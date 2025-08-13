特にインドのような国では、人々は対話の中で英語と地域言語を混ぜて使うことが多く、Assisto Technologies社はこのような自然な顧客とのやり取りをより適切に支援することに商機を見いだしました。具体的には、多言語での大量のやり取りに対応しつつ、各対話の背後にある感情や感情の分析も行えるAI駆動の音声ソリューションを構想しました。

しかし、このビジョンを実現するためには、Assisto Technologies社は従来のカスタマーサポート手法を超え、コード混在音声を大規模に文字起こし、解釈、分析できるソリューションを採用する必要がありました。その目的は、企業がリアルタイムのインサイトにアクセスし、よりパーソナライズされた体験を提供し、あらゆる音声ベースのタッチポイントで、よりスマートかつデータ駆動型のエンゲージメントを支援できるようにすることでした。