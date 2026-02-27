ブルガリアの国内決済事業者であるBORICA AD社は、発行機関と買収機関全体で大量のカードおよびデジタル取引を処理しています。不正アクセス攻撃が高速化し、自動化され、クロスチャネル化が進むにつれ、従来のルールベースの制御では対応が難しくなっています。

正当な取引を中断することなく、高度な不正アクセスをミリ秒単位で阻止するにはどうすればよいのでしょうか。

BORICA社は、不正アクセスの圧力の増加、顧客の期待の高まり、10ミリ秒未満の意思決定で国の決済インフラを保護する必要性に直面していました。誤検知は顧客との摩擦を引き起こすリスクがあり、不正アクセスを見逃すと金銭的および評判の失墜につながります。レジリエンスを維持するために、BORICA社はパフォーマンスを損なうことなく進化する攻撃パターンに適応できる、スケーラブルなリアルタイムの不正アクセス防止プラットフォームを必要としていました。