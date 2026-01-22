ブロワード郡はMaximo Application Suiteで変革を遂げ、業務効率とモバイルでの作業実行を強化しました
Broward County Water and Wastewater Services社は、増大する運用需要と進化するテクノロジーに対応するため、資産管理をモダナイズする必要がありました。既存のインフラストラクチャは老朽化しており、サポートの終了が近づいていたため、機能が制限され、保守と拡張性に課題が生じていました。以前のモダナイゼーションの取り組みでは障害に直面し、非効率性と遅延が生じていました。この組織は、オンプレミス環境と統合できると同時に、モバイル作業の実行やインテリジェントな資産追跡などの高度な機能を実現できるソリューションを必要としていました。
このような課題を克服するため、ブロワード郡はIBM Cloud SatelliteとRed Hat OpenShiftによるハイブリッドクラウドのストラテジーを採用し、モダナイゼーションに必要な柔軟性とスピードを提供しました。同社は、IBM® Maximo Application Suite（MAS）をデプロイし、既存のインフラストラクチャーとシームレスに統合することで、資産の可視性を強化するためのスマートタグ付け機能を導入しました。
MAS 8のデプロイメントは迅速に行われ、開発およびテスト環境のセットアップはわずか3週間で、本番環境は数日で完了しました。この迅速化されたタイムラインにより、運用効率が大幅に向上しました。Maximo Mobileは、モバイルでの作業の実行、スマートなタグ付け、そしてモバイルに搭載された地図機能を活用したiPadアプリへの将来の資産アクセスを可能にし、現場のスタッフが情報に直接アクセスして送信することができます。このソリューションにより、拡張性と更新管理も強化され、システムの信頼性と性能が向上しました。
IBM Cloud Site Reliabilityエンジニアは、デプロイメントの加速化上で重要な役割を果たし、迅速なプロビジョニングと継続的なプラットフォーム管理をサポートしました。このアプローチにより、ブロワード郡はクラウドネイティブ・テクノロジーを活用して拡張性と性能を向上させながら、データの制御を維持することができました。
全体として、新しいソリューションは、ブロワード郡に将来の成長に向けたスケーラブルで信頼性の高い基盤を提供し、チームの強化、管理の簡素化、重要なインフラストラクチャーのサポートとレジリエンスを確保しました。
ブロワード郡は、IBMのハイブリッドクラウド・アプローチとMaximo Application Suiteを使用して資産管理環境をモダナイズすることで、サービス提供と運用コストに直接影響する俊敏性を実現しました。本番環境のプロビジョニングにかかる時間はわずか3週間と、以前の予定から90％短縮され、価値実現までの時間が短縮され、コミュニティーのニーズに迅速に対応できるようになりました。かつてはイノベーションのボトルネックであったテスト環境が、数週間ではなく3日でデプロイできるようになり、チームは新機能を遅滞なく検証および展開できる柔軟性が得られています。
このスピードは妥協することなく実現されたものです。同郡は、データを失うことなくデータベースの移行を100％成功させ、移行期間を通して継続性とコンプライアンスを確保しました。今後、将来のアップグレード作業は50％減少し、運用上のオーバーヘッドを削減して、戦略的取り組みにリソースを割くことができるようになると予測されています。
これらの改善により、ブロワード郡はより信頼性の高い水道サービスを提供し、規制の変更に迅速に適応し、デジタル・トランスフォーメーションを進めることができます。
Broward County Water and Wastewater Services（WWS）は、フロリダ州で最も人口の多い郡のひとつを管轄する重要な公共事業です。WWSは、清潔で安全な飲料水の提供と数十万人の住民の廃水処理の管理を担当しており、処理プラント、ポンプ場、パイプライン、サービス施設にまたがる複雑なインフラ・ネットワークを運営しています。WWSは、サステナビリティー、規制コンプライアンス、そして運用の卓越性への強い取り組みにより、地域全体で信頼性の高いサービスを提供しながら、公衆衛生と環境を保護する上で重要な役割を果たしています。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBMロゴ、Maximo、Cloud、Expert Labs、およびRed Hat Openshiftは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。