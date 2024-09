AUCではデータのサイロ化とレポート生成の仕組みによってデータが利用可能になるまでに数週間かかることを課題に感じており、IBM® Cognos® AnalyticsおよびIBM Db2® Data Warehouse on Cloudテクノロジーに基づいたビジネス・インテリジェンス(BI)プラットフォームを構築することを決定しました。現在、AUCのリーダーは、情報に基づいた信頼できる意思決定をサポートする情報に即座にアクセスできます。

ビジネス上の課題 カイロ・アメリカン大学(AUC)では、情報がデータ・サイロに散在しており、情報を応用することが困難でした。同大学は、意思決定をサポートし、データを分散化できる新しいBIおよび分析プラットフォームを必要としていました。

変換概要と経緯 AUCは、サイロ化されたシステムからのデータをホストする中央データ・ハブとしてDb2 Data Warehouse on Cloudソフトウェアを導入し、情報を視覚的に表現して隠れたパターンを明らかにするCognos Analytics製品を導入しました。

結果 手作業のデータ処理を排除して 人為的ミスの機会を削減 データ収集とレポート生成の時間を 数週間から数分まで短縮 データを視覚的に表現することで 意思決定能力が向上

ビジネス上の課題の詳細 破片を拾い上げる エジプト、ニューカイロにあるAUCの最先端のキャンパスは260エーカーを誇り、世界60か国以上から学生が集まります。AUCではクリティカル・シンキングと創造的な解決策を学ぶことができ、教室を超えて地域社会に進出しています。また、研究、知的で創造的な表現、地域社会への奉仕活動を通じて、エジプト、地域、そして世界が直面する課題の探求に取り組んでいます。 しかし、大学の情報構造がタイムリーかつ情報に基づいた意思決定をサポートするのに十分なほど頑丈かつ堅牢でない場合、このビジョンは実現できません。AUCは、情報インフラストラクチャーの構築と最新のERPシステムの導入に多額の投資を行ってきました。テクノロジーを重視することにより、ミッション・クリティカルで貴重なデータが適切に構造化された形式で保存され、さまざまなビジネス・プロセスの自動化が促進されてきました。時間が経つにつれて、これらのシステムは大量のデータを蓄積し続けています。 しかし、この大量のデータを応用して洞察を生み出すことは後回しにされ続けてきました。その結果、矛盾、冗長性、そしてさまざまなバージョンの真実が生まれました。さらに、AUCが依存していた手作業のプロセスでは、人為的ミスが発生しやすく、データ作成に数週間かかっていました。情報が到着するときにはもう手遅れで、決定はすでに下されていたのです。 AUCは、情報に基づいたタイムリーな意思決定をサポートし、データを分散化し、視覚的で多様なアウトプットを提供するBIプラットフォームを求めていました。

IBMは市場を熱心に調査し、適切なテクノロジー・プロバイダー、ガバナンス・メカニズム、スキル・セットを特定しました。最適なソリューションを確実に実現するため、広範な調査と確固たる概念実証を実施しました。 Iman Megahed Chief Strategy and Knowledge Officer the American University in Cairo

理事会は長い間、より多くの情報に基づいた意思決定を求めてきました。そのため、限られた時間と予算で待望のインフラストラクチャーの実装を成功させたとき、彼らはその結果に非常に感銘を受けていました。大きな可能性を秘めた正しい道を歩んでいることは明らかでした。 Iman Megahed Chief Strategy and Knowledge Officer the American University in Cairo

成果の詳細 唯一の真実 以前、AUCがデータ結果を得るまでに数週間と膨大な量の手作業の介入が必要でした。今ではほんの数分で完了するようになり、データが複数のデータ・サイロに散在することはなくなりました。Cognos AnalyticsとDb2 Warehouse on Cloudソリューションにより、分断されたさまざまなシステムが排除され、AUCは高速で包括的な1つの分析プラットフォームを使用できるようになりました。 AUCにとってBIは長い道のりではありますが、その始まりは強烈で有望なものでした。この動きは学内の多くの人々から祝福され、認められました。これは、意思決定プロセスをサポートする効果的なインフラストラクチャーの必要性に対処しただけでなく、キャンパス内のいくつかのユニットのパフォーマンスにもいくつかの間接的な影響を与えました。 初期のBIの成果には、より根拠に基づいた意思決定プロセスへの組織文化の段階的な移行、データ品質とガバナンスの強化、透明性の向上によるサイロ化の抑制、大学の中核部分の変革、変化の必要性の強調などがありました。また、大学の見解を強化し、共通の行動を導く真実の単一窓口を生み出すことで、管理のあらゆるレベルで信頼性と整合性を高めることができました。 基本的に、AUCにおけるBIの導入の成功は、100年の歴史を持つ大学を、その経営と運営のあらゆる側面において、より積極的で近代的な高等教育機関へと変貌させる上で重要な役割を果たしました。 ステークホルダーは、会議に参加し、議論し、データを確認することで、推測に頼るのではなく定量的な情報に基づいて即座に意思決定を行うことができます。「意思決定プロセスの一環として情報を利用できるようになると、すべてが明確になり、人々が何を考えているかについて長い議論や討論を行う必要がなくなります」とMegahed氏は説明しました。「それは単なる事実です。私たちはもはや質問したり、尋ねたり、提案したりすることはありません。ただ情報がそこにあるのです。」参加者は、理論や意見ではなく、すぐに入手できる事実を基に議論に参加し、待つことなく決定を下すことができます。ステークホルダーは事後的にではなく事前に行動できるようになり、より質の高い教育がサポートされます。 新しいデータ・インフラストラクチャーは、AUCにさらに別のビジネス上のメリットをもたらしました。同大学はこの新しいソリューションを使用して、単なる学術統計以上のものを収集できるようになりました。現在では、ソーシャル・メディア・ネットワークを利用して卒業生に関する情報を収集することができます。AUCはもはや、データ・プールの学生、教員、卒業生の情報だけに依存しているわけではありません。同大学は将来を見据え、ソーシャル・ネットワークへの取り組み、ビッグデータ、AI、モノのインターネット(IoT)をさらに活用しています。

AUCでビジネス・インテリジェンスが導入される前は、会議前に意思決定に必要なデータを収集して利用する方法に重点を置いていました。今では、落ち着いて「何を確認したいか」と尋ねる贅沢を手に入れました。そして、それがデータウェアハウス内にある場合、またはビジネス・インテリジェンス・プラットフォーム内にある場合は、すぐに利用できます。これは、AUCが実際に、そして根本的に、より効果的な教育機関に変革しつつあることを意味します。 Iman Megahed Chief Strategy and Knowledge Officer the American University in Cairo