CAC Engineering社

IBMは同社にコンサルティング・サービスとソフトウェア・ライセンスを組み合わせた包括的なソリューションを提供しました。IBM®コンサルティングは、CAC社がさまざまなプラットフォーム・システムを単一のSAP S/4HANA環境で統合し、手順を標準化してタスクを自動化し、効率性と機能性を向上させるのを支援しました。CAC社はERPシステムのワークロードをクラウドに移行させ、モバイル・デバイス経由でSAPソフトウェアにアクセスできるようにしました。CAC社のプロジェクトには、BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAPを使用して、調達および配送手順を最適化し、ERPシステム・タスクをクラウドに移行することが含まれていました。IBMコンサルティングは、CAC社のイノベーション、協働、コスト削減、デジタル化を推進する取り組みを支援しました。