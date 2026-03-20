レストラン経営者が実際に人材配置に苦労している中、あらゆる業界向けに構築されたスケーラブルな採用プラットフォームがどのように誕生したか
Careerforce Proの創設者兼社長であるJeff Dudum氏は、自身の実体験をもとに採用プラットフォームを構築しました。全国に63店舗のレストランをオープンし、35,000人以上の従業員を雇用した後、彼は競争の激しい高離職率の業種の成長は1つのクリティカルな要素にかかっていることを学びました。それは、次のオファーを受け入れる前に、適切な候補者とつながることです。ペースの速い環境では、応募者数が圧倒的に多く、人材の質に一貫性がなく、従来のスクリーニング方法では時間がかかり非効率的になることがあります。採用担当マネージャーが日々の業務を両立させていると、貴重な候補者がより速い競合他社に奪われることがよくあります。サンフランシスコ・ベイエリアを拠点とするJeff氏は、こうした現実世界の課題をCareerforce Proに反映させました。このプラットフォームは、採用までの時間を短縮し、リーダーが役割と企業文化に最適な候補者に集中できるよう設計されています。Careerforce Proは、採用プロセスに構造、一貫性、よりスマートなテクノロジーを取り入れることで、受動的な採用活動から、規律ある先行型戦略へと変革します。
Careerforce Proは、IBMのシルバー・ビジネス・パートナーであるNetsmartzと提携し、複雑な採用課題をスケーラブルで顧客中心のSaaS採用プラットフォームに変革しました。NetsmartzはIBM® watsonx.aiとIBM watsonx.governanceを推奨し、Careerforce Proと協力して、正確性、拡張性、責任あるAIに基づいたAI駆動型の採用ソリューションを形成しました。
さらに、watsonx.aiを活用して、職務記述書や履歴書などの構造化・非構造化データを、キーワードマッチングだけでなく文脈理解も行いながら分析できるインテリジェントな採用エンジンを設計しました。これにより、職務記述書の作成、履歴書の解析、候補者のスコアリングおよび最終候補者リスト化が自動化され、採用プロセスは手作業で時間のかかる工程から、数千件の応募にも正確に対応できる効率的で完全自動化されたワークフローへと移行しました。
さらにこのプラットフォームでは、初期段階の候補者のエンゲージメントを強化するAI音声アシスタント「IRIS」も導入されました。watsonx.aiの力を活用し、IRISは、自然な第一段階のスクリーニング・コールを実施し、スキルと役割への適合性を評価し、候補者レポート・カードを作成し、第2回面接を調整します。Jeff Dudum氏は次のように説明しています。「当社のプラットフォームが他と一線を画しているのは、既存のATSに取って代わるのではなく、ATSを強化する点です。Careerforce Proは既存システムに統合され、採用担当者が適切な候補者に明確に焦点を当てられるよう設計されています。適格でない応募者の選別に貴重な時間を費やす代わりに、チームは構造化され実行可能な洞察を得られ、選考プロセスに一貫性、透明性、規律が生まれます。IRISは採用チームの延長として機能し、構造化された面接の実施、候補者の回答の収集と整理、有意義な情報の提供など、マネージャーが最も重要な時間を費やせるようにします。これにより、優秀な人材に迅速かつ自信を持って対応できます。
透明性と責任あるAIガバナンスを確保するために、Careerforce Proはwatsonx.governanceを統合し、AI推奨事項のドキュメント化、性能監視、バイアスやドリフトの検知を可能にしました。NetsmartzとのコラボレーションとIBM watsonxテクノロジーの導入を通じて、Careerforce Proは完全に自動化されたインテリジェントで信頼できる採用エンジンへと進化しました。「AIにより、かつては手作業で一貫性のなかった採用プロセスを、スケーラブルなデータ駆動型のワークフローに変革し、スピード、正確性、候補者の最適化を実現できました」とJeff Dudum氏は述べています。
Careerforce ProのAI搭載採用プラットフォームにより、クライアントの採用効率と精度が劇的に向上しました。IBM watsonx.aiを使用して、初期スクリーニング、履歴書解析、候補者マッチングを自動化することで、組織は、採用までの時間を85%以上短縮し、履歴書の審査にかかる時間を約97%短縮することで、人材チームがより有意義な候補者との関わりに集中できるようになりました。このプラットフォームは、最も複雑な業界職種であっても応募者のスキルを文脈的に理解することで、全体的なマッチングの質を高め、コストのかかる採用ミスマッチを減らしました。
Netsmartzの事業成長担当EVPであるParth Gargish氏は、パートナーシップを振り返り次のように語っています。「Careerforce Proとのコラボレーションにより、同社の採用分野における専門知識とIBM watsonxの力を組み合わせ、人材チームに真のスピードと正確性をもたらすAI主導のプラットフォームを構築することができました。」
拡張性も大きなメリットであり、企業はスピード、精度、一貫性を損なうことなく、応募数の急増を管理できます。早期導入者は、意思決定が迅速化し、採用パイプライン全体の可視性が向上し、採用担当者と候補者の満足度が向上したと報告しています。watsonx.governanceの追加により、組織はAIがサポートする意思決定を文書化し、パフォーマンスを監視し、大規模にバイアスを軽減することができます。
Jeff Dudum氏は次のように結論付けています。「当社のプラットフォームにより、各企業は、私自身も自分の事業で求めているレベルの一貫性と自信を持って採用を行えるようになります。私たちが構築したこのシステムは、人と人とのつながりを奪うのではなく、むしろそれを深めるための余地を生み出します。」スクリーニングの初期段階に構造と効率性をもたらすことで、採用担当マネージャーは、役割に本当に適した候補者と直接関わる貴重な時間を得ることができます。候補者は自分の性格、コミュニケーションスタイル、強みが自然に伝わるような快適な環境で質問に答えることができ、その結果、採用プロセスがより思慮的で意図的なものになり、すべての組織がビジネスにふさわしいレベルの人材を確保できるようになります。
Careerforce Pro はカリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリアに拠点を置くAI搭載の人材獲得プラットフォームで、自動スクリーニングと24時間365日の即時候補者評価を通じて採用の迅速化を図るよう設計されています。同社は、大量採用が必要なミッションクリティカルな職種における採用効率の向上に重点を置いています。
Netsmartz社は、1999年に設立された米国拠点のデジタルエンジニアリングおよびITサービス企業で、AI搭載ソフトウェア開発、クラウドサービス、人材拡充サービスを専門としています。25年以上の実績と、世界10カ所以上の拠点に1,500人以上の専門家を擁し、フォーチュン500企業やスタートアップ企業をカスタムでスケーラブルなテクノロジーソリューションで支援しています。
© Copyright IBM Corporation 2026年2月
IBM、IBMロゴ、watsonx、watsonx.ai、および watsonx.governance は、世界中の多くの法域で登録されているIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明を目的として提供されています。実際の成果は、お客様の環境や構成によって異なります。