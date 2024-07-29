Protezione

La storia di un piccolo bug

Una giovane donna sembra pensierosa mentre lavora al computer di notte.

Il piccolo bug che ce l'ha fatta: CVE-2024-30089 è una vulnerabilità sottile del kernel che ho usato per sfruttare una macchina Windows 11 completamente aggiornata (con tutta la Virtualization Based Security e le mitigazioni hardware attivate) e ho ottenuto la mia prima vittoria a Pwn2Own quest'anno.

In questo articolo descrivo il mio approccio diretto alla caccia ai bug: scegliere un punto di partenza e seguire intuitivamente un percorso finché qualcosa non cattura la mia attenzione. Questo bug è interessante perché può essere attivato in modo affidabile a causa di un errore logico. L'errore si verifica in uno stato specifico all'interno di un sistema di comunicazione inter-processo, che poi causa un use-after-free. Trovare il bug ha richiesto di confrontare i percorsi di codice del programma tra i vari stati possibili, un processo che descriverò nel dettaglio. Altrettanto intriganti sono l'origine del bug e l'approccio adottato da Microsoft per correggerlo. Anche questi argomenti sono trattati in questo post.

A caccia di 0-days: da dove iniziare?

Una domanda comune che ricevo sulla ricerca sulla vulnerabilità è come si inizia. In effetti, scegliere un obiettivo e rispettarlo è una delle fasi più difficili del processo di ricerca. La vulnerabilità qui discussa si trova nel Microsoft Kernel Streaming Service (mskssrv.sys). Dai un'occhiata a questo post sul blog per avere una panoramica generale del sottosistema. In quel post ho evidenziato alcune caratteristiche del sottosistema MSKSSRV che potrebbero renderlo una buona superficie di attacco, in particolare il suo meccanismo di comunicazione tra processi (IPC).

La base di codice di MSKSSRV è piuttosto ridotta e anche l'ultima vulnerabilità in questo sottosistema che ho scoperto è stata sfruttata in modo indipendente come 0-day. Ho anche sentito parlare di ulteriori sforzi da parte di altri ricercatori e aziende per verificare questo driver. Per questo motivo, inizialmente sono caduto nella trappola comune di dare per scontato che non ci fossero più bug da trovare in questa superficie di attacco. Ma dato che l'avevo suggerito nel mio precedente post sul blog, ho scelto di fidarmi del mio istinto e continuare a cercare.

Lock lock: chi è?

Un ottimo modo per ottenere nuove idee di ricerca è quello di tenersi informati sulle ricerche in corso. Ho letto un eccellente postsul blog di k0shl che mi ha ispirato a dare la caccia a un particolare tipo di bug. Nella vulnerabilità riscontrata da k0shl, il conteggio di riferimento di un oggetto viene inizializzato e incrementato senza un adeguato blocco, creando un uso dopo la finestra libera. Nonostante il bug di k0shl sia un bug di userland e non del kernel, lo stile di codifica della libreria vulnerabile mi ha ricordato quando in precedenza ho verificato il driver MSKSSRV.

L'MS KS Server (MSKSSRV) interagisce con un processo userland tramiteFSStreamReg e oggettiFSContextReg . FSStreamReg e FSContextReg derivano entrambi dalla classe di baseFSRegObject . Ho notato che FSContextReg non implementa una funzione di blocco vtable, e l'implementazione della classe base (FSRegObject ) è semplicemente un'istruzione nop . Ciò significa che nessun meccanismo di blocco è effettivamente implementato per gli oggetti FSContextReg . Al contrario,FSStreamReg implementa una funzione di blocco che utilizza un mutex. Il meccanismo di blocco viene utilizzato per accedere agli oggetti da pulire, nella funzioneFSRendezvousServer::Close :

Schermata di una funzione FSRendezvousServer::Close

Blocco di codice 1: FSRendezvousServer::Chiudi, blocco e sblocco del percorso per FSRegObjects

Esistono due oggetti derivati dalla classe di base FSRegObject  ma un tipo di oggetto implementa un meccanismo di blocco adeguato e l'altro no. Questo era sospetto per me. Per testare la mia teoria, ho provato a attivare un comportamento indefinito usando riferimenti all'oggetto FSContextReg non protetto. Tuttavia, a causa delle protezioni di blocco sull'oggetto globale FSRendezvousServer , che contiene i puntatori agli elenchi di FSRegObjects , non sono riuscito a attivare nulla di interessante, nonostante la mancanza di protezione antifurto sugli oggettiFSContextReg  . Eppure, percepivo che c'era qualcosa di "sospetto" nel sistema di conteggio dei riferimenti per FSRegObjects  . Ma non sapevo ancora cosa.

