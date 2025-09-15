IBMとEYがAIガバナンスを強化し、組織の信頼性を変革
ラテンアメリカ最古の銀行であるブラジル銀行は、この地域の金融的ランドスケープの形成において長い間重要な役割を果たしてきました。イノベーションの伝統と公共の利益に奉仕するコミットメントにより、同銀行は銀行業務の自動化、デジタル・サービス、AIにおける先駆的な進歩によって知られています。
ブラジル銀行は、イノベーションの伝統を守りながら、AIの存在感の増大に、遠く馴染みのない機会としてではなく、当面の必須事項として対応しました。規制上の義務と公的使命を持つ公的金融機関である同行は、AIを責任と透明性を持って大規模に使用するための明確なストラテジーを必要としていました。
重要な銀行業務機能全体でのAIの急速な導入により、信頼性、説明責任、規制遵守に関連して増大する課題に直面していました。
増大する課題に対処するため、ブラジル銀行は信頼できるパートナーであるEY社およびIBMと契約し、ガバナンス・モデルの進化形を共同開発しました。このトランスフォーメーションが影響を及ぼす規模を認識したブラジル銀行は、強固なAIガバナンス戦略に取り組むという大胆な一歩を踏み出しました。EY社は、銀行の制度上の文脈に合わせた包括的なフレームワークの設計と実装サポートを担当しました。一方IBMは、IBM® watsonx.governanceツールキットを通じて技術基盤を提供し、AIの取り組み全体に自動化、透明性、継続的な監視を実装しました。
EY社とIBMは、ブラジル銀行のAIガバナンスの進化において補完的な役割を果たしてきました。EY社が生成AIライフサイクルと継続的AI監視フレームワークの開発を主導した一方で、IBMはwatsonx.governanceを通じてこのストラテジーを運用化しました。これらのフレームワークは、モデルの設計から重要な環境でのデプロイメントまで、AIライフサイクル全体にわたる明確な役割と責任を定義し、ベンチマークや脆弱性評価など、基礎モデルの厳格な評価プロセスを導入しています。
IBMは、従来のAIシステム全体に継続的な監督、説明可能性、コンプライアンスを提供する上で重要な役割を果たしてきました。このプラットフォームは、リアルタイム監視、事前対応型アラート、カスタマイズされたメトリクスをサポートし、制御性と信頼を備えた統一型のシステムに統合します。
IBMのツールとEY社のフレームワークの統合は、現在生成AIのユースケースでテストされており、コンプライアンス、性能、リスク管理の要件への適合を確認するサポートをしています。
このような戦略的設計と先進テクノロジーの相乗効果により、ブラジル銀行は、セキュリティが強化された環境において、倫理的かつ組織的な信頼を得てAIを拡張できるようになりました。
EY社とIBMの戦略的支援を受けて、ブラジル銀行は現在、統一されたAIガバナンス・モデルの下で運営されています。同行は、AIへの取り組みを正確、透明性、制御性をもって管理する能力を大幅に強化し、導入するすべてのモデルが倫理、セキュリティー、性能の厳格な基準を満たしていることを検証しています。
現在、広範なAIライフサイクル・ガバナンス・カバレッジを備えた幅広い顧客ベースにサービスを提供している同銀行は、監視、俊敏性、信頼において明確な向上を実現しています。
この取り組みは、ブラジル銀行をテクノロジーにおいて先進的な金融機関として位置づける一因となっており、同行は未来への明確なコミットメントを持ち、イノベーションを信頼できる目的主導型のソリューションに転換しています。
ブラジル銀行は、ブラジルで最古の銀行であり、国内およびラテンアメリカで第2位の規模を持っています。2000年以降、ブラジルの銀行の中で収益性上位4行の一角を占め、銀行のリテール業務において強固なリーダーシップを維持しています。
EY（旧称Ernst & Young）社は、世界最大級のプロフェッショナル・サービス企業であり、BIG4の一員です。ロンドンに本社を置き、150を超える国または地域で事業を展開し、保証、コンサルティング、ストラテジー、税務、トランザクション・サービスを提供しています。EY社は多様なチームと専門知識で知られ、複雑な市場における組織の変革、リスク管理、成長を支援するリーダー的地位を占めています。
自動化されたガバナンス、リアルタイムのコンプライアンス、企業全体でのシームレスな統合により、倫理的なAIの導入を推進します。
