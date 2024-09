Managed File Transfer (MFT) è una piattaforma tecnologica che consente alle organizzazioni di scambiare in modo affidabile dati elettronici tra sistemi e persone in una modalità sicura che soddisfa le esigenze di conformità. Questi spostamenti di dati possono essere sia interni che esterni ad un'azienda e includono vari tipi, tra cui dati sensibili, dati che devono rispettare la conformità e dati di volumi elevati. La piattaforma può essere offerta come software o con modello as-a-service e può includere un pannello di controllo unico per la visibilità e il governo dei sistemi informativi.

MFT è un mezzo più affidabile ed efficiente per proteggere il trasferimento di dati e file, superando in velocità e prestazioni applicazioni quali FTP (file transfer protocol), HTTP (hypertext transfer protocol), SFTP (secure file transfer protocol) e altri metodi.

Le organizzazioni si affidano sempre più a MFT per supportare esigenze aziendali e obiettivi con modalità che File Transfer Protocol non può offrire. File Transfer Protocol presenta molte sfide (PDF, 6.1 MB) : per esempio, lacune nella protezione dei dati, mancanza di visibilità quando insorge un problema, ritardo nel recupero manuale dai guasti e ingenti costi per rispettare il service level agreement, dovuti alle scarse prestazioni.