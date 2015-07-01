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事業所・施設一覧
日本IBMの事業所の一覧ページです。
東京都内
本社
- 住所: 〒105-5531
東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー
- 電話番号:
03-6667-1111（IBMグループ番号案内）
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: 東京メトロ日比谷線『虎ノ門ヒルズ駅』直結
東京メトロ銀座線『虎ノ門駅』直結
東京メトロ千代田線・丸ノ内線・日比谷線『霞ヶ関駅』A12・A13出口 徒歩8分
都営三田線『内幸町駅』A3出口 徒歩11分
JR『新橋駅』烏森口 徒歩14分
- 案内図
- 英語版案内図
箱崎
- 住所: 〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: 東京メトロ東西線／日比谷線 茅場町駅4番b出口 徒歩7分
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅2番出口 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 人形町駅1番出口 徒歩12分
都営浅草線 人形町駅A4またはA5出口 徒歩12分
- 案内図
- 英語版案内図
五反田
- 住所: 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-1-8
NMF五反田駅前ビル
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR山手線/都営浅草線/東急池上線 五反田駅 徒歩1分
- 案内図
府中
- 住所: 〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
ヒューリック府中タワー10F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR武蔵野線 北府中駅 徒歩10分
- 案内図
丸の内永楽
- 住所: 〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング18階
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR「東京駅」より徒歩5分
東京メトロ/東西線「大手町」地下直結
東京メトロ/丸の内線「東京駅」より徒歩5分
東京メトロ/丸の内線「大手町駅」より徒歩3分
- 案内図
関東地区
横浜北
- 住所: 〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9
守屋町D号ビル
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 新子安駅
京急線 新子安駅東口 徒歩10分
- 案内図
幕張
- 住所: 〒261-8522
千葉県千葉市美浜区中瀬1-1
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩10分
JR総武線 幕張本郷駅より京成バス IBM前下車
- 案内図
宇都宮
- 住所: 〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り4-1-18
大同生命ビル9F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 宇都宮駅正面口 徒歩5分
- 案内図
北海道・東北地区
札幌
- 住所: 〒060-0005
北海道札幌市中央区北五条西6-2
札幌センタービル21F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR／地下鉄南北線 札幌駅西口 徒歩5分
- 案内図
仙台
- 住所: 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー 14F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 仙台駅西口 徒歩9分
地下鉄 南北線仙台駅南2番出口 徒歩6分
- 案内図
- 英語版案内図
北信越・中部地区
名古屋
- 住所: 〒450-6328
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-1
JPタワー名古屋 28階
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR名古屋駅 徒歩1分
名古屋市営地下鉄東山線・桜通線名古屋駅 徒歩1分
- 案内図
- 英語版案内図
豊田
- 住所: 〒471-0034
愛知県豊田市小坂本町1-5-5
YAMATO BLDG 2F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: 愛知環状鉄道線・新豊田駅徒歩1分
名古屋鉄道・豊田市駅徒歩3分
- 案内図
新潟
- 住所: 〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通2-1-18
だいし海上ビルディング5F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 新潟駅万代口 徒歩5分
- 案内図
富山
- 住所: 〒930-0083
富山県富山市総曲輪1-7-15
日本生命富山総曲輪ビル10F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 富山駅 タクシー5分
富山地方鉄道富山市内軌道線 南富山行 荒町電停 徒歩2分
富山空港よりバス 富山駅前行 総曲輪下車 徒歩3分
- 案内図
長野
- 住所: 〒380-0936
長野県長野市岡田町215-1
フージャース長野駅前ビル 4階
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 長野駅 善光寺口 徒歩5分
長野電鉄長野線 長野駅 徒歩5分
- 案内図
浜松
- 住所: 〒430-7727
静岡県浜松市中区板屋町111-2
浜松アクトタワー27F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 浜松駅 徒歩5分
- 案内図
近畿地区
大阪
- 住所: 〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: 京阪中之島線「渡辺橋」駅下車12番出口直結
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車4番出口直結
地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅下車7番出口より徒歩5分
JR「大阪」駅桜橋口より徒歩11分
JR東西線「北新地」駅下車11-5番出口より徒歩8分
- 案内図
- 英語版案内図
京都五条
- 住所: 〒600-8028
京都府京都市下京区寺町通松原下ル植松町733
河原町NNNビル
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: 地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩12分
京阪本線 清水五条駅 徒歩6分
- 案内図
神戸
- 住所: 〒651-0088
兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-1
日本生命三宮駅前ビル
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 三ノ宮駅 東出口 徒歩6分
阪神 三宮駅 そごう方面出口 徒歩5分
阪急 三宮駅 東出口 徒歩8分
地下鉄 三宮駅 東3番出口 徒歩7分
（または東4番出口そごう さんちか方面）
- 案内図
中国地区
広島
- 住所: 〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2-16
広島稲荷町第一生命ビルディング
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 広島駅正面口 徒歩10分
広島電鉄市電 稲荷町電停 徒歩1分
バス 稲荷町下車 徒歩1分
- 案内図
福山中央
- 住所: 〒720-0811
広島県福山市紅葉町2-27
日本生命福山ビル2F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 福山駅南出口 徒歩15分
- 案内図
四国地区
高松
- 住所: 〒760-0025
香川県高松市古新町8-1
高松スクエアビル 6F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR 高松駅 徒歩10分
- 案内図
九州・沖縄地区
福岡
- 住所: 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-29
九勧博多ビル4F（IBM受付）
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR／福岡市営地下鉄 博多駅博多口 徒歩5分
- 案内図
- 英語版案内図
北九州
- 住所: 〒803-0812
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1
リバーウォーク北九州3F
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR小倉駅（JR、新幹線、モノレール）徒歩10分
JR西小倉駅 徒歩3分
- 案内図
沖縄
- 住所: 〒900-0025
沖縄県那覇市壺川3-3-5
壺川スクエアビル8F（IBM受付）
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: ゆいレール 壺川駅 徒歩1分
- 案内図
研究・開発施設
Tokyo Laboratory、IBM Research - Tokyo（箱崎）
- 住所: 〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: 東京メトロ東西線／日比谷線 茅場町駅4番b出口 徒歩7分
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅2番出口 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 人形町駅1番出口 徒歩12分
都営浅草線 人形町駅A4またはA5出口 徒歩12分
- 案内図
IBM Research - Tokyo（新川崎）
- 住所: 〒212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎7-7
新川崎・創造のもり地区内
- 電話番号:
0120-339080（フリーダイヤル）
- 最寄駅: JR横須賀線 新川崎駅 徒歩10分
JR南武線 鹿島田駅 徒歩15分
- 案内図
天城ホームステッド
天城ホームステッド
- 住所: 〒410-2507
静岡県伊豆市冷川1524-80
- 電話番号:
0557-29-0311（年中無休）
セミナー参加のお客様用のFAX 0557-29-0911
- 案内図
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