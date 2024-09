BHSFは、健康福利サービスを通じてより良い職場を構築します。働く人々が必要なときにこれらのサービスにアクセスできるようにするために、BHSFはIBM® Power Systems™サーバー上で稼働する高可用性クラウド環境で重要なアプリケーションをホストするIBMビジネス・パートナーMeridian ITに依頼し、ダウンタイムに対する保険をかけました。

ビジネス上の課題 英国全土の職場で、健康福祉サービスを利用できるようにするために、BHSF は重要なシステムを中断するわけにはいきません。同社は、計画外のダウンタイムのリスクを軽減することに取り組みました。

変換 BHSFはコア・アプリケーションをMeridianがホストおよび管理するIBM Power Systemsサーバーに移行したことにより、データ暗号化やデータマスキングなどの新機能が追加され、可用性も向上しました。

結果 567%の増加 高性能のIBMテクノロジーに支えられ、1日に処理されるクレーム件数が増加 1 FTE IT管理の手間が省け、チームはイノベーションに専念できる 復元 48時間ではなく、災害から数分以内にデータを復元

ビジネス上の課題の詳細 デジタル・トランスフォーメーションの採用 人は最高の気分でいるときに最もよく働きます。その結果、従業員の身体的、精神的、経済的幸福に投資することが、従業員、雇用主、そして社会全体すべての人に利益をもたらすこととなります。 BHSFは、この理念に基づいて設立された非営利団体です。1873年に遡る誇り高い歴史を持つBHSFは、個人が活躍するために必要なサポートを提供することで、より良い職場を構築することに努めてきました。近年、この組織は、サービスが顧客のニーズに確実に対応できるよう、デジタル・トランスフォーメーションに着手しました。 BHSFのグループITおよびプロジェクト責任者であるRichard Evansonは次のように説明します。「以前は、請求のほとんどは紙で提出され、処理されていました。現在では、請求の半数がオンライン・ポータルを通じて寄せられ、エンドツーエンドでデジタル管理されています。自動化はスタッフの作業効率を高める一方で、ITシステムにも大きな負担を強いることとなります。デジタル・アプリケーションの割合が年々増加するにつれ、IT システムの可用性がこれまで以上に重要になってきています。」 サービスを中断から守るため、BHSFは既存のITインフラに代わるより堅牢な代替手段を探し始めました。同時に、同社は情報セキュリティー能力を強化し、ITチームを時間のかかる管理タスクから解放する機会があると考えました。 「私たちの顧客は、必要なときに当社のサービスを利用することを期待しているため、ダウンタイムは許容できません」と、Richardは述べます。「新型コロナウイルス感染症のパンデミックでは、メンタルヘルス・サポートに対する需要が高まり、私たちは危機の間、そしてそれ以後も、35万人の保険契約者に寄り添うことを決意したのです。私たちは、より顧客に注力できるよう、信頼できるインフラストラクチャーの専門家を探すのに適切な時期だと判断しました。」

成果の詳細 より無駄のなく効果的な運用の構築 BHSFは、パフォーマンスの高いIBMテクノロジーを活用して、顧客に迅速に対応し、英国全土の労働者が必要な健康福祉サービスに早くアクセスできるように支援しています。IBM Power Systems環境は、新しいロボティック・プロセス・オートメーション・ソリューションをサポートしており、手作業を合理化し、応答時間をさらに短縮します。 「1 日あたりの請求処理率は、1人1日あたり150件から1,000件に増加しました。」と、Richardは述べています。「現在、月に4,000件の請求書を発行しています。当社のデジタル変革は急速に進んでおり、高性能なIBM Power Systemsテクノロジーが重要な役割を果たしています。」 また、BHSFはクラウドに移行することで、自社のIT環境が可能な限り最良の手に委ねられていると確信し、戦略的優先事項に集中するための時間をより多く確保できるようになりました。組織がイノベーションに費やすこの時間は、主導的な地位を維持するのに役立っています。 「IBM Power Systems環境をMeridianにアウトソーシングすることで、フルタイム従業員1人に相当するコストが解放されました。チームが13人になると、これは大きな違いとなります」とRichardは言います。「IBM Power SystemsおよびIBM iの専任専門家からなるMeridianのチームがハードウェアを運用してくれているので、社内でインフラストラクチャーのスキルを維持する必要もありません。同時に、私たちは競争力に直接貢献する貴重なIBM Power Systemsの新機能を利用できるようになるのです。Meridianはそれらを最大限に活用できるようにしてくれています。」 万が一技術的な問題が発生した場合でも、BHSFははるかに迅速に回復できるようになりました。その結果、組織は顧客に対し、より優れたサービスの継続性を提供し、必要なときにいつでも対応できるという目標を達成することができるようになりました。 Richard は次のように結論付けています。「Meridianと協力して、災害発生後48時間ではなく数分以内にデータを復元できるように目標復旧時点を短縮しました。これはお客様にとって非常に意味のあることです。さらに良いことは、ITコストを一定に保ち、支出をCAPEXからOPEXにシフトしながら、これらすべてを達成することができたことです。IBMとMeridianの協力によって、私たちは常にお客様のニーズを最優先するという目標を達成しています。」



