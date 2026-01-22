全体として、新しいソリューションは、ブロワード郡に将来の成長に向けたスケーラブルで信頼性の高い基盤を提供し、チームの強化、管理の簡素化、重要なインフラストラクチャーのサポートとレジリエンスを確保しました。

ブロワード郡は、IBMのハイブリッドクラウド・アプローチとMaximo Application Suiteを使用して資産管理環境をモダナイズすることで、サービス提供と運用コストに直接影響する俊敏性を実現しました。本番環境のプロビジョニングにかかる時間はわずか3週間と、以前の予定から90％短縮され、価値実現までの時間が短縮され、コミュニティーのニーズに迅速に対応できるようになりました。かつてはイノベーションのボトルネックであったテスト環境が、数週間ではなく3日でデプロイできるようになり、チームは新機能を遅滞なく検証および展開できる柔軟性が得られています。

このスピードは妥協することなく実現されたものです。同郡は、データを失うことなくデータベースの移行を100％成功させ、移行期間を通して継続性とコンプライアンスを確保しました。今後、将来のアップグレード作業は50％減少し、運用上のオーバーヘッドを削減して、戦略的取り組みにリソースを割くことができるようになると予測されています。

これらの改善により、ブロワード郡はより信頼性の高い水道サービスを提供し、規制の変更に迅速に適応し、デジタル・トランスフォーメーションを進めることができます。