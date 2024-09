Cos'è Django?

Rendi la gestione del database più simile a Python

Avviare un progetto Django ti consente di creare l'intero modello di dati dell'applicazione in Python senza la necessità di utilizzare SQL. Utilizzando un programma ORM (object-relational mapper), Django converte la tradizionale struttura del database in classi Python per semplificare il lavoro all'interno di un ambiente completamente Python. Django-MySQL supporta il tipo di dati JSON e le funzioni correlate.

In Django, le tue tabelle del database diventano classi Python. Le applicazioni web accedono ai dati e li gestiscono tramite i modelli Django. I campi del database vengono semplicemente convertiti in attributi di classe. Se hai dimestichezza con la definizione degli attributi di classe in Python, puoi facilmente progettare e gestire un database Django.

Il framework web Django offre una scorciatoia per l'integrazione completa con il database della tua applicazione. Fornisce funzionalità CRUD (create, read, update, delete), HttpResponse e XSS (cross-site scripting), fornisce funzionalità di gestione degli utenti, offre funzioni di amministrazione del software e altro ancora. Importi i package, li connetti al tuo database e torni a dedicarti a sviluppare le parti della tua applicazione che rendono unico il tuo prodotto.

Crea pagine dinamiche con i template

Poiché Django è progettato per essere utilizzato per lo sviluppo di applicazioni web, ha bisogno di un modo per creare facilmente HTML dinamico che visualizzi i dati univoci dei tuoi utenti. L'applicazione Django produce il codice HTML dinamico con un motore di creazione di template integrato chiamato DTL (Django template language).

Un template HTML consente agli sviluppatori Django di combinare elementi statici (inclusi gli elementi di progettazione come colori, loghi o testo) con i dati (come nomi utente o luoghi) per creare rapidamente una nuova pagina web. Con MVC (model-view-controller), se desideri che la tua applicazione saluti un utente all'accesso, puoi creare un template che visualizzi il testo statico ("Benvenuto sul sito, X") e quindi utilizzare un segnaposto dinamico per visualizzare automaticamente il nome dell'utente richiamato dal tuo database. Quando la pagina viene riprodotta, gli elementi dinamici vengono combinati con quelli statici per creare un'esperienza utente impeccabile.

Migliora la sicurezza

Per rispondere alla domanda "Cos'è Django", dobbiamo parlare delle funzioni speciali offerte da Django per la sicurezza. Le applicazioni web sono bersagli frequenti degli hacker, in particolare le applicazioni che memorizzano le informazioni di accesso o i dati finanziari degli utenti. Django offre funzioni che aiutano a proteggere la tua applicazione e i tuoi utenti.

Uno dei più grandi rischi per i siti che accettano dati immessi dagli utenti è che un utente malintenzionato inserisca del codice con i propri dati che può avere un effetto disastroso sul tuo sistema. Per proteggere da attacchi di questo tipo, i template Django eseguono automaticamente l'escape dei caratteri HTML comuni in qualsiasi campo compilato dall'utente. Ad esempio, '<' verrà convertito in '<' per rendere difficile l'inserimento di codice malevolo nel tuo programma. Django protegge da SQL injection in un modo simile, reinterpretando i comandi non autorizzati in modo che gli utenti non possano introdurre furtivamente il proprio codice nel tuo database.

Gli sviluppatori web possono contare sulle API Django per utilizzare automaticamente la protezione CSRF (cross-site request forgery) per inserire token segreti specifici dell'utente nelle richieste POST. Di conseguenza, gli sviluppatori web possono impedire agli utenti malintenzionati di duplicare altre richieste POST per mascherarsi da utenti autorizzati.

La protezione di Django va oltre le sue esplicite funzioni di sicurezza: gli sforzi per la sicurezza sono potenziati dalla vasta competenza ed esperienza della base di utenti Django. Se crei l'intera applicazione web da zero, corri il rischio di introdurre accidentalmente una vulnerabilità di sicurezza nel tuo modulo. I package Django sono ampiamente utilizzati, open source e ben revisionati dagli sviluppatori web; pertanto, puoi essere sicuro che proteggeranno i tuoi dati.