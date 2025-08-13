よりスマートな会話で顧客満足度を向上

Assisto Technologies社のiAssistは、watsonx.aiと統合し、コール分析を効率化して顧客満足度を高めます

さまざまな言語での顧客とのやり取りから得た洞察を最大限に活用する

特にインドのような国では、人々は対話の中で英語と地域言語を混ぜて使うことが多く、Assisto Technologies社はこのような自然な顧客とのやり取りをより適切に支援することに商機を見いだしました。具体的には、多言語での大量のやり取りに対応しつつ、各対話の背後にある感情や感情の分析も行えるAI駆動の音声ソリューションを構想しました。

しかし、このビジョンを実現するためには、Assisto Technologies社は従来のカスタマーサポート手法を超え、コード混在音声を大規模に文字起こし、解釈、分析できるソリューションを採用する必要がありました。その目的は、企業がリアルタイムのインサイトにアクセスし、よりパーソナライズされた体験を提供し、あらゆる音声ベースのタッチポイントで、よりスマートかつデータ駆動型のエンゲージメントを支援できるようにすることでした。
60～70％ 手作業による転記に費やす時間の削減 最大50％ インテリジェントな自動化によるコスト削減 20～30％ 顧客満足度スコアの向上 1520％ 顧客維持とエンゲージメントの向上
私たちはIBMと連携し、対話型AIにおける当社のドメイン専門知識と、IBMの基盤モデルおよび分析技術を組み合わせました。その結果、複数の言語を理解し応答できる、より人間らしいボイスボットが実現しました。 Sakshi Jain氏 セールス・ディレクター Assistant Technologies社
洞察をスケーラブルなソリューションに変える

これらの目標を達成するために、Assisto Technologies社はIBMと連携し、Assisto社がファインチューニングしたIBM® watsonx.aiおよびIBM Granite大規模言語モデル（LLM）を、Assisto社の対話型AIプラットフォームであるiAssistに統合しました。両社は協力して、複数の言語にわたる複雑なコード混在入力を理解し応答できる、より人間らしい音声ボットを設計しました。

Assisto Technologies社の自社開発による自動音声認識（ASR）およびテキスト読み上げ（TTS）システムは、多言語音声を正確に文字起こしし、音声化します。watsonx.aiがリアルタイムで感情や情緒を検出する一方で、ファインチューニングされたGranite LLMはコード混在のやり取りにおける応答品質を向上させます。また、iAssistプラットフォームは、簡潔なコール・サマリーを自動生成し、コンテキスト理解のための高度なテキスト分析をサポートします。

カスタマー・サポート・チームをさらに支援するために、IBM Cognos Analyticsで構築された分析ダッシュボードは、課題の傾向、感情パターン、エージェントのパフォーマンスといった情報を統合し、使いやすい単一のインターフェースで確認できるようにしました。

この包括的なアプローチにより、Assisto Technologies社はAIの力を活用して、非構造化音声データを価値あるビジネス・インテリジェンスへと変換しています。
IBM watsonxとGranite LLMをAssisto Technologies社の音声AIプラットフォームと組み合わせることで、コード混在言語の課題を解決するための実践的なアプローチが可能になりました。この連携により、組織はより包括的で感情に配慮した効率的な顧客対応を実現できます。 Yukti Punjabi氏 エコシステム担当ディレクター IBMインドおよび南アジア
AIを活用した顧客体験の向上

Assisto Technologies社はIBMと連携することにより、顧客満足度とエンゲージメントの大幅な向上という目に見える成果が得られました。強化されたiAssistプラットフォームは、業務の効率化と、より有意義な顧客対応の実現に貢献しました。以下はAssisto社が実現した主な成果です。

  • 手動での文字起こしに費やしていた作業時間を60％〜70％削減
  • インテリジェントな自動化でコストを最大50％削減
  • 顧客満足度スコアを20〜30％向上
  • 顧客維持率とエンゲージメントを15～20％向上

これらの成果により、銀行、通信、保険、小売といった業界の企業は、多言語の顧客ニーズにより効果的に対応すると同時に、よりパーソナライズされ感情に配慮したカスタマー・サービスを提供できるようになりました。リアルタイムの洞察を即座に活用できることで、カスタマー・サポート・チームはより迅速に判断を下し、あらゆる対応を向上させることができます。

アップグレードされたソリューションは、米国、欧州、アジア太平洋地域を含む世界各国の市場に展開されました。Assisto Technologies社は、より多くの地域言語への対応や感情コンテキスト認識機能の拡張によってAI音声プラットフォームをさらに強化し、企業がより直感的かつ包括的な顧客体験を提供できるよう支援する予定です。
Assistant Technologies社について

Assisto Technologies社は、防衛産業や政府、大企業向けに、音声データ処理、ボイスボット、OCR、翻訳ソリューションを支える多言語コミュニケーションインテリジェンスに特化したディープテックAI企業です。

2021年に設立された同社の主力製品iAssistは、顧客エンゲージメントと業務効率の向上を目的に設計された、多言語コミュニケーション・インテリジェンスを提供する統合NLPスタックです。少数精鋭かつ高い革新性を持つチームを擁するAssisto Technologies社は、シームレスで人間らしいAI音声・言語ソリューションを提供し、企業のスケーリングとイノベーションを支援しています。

