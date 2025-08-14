Shuto Technology社のIBM® Maximoを基盤とするソリューションにより、コストを削減し、保守を効率化し、世界規模での業務拡張を実現します。
大手自動車用電池メーカーがグローバルに事業を拡大するにつれて、運用の複雑性も高まりました。同社は、各地域で厳格な品質基準を順守しながら資産の稼働率を最適化できる、将来を見据えた方法を必要としていました。浮かび上がった差し迫った課題は3つでした。資産運用コストの上昇、生産の複雑化の加速、拠点間で分断されたデータとプロセスです。
競争力を維持するため、同社は、ばらばらのシステムを統合し、データサイロを解消し、保守業務を効率化し、コスト管理を改善できるソリューションを模索しました。当時の運用は手作業に大きく依存しており、非効率、可視性の不足、地域間での標準の不統一という課題を生んでいました。目標は明確でした。デジタル・トランスフォーメーションを活用し、応答性と生産性、人材育成を高めながらグローバルにスケールできる、統合型の知的資産管理プラットフォームを構築することです。
電池メーカーのグローバルな課題に対応するため、IBMのゴールド・パートナーであるShuto Technology社は、AIを活用した資産ライフサイクル管理プラットフォームであるIBM® Maximo Application Suiteを導入しました。厳格なグローバル評価の結果、Shutoは、複雑な産業環境への適応性と堅牢なエコシステムを評価し、IBM Maximo Application Suiteを選定しました。
Shutoはグローバル・チームを組成し、投下資本回転率の改善や予知保全から人材のスキル向上に至るまで、運用のあらゆるレイヤーをカバーするインテリジェントな資産プラットフォームを共同設計・実装しました。その結果、設備管理、モノのインターネット（IoT）による監視、AIを活用したインサイトをシームレスに統合し、お客様の戦略的優先事項に整合させました。
Shutoの協働的アプローチは、多言語・多通貨・多拠点展開を支える仕組みを構築することで、分断されたオペレーションに起因する課題に対処しました。パートナーはIBM Assistと遠隔エキスパートシステムを活用して診断を加速し、持続的な成長を確保するためのデジタル人材育成基盤も整備しました。この基盤的な変革により、知的な運用の新たなベンチマークが打ち立てられ、事後保全から予知型の計画へとシフトできるようになりました。
新プラットフォームの本稼働は、従来型からデジタル資産管理への包括的な変革における重要な一歩を示します。この取り組みは5年以内にROIが450％を超える見込みであり、その大きな価値と長期的な影響を裏付けています。
同時に、本プロジェクトは以下の主要業績評価指標（KPI）に示される多面的な効果をもたらすことが期待されています。
これらの定量的な成果に加え、企業文化の変革も見込まれます。あらゆる階層でデータとインサイトが意思決定を牽引し、グローバル・チーム間の協働が進み、的を絞った育成プログラムによって社内ケイパビリティーが強化されます。
本社から現場まで、デジタル・インテリジェンスと運用の回復力が持続的成長の土台となります。この取り組みは、お客様の資産管理戦略を近代化するだけでなく、新たな業界標準を打ち立て、AIとハイブリッドクラウドを中核に中国企業がグローバルに事業を拡大する道筋を示します。
Beijing Shuto Technology Co., Ltd.は、中国・北京を拠点とする企業資産管理（EAM）ソリューションの主要プロバイダーです。同社は、自動車、製造などの産業分野において、効率的かつインテリジェントな保全システムを必要とするお客様に向け、先進的なテクノロジー・ソリューションを提供することを専門としています。
2006年の創業以来、Shuto Technologyは、AI、IoT、拡張現実（AR）を保全ワークフローに統合する取り組みに注力し、この分野の主要企業の一つとなっています。幅広いお客様にサービスを提供し、運用効率の向上や資産管理の最適化を支援しています。100名超のチームにより、イノベーションを推進し、世界の企業における従来の保全業務の高度化を後押ししています。
IBM® Maximoは、AIを活用した機能により資産管理プロセスの最適化を支援し、効率化、ダウンタイムの削減、業界横断での持続的な成長を後押しします。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMロゴおよびMaximoは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。