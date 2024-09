SAP HANA on IBM Power Systemsを実行することで、Ctacは、既存および新規の顧客にスケーラブルなリアルタイム分析サービスを提供し、事業を成長させるための新たなビジネス・チャンスを創出することができます。



Léon van den Bogaert氏は語ります。「リアルタイム分析の需要があったことから、当社の製品を迅速に市場に投入することにしました。多くのお客様は依然としてオンプレミスのアプライアンスを好みますが、当社ではよりコスト効率の高い方法でより良いパフォーマンスを提供できると考えています」。



「SAP HANAが自社の使い慣れた信頼できるプラットフォーム上で稼働するとなれば、SAPアプリケーション用にIBM POWERプラットフォームを長年使用してきた企業は、SAP HANAを採用する可能性が高くなるでしょう。当社のクラウド・ソリューションにより、お客様が慣れ親しんだ信頼性と、リアルタイム分析をサポートするためにビジネスプロセスを段階的に調整するのに必要な柔軟性を提供できるようになりました」。



Ctacの顧客にとっての大きな利点は、リードタイムの大幅な短縮です。Niek Verhaar氏はこう述べています。「アプライアンス・ソリューションの導入には、調達から納品、インストール、基本設定まで数週間かかることが多いのですが、今ではSAP HANAプラットフォームを数時間以内に新規のお客様に提供できるようになりました。実際、導入時間を95%以上短縮することができ、全体的な導入時間も短縮できています」。



Hans Gootjes氏は付け加えます。「当社のクラウドソリューションでは、SAP HANAプラットフォームとSAP S/4HANAなどのアプリケーションを従量課金制で提供できます。小規模から始めて、必要に応じてシステムを拡張または縮小できるようにしており、高い投資コストをかけずに移行を開始して、リアルタイム分析に基づく実際のビジネス上のメリットを達成できます」。



「IBM PowerVMの仮想化を使用すると、ソリューションのスケールアップまたはスケールダウンがほんの1クリックで実行できるため、概念実証環境を迅速にデプロイし、後でそれをスケールアップして本番運用をサポートできます。お客様はサイジングについて考えたり、アプライアンスを購入したりする必要がなくなり、高いコスト効率で新機能をテストできます」。



また、たとえば数年後に古いデータをニアラインのストレージソリューションに移行すると決めた場合であっても、この手軽な拡張性のメリットを活かすことができます。自社所有のアプライアンスでは、物理的なシステムをスケールダウンすることはできません。Ctacのクラウドソリューションであれば、SAP HANAからいつでもデータを移動して、運用コストを削減できます。



Ctacの場合、高度な仮想化テクノロジーであるIBM PowerVMにより、お客様にサーバーリソースをきめ細かく割り当てることができ、適切な規模のソリューションを提供して、システムのキャパシティをより効率的に利用できるようになります。Niek Verhaar氏はこう述べています。「IBM Power Systemsの仮想化環境でSAP HANAを実行することで、信頼性の高いサービスレベルアグリーメントを簡単に確保できるようになりました。最初のお客様が新しいプラットフォームに移行した後、システムが予想以上に優れたパフォーマンスを発揮することがわかりました。



アプライアンス・ソリューションと比較して、IBM PowerVMは可用性の向上に役立っています。特にLive Partition Mobility機能を使用して、ダウンタイムなしで物理サーバー間でワークロードを移動できるからです」。



SAPアプリケーションをSAP HANAに移行すれば、Ctacの顧客はインメモリ・プラットフォームのよりシンプルなデータ統合機能を活用できます。例えばモノのインターネットからのセンサーデータを接続することで、企業はリアルタイム分析を意思決定に組み込み、生産計画、在庫、物流プロセスを動的に最適化できます。予測ではなくリアルタイムのインサイトを使用して、中央での計画タスクの精度を高め、ビジネス価値を創造することができるのです。同様に、企業はソーシャルメディアなどのデータストリームをビジネス上の意思決定に統合し、SAP HANAスマートデータストリーミングオプションを使用してより高度なビッグデータ分析を行うことができます。



Léon van den Bogaert氏はこう結論づけています。「SAP HANA on IBM Power Systemsは当社にとって正しい選択だったと強く確信しています。より少ない運用サポートで、より信頼性の高いサービスを提供できます。



「IBM PowerVMの仮想化の粒度は、魅力的なクラウド・オファリングを作成するためにまさに私たちが必要としていたものです。単一のプラットフォーム上で非常に多様なワークロードを実行し、各インスタンスのパフォーマンスを個別に最適化できます。



「SAP HANAのインメモリ・プラットフォームの革新的なアーキテクチャは、従来のデータベースシステムと比較して最大1000倍のパフォーマンスを実現します。多くの企業が今後数年間で、アプリケーションをこの新しいテクノロジーに移行したいと考えるでしょう。SAP HANA on IBM Power Systems向けのクラウド・ソリューションという形で、当社はビジネスとともに成長するインメモリ・プラットフォームという、お客様に必要なものを提供しています」。