電池メーカーのグローバルな課題に対応するため、IBMのゴールド・パートナーであるShuto Technology社は、AIを活用した資産ライフサイクル管理プラットフォームであるIBM® Maximo Application Suiteを導入しました。厳格なグローバル評価の結果、Shutoは、複雑な産業環境への適応性と堅牢なエコシステムを評価し、IBM Maximo Application Suiteを選定しました。

Shutoはグローバル・チームを組成し、投下資本回転率の改善や予知保全から人材のスキル向上に至るまで、運用のあらゆるレイヤーをカバーするインテリジェントな資産プラットフォームを共同設計・実装しました。その結果、設備管理、モノのインターネット（IoT）による監視、AIを活用したインサイトをシームレスに統合し、お客様の戦略的優先事項に整合させました。

Shutoの協働的アプローチは、多言語・多通貨・多拠点展開を支える仕組みを構築することで、分断されたオペレーションに起因する課題に対処しました。パートナーはIBM Assistと遠隔エキスパートシステムを活用して診断を加速し、持続的な成長を確保するためのデジタル人材育成基盤も整備しました。この基盤的な変革により、知的な運用の新たなベンチマークが打ち立てられ、事後保全から予知型の計画へとシフトできるようになりました。