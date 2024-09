La gestione dei test oggi comporta comunemente l'uso di soluzioni di gestione dei test in grado di organizzare e semplificare i workflow critici per il successo dei test. Queste soluzioni possono agevolare una migliore pianificazione dei test, contribuire alla creazione di ambienti di test, fornire automazione dei test, consentire la tracciabilità e migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team. La gestione dei test non deve essere confusa con la gestione dei progetti: quest'ultima può essere utilizzata per organizzare l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), mentre la prima si concentra specificamente sul processo di test del software dell'SDLC.

Una gestione efficace dei test può consentire test continui, rivelando opportunità in tempo reale per miglioramenti nella qualità del prodotto, consentendo correzioni poiché un prodotto è ancora in fase di sviluppo, e accelerando la fornitura di prodotti di qualità. Ciò segna un contrasto con i test tradizionali, che hanno luogo alla fine del processo di sviluppo del prodotto e offrono meno opportunità di miglioramento e gestione dei difetti.