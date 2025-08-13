Assisto Technologies社のiAssistは、watsonx.aiと統合し、コール分析を効率化して顧客満足度を高めます
特にインドのような国では、人々は対話の中で英語と地域言語を混ぜて使うことが多く、Assisto Technologies社はこのような自然な顧客とのやり取りをより適切に支援することに商機を見いだしました。具体的には、多言語での大量のやり取りに対応しつつ、各対話の背後にある感情や感情の分析も行えるAI駆動の音声ソリューションを構想しました。
しかし、このビジョンを実現するためには、Assisto Technologies社は従来のカスタマーサポート手法を超え、コード混在音声を大規模に文字起こし、解釈、分析できるソリューションを採用する必要がありました。その目的は、企業がリアルタイムのインサイトにアクセスし、よりパーソナライズされた体験を提供し、あらゆる音声ベースのタッチポイントで、よりスマートかつデータ駆動型のエンゲージメントを支援できるようにすることでした。
これらの目標を達成するために、Assisto Technologies社はIBMと連携し、Assisto社がファインチューニングしたIBM® watsonx.aiおよびIBM Granite大規模言語モデル（LLM）を、Assisto社の対話型AIプラットフォームであるiAssistに統合しました。両社は協力して、複数の言語にわたる複雑なコード混在入力を理解し応答できる、より人間らしい音声ボットを設計しました。
Assisto Technologies社の自社開発による自動音声認識（ASR）およびテキスト読み上げ（TTS）システムは、多言語音声を正確に文字起こしし、音声化します。watsonx.aiがリアルタイムで感情や情緒を検出する一方で、ファインチューニングされたGranite LLMはコード混在のやり取りにおける応答品質を向上させます。また、iAssistプラットフォームは、簡潔なコール・サマリーを自動生成し、コンテキスト理解のための高度なテキスト分析をサポートします。
カスタマー・サポート・チームをさらに支援するために、IBM Cognos Analyticsで構築された分析ダッシュボードは、課題の傾向、感情パターン、エージェントのパフォーマンスといった情報を統合し、使いやすい単一のインターフェースで確認できるようにしました。
この包括的なアプローチにより、Assisto Technologies社はAIの力を活用して、非構造化音声データを価値あるビジネス・インテリジェンスへと変換しています。
Assisto Technologies社はIBMと連携することにより、顧客満足度とエンゲージメントの大幅な向上という目に見える成果が得られました。強化されたiAssistプラットフォームは、業務の効率化と、より有意義な顧客対応の実現に貢献しました。以下はAssisto社が実現した主な成果です。
これらの成果により、銀行、通信、保険、小売といった業界の企業は、多言語の顧客ニーズにより効果的に対応すると同時に、よりパーソナライズされ感情に配慮したカスタマー・サービスを提供できるようになりました。リアルタイムの洞察を即座に活用できることで、カスタマー・サポート・チームはより迅速に判断を下し、あらゆる対応を向上させることができます。
アップグレードされたソリューションは、米国、欧州、アジア太平洋地域を含む世界各国の市場に展開されました。Assisto Technologies社は、より多くの地域言語への対応や感情コンテキスト認識機能の拡張によってAI音声プラットフォームをさらに強化し、企業がより直感的かつ包括的な顧客体験を提供できるよう支援する予定です。
Assisto Technologies社は、防衛産業や政府、大企業向けに、音声データ処理、ボイスボット、OCR、翻訳ソリューションを支える多言語コミュニケーションインテリジェンスに特化したディープテックAI企業です。
2021年に設立された同社の主力製品iAssistは、顧客エンゲージメントと業務効率の向上を目的に設計された、多言語コミュニケーション・インテリジェンスを提供する統合NLPスタックです。少数精鋭かつ高い革新性を持つチームを擁するAssisto Technologies社は、シームレスで人間らしいAI音声・言語ソリューションを提供し、企業のスケーリングとイノベーションを支援しています。
watsonx.aiを活用することで、直感的なユーザーインターフェースと効率化されたワークフローを維持しながら、アプリケーションを容易に堅牢なAIソリューションへと変換できます。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴ、Cognos、Granite、およびwatsonx.aiはIBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。