IPC nel server MS KS

Come ho menzionato nel mio ultimo post sul blog, l'aspetto di condivisione degli oggetti tra processi di MSKSSRV è una via interessante per le vulnerabilità, quindi ho deciso di concentrarmi ulteriormente su questo. Il meccanismo IPC del sottosistema è illustrato nel diagramma seguente:

Diagramma del meccanismo IPC del sottosistema

Diagramma 1: comunicazione tra processi in MS KS Server

Aprire un handle file al dispositivo MSKSSRV, tramite CreateFile, crea un FILE_OBJECT che corrisponde a quell’handle. Utilizzando questo handle, un processo può inizializzare un nuovo flusso o un oggetto contestuale inviando al dispositivo un IOCTL tramite la funzione DeviceIoControl . Il processo di inizializzazione indica quale processo remoto può registrare l’oggetto specificando l’ID del processo tramite l’argomentolpInBuffer . Il processo remoto, utilizzando un nuovo handle di file per il dispositivo MSKSSRV, può ora registrare l’oggetto tramite il dispositivo IOCTL. Il puntatore per il FSRegObject è memorizzato in

Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2.

Lo stesso puntatore all’oggetto FSRegObject viene memorizzato due volte in FsContext2, una volta nel FILE_OBJECT usato dal processo di inizializzazione e una volta nel FILE_OBJECT usato dal processo di registrazione. In questo modo, i riferimenti all’oggetto FSRegObject possono essere condivisi tra processi. Ad esempio, utilizzando un oggetto FSStreamReg, più processi possono avere accesso allo stream frame buffer, come mostrato nel diagramma 1. Il conteggio di riferimento di FSRegObject viene inizializzato a 1 e poi incrementato nuovamente dopo il completamento dell’inizializzazione. La registrazione del FSRegObject aumenta nuovamente il conteggio dei riferimenti, per un totale di tre riferimenti per oggetto.

Diagramma di inizializzazione e registrazione degli oggetti FSContextReg

Diagramma 2: inizializzazione e registrazione di oggetti FSContextReg

Trovare un bug

Ho deciso di dare un’altra occhiata a dove avevo effettuato l’audit in precedenza cercando di cercare le vulnerabilità di blocco. Ho notato la funzioneFSRendezvousClose, che chiamaFSRendezvousServer::Close , è chiamato all’interno delle routine di pulizia e chiusura della funzione dispatch del driver:

Schermata di un CodeBlock con le routine DispatchCleanup e DipatchCleanup per MS KS Server Driver

Blocco di codice 2: routine DispatchCleanup e DipatchCleanup per il driver del server MS KS

Una routine di dispatch gestisce uno o più tipi di IRP, che sono richieste I/O impacchettate. In Windows, quando tutti i riferimenti a un file sono stati chiusi, il driver corrispondente del file system riceve una richiestaIRP_MJ_CLEANUP  e una IRP_MJ_CLOSE  , che vengono gestite dalle routine di funzione del driver DispatchCleanup e DispatchClose.

In MSKSSRV,FSRendezvousClose  viene chiamato sia nelle routine di funzione DispatchCleanup che DispatchClose del driver, se il puntatore è memorizzato inIrp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2  non è NULL. Una cosa che mi ha colpito inFSRendezvousServer::Close , che avevo già analizzato in precedenza, erano i vari controlli sull’ID del processo del chiamante. Il contesto del processo è importante perché tutto il codice in modalità kernel opera all’interno di uno spazio di indirizzo singolo del kernel, che è separato dagli spazi di indirizzo in modalità utente. Ogni processo ha il proprio contesto di memoria in modalità utente, e il contesto del processo in cui viene eseguito un thread kernel determina quale spazio di indirizzo in modalità utente sarà accessibile se il thread accede agli indirizzi utente. Il seguente codice verifica se il processo chiamante è quello di inizializzazione o registrazione:

Schermata di una funzione FSRendezvousServer::Close

Blocco di codice 3: FSRendezvousServer::Close, Process checks on FSRegObjects

Le informazioni specifiche del processo sono memorizzate nelFSRegObject memorizzato in

 Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2

 
al momento dell’inizializzazione o della registrazione. Il driver determina quali processi le risorse specifiche (

EPROCESS

 oggetti, oggetti evento e altre cose) devono rilasciare controllando l’ID del processo del chiamante. Se il processo è quello di inizializzazione o registrazione, viene effettuata una pulizia aggiuntiva per quelle risorse specifiche di processo.

Questo mi ha colpito perché generalmente tutte le routine Dispatch si eseguono in un contesto di processo arbitrario, con alcune eccezioni. In altre parole, il sistema sceglie un thread per svolgere il lavoro di Dispatch, mentre il thread scelto è arbitrario. Ho scoperto cheDispatchCleanup  viene chiamato nel contesto del processo che ha chiuso l’handle finale. Quindi, in questo caso, i controlli dell’identità del processo hanno senso. Tuttavia,DispatchClose viene chiamato da un contesto di processo arbitrario. Ciò significa che seFSRendezvousServer::Close è chiamato come risultato di una richiestaIRP_MJ_CLOSE , deriverebbe da un contesto di processo arbitrario, vanificando lo scopo dei controlli dell’identità del processo. Questo era un grande indizio che qualcosa qui non andava.

