デジタル・バンキングと電子商取引の台頭は、顧客に大きな利便性をもたらした一方で、新たな脅威の入り口ともなりました。詐欺行為者はデジタル・チャネルを悪用しようとし、金融詐欺の追跡はより困難になっています。こうした新たな金融犯罪の波に対抗するため、サウジアラビア王国の中央銀行であるサウジアラビア金融庁（SAMA）は、カウンター・フラウド・フレームワークと呼ばれるガイドラインを策定しました。このフレームワークは、同国の銀行に現金およびキャッシュレス取引に対する強固な不正検知・防止策の導入を求めています。

新しい規制に対応するため、アラブ国立銀行は不正検知能力の向上を決定しました。同銀行にはすでに不正対策がありましたが、不正検知機能が十分に揃っていなかったため、コンプライアンス・チームの生産性が低下していました。

アラブ国立銀行のポートフォリオ・マネージャーであるKhurram Inayat氏は次のように述べています。「当行には、さまざまなデジタル・チャネルにおける顧客ジャーニーを包括的に分析する能力が限られていました。不正が発生するたびに、コンプライアンス・チームは何が、なぜ起きたのかを突き止めるために何時間もデータを調査しなければなりませんでした」。

アラブ国立銀行は、すべての取引を統合的に把握・管理できるソリューションによって、金融不正防止へのアプローチを刷新することを目指しました。