であり、主にブラジル南東部ミナスジェライス州に位置する774の自治体にわたり935万人以上の顧客にサービスを提供しています。574,000kmを超える広大なネットワークを擁するCEMIG社は、ラテンアメリカ最大の配電プロバイダーです。同社は、イノベーションとサステナビリティーへの取り組みで知られており、スマート・グリッド、デジタル化、分散型発電に多額の投資を行っています。CEMIG Techイニシアチブは、AI、電気自動車、ブロックチェーンなどの新興テクノロジーの導入を促進しています。
IBM Consultingがどのようにストラテジーをカスタマイズして、組織が優れた顧客体験を提供できるよう支援しているかをご覧ください。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴ、IBM Consulting、watsonx.aiは、IBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。
IBM製品およびプログラムを使って他社製品またはプログラムの動作を検証する場合は、お客様の責任で行ってください。IBMは、他社の製品やプログラムに責任を負いません。