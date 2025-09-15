増大する課題に対処するため、ブラジル銀行は信頼できるパートナーであるEY社およびIBMと契約し、ガバナンス・モデルの進化形を共同開発しました。このトランスフォーメーションが影響を及ぼす規模を認識したブラジル銀行は、強固なAIガバナンス戦略に取り組むという大胆な一歩を踏み出しました。EY社は、銀行の制度上の文脈に合わせた包括的なフレームワークの設計と実装サポートを担当しました。一方IBMは、IBM® watsonx.governanceツールキットを通じて技術基盤を提供し、AIの取り組み全体に自動化、透明性、継続的な監視を実装しました。

EY社とIBMは、ブラジル銀行のAIガバナンスの進化において補完的な役割を果たしてきました。EY社が生成AIライフサイクルと継続的AI監視フレームワークの開発を主導した一方で、IBMはwatsonx.governanceを通じてこのストラテジーを運用化しました。これらのフレームワークは、モデルの設計から重要な環境でのデプロイメントまで、AIライフサイクル全体にわたる明確な役割と責任を定義し、ベンチマークや脆弱性評価など、基礎モデルの厳格な評価プロセスを導入しています。

IBMは、従来のAIシステム全体に継続的な監督、説明可能性、コンプライアンスを提供する上で重要な役割を果たしてきました。このプラットフォームは、リアルタイム監視、事前対応型アラート、カスタマイズされたメトリクスをサポートし、制御性と信頼を備えた統一型のシステムに統合します。

IBMのツールとEY社のフレームワークの統合は、現在生成AIのユースケースでテストされており、コンプライアンス、性能、リスク管理の要件への適合を確認するサポートをしています。

このような戦略的設計と先進テクノロジーの相乗効果により、ブラジル銀行は、セキュリティが強化された環境において、倫理的かつ組織的な信頼を得てAIを拡張できるようになりました。