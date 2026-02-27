BORICA社がIBM Safer Paymentsでブルガリアの決済エコシステムを保護している方法
ブルガリアの国内決済事業者であるBORICA AD社は、発行機関と買収機関全体で大量のカードおよびデジタル取引を処理しています。不正アクセス攻撃が高速化し、自動化され、クロスチャネル化が進むにつれ、従来のルールベースの制御では対応が難しくなっています。
正当な取引を中断することなく、高度な不正アクセスをミリ秒単位で阻止するにはどうすればよいのでしょうか。
BORICA社は、不正アクセスの圧力の増加、顧客の期待の高まり、10ミリ秒未満の意思決定で国の決済インフラを保護する必要性に直面していました。誤検知は顧客との摩擦を引き起こすリスクがあり、不正アクセスを見逃すと金銭的および評判の失墜につながります。レジリエンスを維持するために、BORICA社はパフォーマンスを損なうことなく進化する攻撃パターンに適応できる、スケーラブルなリアルタイムの不正アクセス防止プラットフォームを必要としていました。
BORICA社は、IBMおよび実装パートナーであるIBS社と提携して、国内の不正アクセス防止アーキテクチャをモダナイズしました。両社は共同で、IBM Safer Paymentsを一元化されたマルチテナント・プラットフォームとしてデプロイし、レガシーなバッチベースのシステムをリアルタイムの行動リスク・スコアリングに置き換えました。
IBM Safer Paymentsは、インメモリー処理、機械学習による検知、水平拡張性を提供し、大量のトランザクションの監視をサポートします。IBS社は、このプラットフォームをBORICA社の支払いワークフローに直接統合し、参加銀行とPSP全体でリアルタイムの意思決定を可能にしました。
このデプロイメントにより、不正アクセス監視が断片化された機関レベルの管理から、共有された全国サービス・モデルへと変革されました。手動によるルール更新と遅延レビューが、自動化されたリアルタイムのスコアリングと一元化されたリスク・ガバナンスに置き換えられました。
IBM Safer Paymentsにより、BORICA社は現在、国内のカード取引の70%以上をリアルタイムで保護し、国内の共有プラットフォーム上で16以上の銀行とPSPをサポートしています。このシステムは、10ミリ秒未満のレイテンシーで毎秒4,000件以上のトランザクションを処理し、参加機関全体で一貫した不正アクセスおよびAMLコントロールを可能にしています。かつてはバッチベースで断片化されていた作業が、現在は一元化され、自動化され、行動リスク主導型となっています。BORICA社は、不正アクセス防止を機関全体に拡張し、対象範囲を即時決済やデジタル・チャネルに拡大し、新たな脅威に迅速に対応できます。IBMとIBS社は、BORICA社の拡大を引き続き支援し、ブルガリアの将来に向けた全国決済レジリエンスの強化につなげていきます。
BORICA AD社はブルガリアの全国決済サービス会社で、35 年以上前に設立され、ソフィアに本社を置いています。19の銀行が所有するBORICA社は、国の決済インフラを運営し、カード・サービス、即時決済、SWIFTビューロー・サービス、MastercardおよびVisaの第三者処理を提供し、銀行、決済機関、公共部門にサービスを提供しています。
IBM Safer Paymentsは、機械学習と行動分析を使用して、決済チャネル全体で不正な取引を識別して防止する、高度なリアルタイム不正アクセス検知プラットフォームです。大容量環境向けに構築されており、ミリ秒未満の意思決定、水平方向の拡張性、マルチテナント・デプロイメント機能を提供します。このプラットフォームにより、金融機関や決済処理業者は不正アクセス防止を一元化し、新たな脅威に迅速に適応し、誤検知を減らして、シームレスな顧客体験を維持できます。
