PharmEasy、Thyrocare、Retailioなど、インドを代表するデジタル・ヘルスケア・ブランドを展開するAPIホールディングスは、数百万に及ぶ消費者および企業向けにヘルスケア・サービスを提供する重要な役割を担っています。事業の拡大とサービス多様化に伴い、動的なマイクロサービス・アーキテクチャー上に構築されたAPI社のアプリケーション環境は、ますます複雑化していました。

このような環境でパフォーマンス、可用性、俊敏性を維持するためには、より深い可視性、高速なインシデント対応、そして事前対応型での運用管理が求められていました。事業継続性を支え、シームレスな顧客体験を提供するため、API社にはテクノロジー・スタック全体をリアルタイムで監視し、エンジニアリング・チームが迅速かつ的確に対応できる高度なオブザーバビリティー・ソリューションが不可欠でした。