AIを活用したオブザーバビリティーにより、PharmEasy、Thyrocare、Retailioを展開するAPIホールディングスは、稼働時間の最大化、イノベーションの加速、開発者の生産性向上を実現しました。
PharmEasy、Thyrocare、Retailioなど、インドを代表するデジタル・ヘルスケア・ブランドを展開するAPIホールディングスは、数百万に及ぶ消費者および企業向けにヘルスケア・サービスを提供する重要な役割を担っています。事業の拡大とサービス多様化に伴い、動的なマイクロサービス・アーキテクチャー上に構築されたAPI社のアプリケーション環境は、ますます複雑化していました。
このような環境でパフォーマンス、可用性、俊敏性を維持するためには、より深い可視性、高速なインシデント対応、そして事前対応型での運用管理が求められていました。事業継続性を支え、シームレスな顧客体験を提供するため、API社にはテクノロジー・スタック全体をリアルタイムで監視し、エンジニアリング・チームが迅速かつ的確に対応できる高度なオブザーバビリティー・ソリューションが不可欠でした。
これらのニーズに対応するため、APIホールディングスはIBMと連携し、AIを活用したオブザーバビリティー・プラットフォームであるIBM Instana® Observabilityを導入しました。APIホールディングスは主要事業全体にIBM Instanaをデプロイし、分散システム全体をリアルタイムで可視化できるフルスタックの監視環境を実現しました。
使いやすいインターフェースに加え、自動アラート機能と迅速な根本原因分析を備えたこのプラットフォームは、API社のエンジニアリング・チームによるシステム運用およびインシデント管理の在り方を大きく変革しました。既存のコラボレーションおよびオートメーション・ツールとシームレスに統合されたInstanaは、現在では組織全体のインシデント管理を統括する中核的なコマンド・センターとして機能し、信頼性と俊敏性の両立を実現しています。
この変革により、チームはイノベーションに注力しながら、顧客にデジタル・ヘルスケア・サービスを継続的に提供できるようになりました。
Instanaの導入以来、API社はシステム障害に対する平均復旧時間（MTTR）を最大30％短縮し、アプリケーションの稼働率とユーザー体験を大幅に向上させました。開発チームは、新しいサービスの開発と展開により多くのリソースを割けるようになり、API社の事業成長を直接的に貢献しています。
オブザーバビリティーを運用プロセスに組み込んだことで、API社は今後の事業拡大と進化するデジタル戦略を支える拡張性の高い基盤を確立しました。IBMとの連携により、API社はレジリエンスを強化しただけではなく、急速に変化するデジタル・ヘルスケア分野において自信を持ってイノベーションを推進することが可能になっています。
APIホールディングスは2019年に設立された、インドを代表するデジタル・ヘルスケア・プラットフォームです。多様な医療ニーズに対応する包括的なエコシステムを展開しています。同社のポートフォリオには、PharmEasy、Docon、Thyrocare、Retailio、Aknamedといった有名ブランドが含まれており、これらのブランドを通じて、処方薬および一般用医薬品の自宅配送、オンライン診療、診断検査など、幅広いサービスを提供しています。同社の使命は、テクノロジーと医療サービスを融合させることで、インド全土で質の高い医療を手頃な価格で提供することです。
