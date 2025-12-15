包括的なデジタル・トランスフォーメーション戦略を考案・実行するため、CEMIG社はIBM Consultingと提携し、最先端のテクノロジーとベスト・プラクティスを統合して、顧客体験と業務効率を最適化しました。重要な取り組みの1つは、CEMIG社の広大な顧客ベースにシームレスなデジタル・サポートを提供するためのAI搭載バーチャル・アシスタントの開発でした。トランスフォーメーションの中心となったのは、インテリジェントなバーチャル・アシスタントの開発や、LlamaやHugging Faceなどのオープンソースの大規模言語モデル（LLM）の統合に役立ったIBM watsonx.aiの使用でした。これらのAI機能はNeuralSeekによってさらに強化され、より正確で文脈に沿った応答が可能になりました。

IBMはまた、CEMIG社がモバイル・アプリケーション、オンライン・ポータル、Meta社所有のWhatsAppなどの複数のデジタル・プラットフォームを統合して、CEMIG社のデジタル・ランドスケープをナビゲートする顧客にユーザーフレンドリーな統合エクスペリエンスを提供することを支援しました。これらのカスタマイズされたソリューションは、CEMIG社が多様な顧客ベースにサービスを提供するという課題を克服するのに役立ち、その結果、より包括的でアクセスしやすい顧客体験が実現しました。