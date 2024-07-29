La storia di un piccolo bug

Un ottimo modo per ottenere nuove idee di ricerca è quello di tenersi informati sulle ricerche in corso. Ho letto un eccellente postsul blog di k0shl che mi ha ispirato a dare la caccia a un particolare tipo di bug. Nella vulnerabilità riscontrata da k0shl, il conteggio di riferimento di un oggetto viene inizializzato e incrementato senza un adeguato blocco, creando un uso dopo la finestra libera. Nonostante il bug di k0shl sia un bug di userland e non del kernel, lo stile di codifica della libreria vulnerabile mi ha ricordato quando in precedenza ho verificato il driver MSKSSRV.

L'MS KS Server (MSKSSRV) interagisce con un processo userland tramite FSStreamReg e oggetti FSContextReg . FSStreamReg e FSContextReg derivano entrambi dalla classe di base FSRegObject . Ho notato che FSContextReg non implementa una funzione di blocco vtable, e l'implementazione della classe base ( FSRegObject ) è semplicemente un'istruzione nop . Ciò significa che nessun meccanismo di blocco è effettivamente implementato per gli oggetti FSContextReg . Al contrario, FSStreamReg implementa una funzione di blocco che utilizza un mutex. Il meccanismo di blocco viene utilizzato per accedere agli oggetti da pulire, nella funzione FSRendezvousServer::Close :