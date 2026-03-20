Careerforce Proは、IBMのシルバー・ビジネス・パートナーであるNetsmartzと提携し、複雑な採用課題をスケーラブルで顧客中心のSaaS採用プラットフォームに変革しました。NetsmartzはIBM® watsonx.aiとIBM watsonx.governanceを推奨し、Careerforce Proと協力して、正確性、拡張性、責任あるAIに基づいたAI駆動型の採用ソリューションを形成しました。

さらに、watsonx.aiを活用して、職務記述書や履歴書などの構造化・非構造化データを、キーワードマッチングだけでなく文脈理解も行いながら分析できるインテリジェントな採用エンジンを設計しました。これにより、職務記述書の作成、履歴書の解析、候補者のスコアリングおよび最終候補者リスト化が自動化され、採用プロセスは手作業で時間のかかる工程から、数千件の応募にも正確に対応できる効率的で完全自動化されたワークフローへと移行しました。

さらにこのプラットフォームでは、初期段階の候補者のエンゲージメントを強化するAI音声アシスタント「IRIS」も導入されました。watsonx.aiの力を活用し、IRISは、自然な第一段階のスクリーニング・コールを実施し、スキルと役割への適合性を評価し、候補者レポート・カードを作成し、第2回面接を調整します。Jeff Dudum氏は次のように説明しています。「当社のプラットフォームが他と一線を画しているのは、既存のATSに取って代わるのではなく、ATSを強化する点です。Careerforce Proは既存システムに統合され、採用担当者が適切な候補者に明確に焦点を当てられるよう設計されています。適格でない応募者の選別に貴重な時間を費やす代わりに、チームは構造化され実行可能な洞察を得られ、選考プロセスに一貫性、透明性、規律が生まれます。IRISは採用チームの延長として機能し、構造化された面接の実施、候補者の回答の収集と整理、有意義な情報の提供など、マネージャーが最も重要な時間を費やせるようにします。これにより、優秀な人材に迅速かつ自信を持って対応できます。

透明性と責任あるAIガバナンスを確保するために、Careerforce Proはwatsonx.governanceを統合し、AI推奨事項のドキュメント化、性能監視、バイアスやドリフトの検知を可能にしました。NetsmartzとのコラボレーションとIBM watsonxテクノロジーの導入を通じて、Careerforce Proは完全に自動化されたインテリジェントで信頼できる採用エンジンへと進化しました。「AIにより、かつては手作業で一貫性のなかった採用プロセスを、スケーラブルなデータ駆動型のワークフローに変革し、スピード、正確性、候補者の最適化を実現できました」とJeff Dudum氏は述べています。