Inoltre, come caratteristiche del sistema operativo Windows, gli handle possono essere condivisi con altri processi (tramite eredità di processi figli o utilizzando la funzione API DuplicateHandle). Attraverso il file handle condiviso, anche l’altro processo può interagire con lo stessoFILE_OBJECT .

Diagramma della condivisione dell'handle del dispositivo MS KS Server

 Diagramma 3: condivisione dell'handle del dispositivo MS KS Server

Per questo motivo, è anche possibile che il contesto del processo durante DispatchCleanup  non sia né il processo di inizializzazione né il processo di registrazione. Se uno di questi handle viene duplicato e condiviso con un altro processo, e quel processo è l'ultimo a chiudere l'handle, DispatchCleanup  sarà chiamato nel contesto di quel processo estraneo (che non è il processo di inizializzazione o registrazione).

Diagramma del processo estraneo che chiude l'ultimo handle a un FILE_OBJECT

Diagramma 4: processo estraneo che chiude l'ultimo handle a un FILE_OBJECT

Ho notato che la funzione FSRendezvousServer::Close potrebbe essere chiamata due volte quando un handle di file è chiuso (una volta per la richiesta IRP_MJ_CLEANUP e una volta per la richiesta IRP_MJ_CLOSE  , blocco di codice 2). All'interno di quella funzione ci sono due possibili chiamate a FSRegObject::Release (blocco di codice 4), che dereferenzia l'oggetto e ne libera la memoria se il conteggio dei riferimenti scende a 0. Ciò significa che FSRegObject::Release potrebbe essere chiamato fino a quattro volte per una risposta. Inoltre, ci sono due handle di file per i quali il FILE_OBJECT  indica lo stesso FSRegObject tramite il puntatore FSContext2 .  Questo comporta la possibilità di chiamare FSRegObject::Release  fino a otto volte sullo stesso oggetto, quattro per ogni handle. Se il numero di riferimenti originali dell'oggetto è solo tre, potrebbe esserci un possibile utilizzo dopo la liberazione innescato da un numero eccessivo di dereferenze. Era questo il mio modo di pensare. Sapevo che la struttura del programma avrebbe probabilmente impedito di raggiungere il numero massimo teorico di dereferenze, ma forse non abbastanza. A questo punto ho sentito che ero sulla buona strada e ho deciso di indagare ulteriormente.

La schermata di FSRegObject: :Release può essere richiamata due volte da FSRendezvousServer: :Close

Blocco di codice 4: FSRegObject::Release può essere chiamato due volte da FSRendezvousServer::Close

In generale, un numero di dereferenze superiore a quello dei riferimenti su un oggetto non è l'unico modo in cui può verificarsi un utilizzo dopo la liberazione. Tuttavia in questo caso, possiamo essere sicuri che se un FSRegObject è stato liberato, il suo conteggio dei riferimenti è sceso a zero. L'ultima volta che un FSRegObject valido viene consultato durante le richieste IRP IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE è in una chiamata a FSRegObject::Release . Quindi, se è possibile uno use-after-free, una chiamata a FSRegObject::Release avverrà sempre dopo che l'oggetto è già stato liberato. Durante la chiamata, l'oggetto verrà nuovamente dereferenziato. Per questo motivo, contare il numero di dereferenziazioni è una buona euristica per trovare utilizzi successivi alla liberazione in questo caso particolare.

L'unica cosa rimasta da fare era tracciare i possibili stati del programma, prendendo nota di quando l'oggetto viene liberato e reso accessibile. L'ho fatto emulando mentalmente la logica del programma durante le richieste IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE , ognuna delle quali inizia con le corrispondenti funzioni di Dispatch (blocco di codice 2), per ognuno dei casi possibili.

Di seguito sono riportati gli stati in base ai quali il processo chiude il riferimento finale a un handle. Ogni voce rappresenta il numero di dereferenziamenti dell'oggetto FSContextReg che avvengono se il processo corrispondente chiude l'handle finale. Nota: non c'è alcuna differenza funzionale tra HANDLE #1 (handle di inizializzazione) e HANDLE #2 (handle di registrazione), poiché il campo FileObject->FSContext2 punta alla stessa memoria in entrambi gli s FILE_OBJECT rappresentati dagli handle corrispondenti.

Schermata dei dereferenziamenti FSContextReg per ciascuno degli stati IPC MSKSSRV possibili

Dereferenze FSContextReg per ciascuno dei possibili stati IPC di MSKSSRV

Operazione riuscita. L'ultimo stato produce quattro dereferenze: due da parte del processo esterno e due da parte del processo di inizializzazione (e anche di registrazione), mentre inizialmente sono presenti solo tre riferimenti, il che significa che è possibile un utilizzo dopo la liberazione! Ho anche ripetuto lo stesso esercizio con oggetti FSStreamReg , ma a causa di un bug di perdita di memoria nel codice, in realtà non è mai possibile liberare un oggetto FSStreamReg dopo che è stato registrato.

La vulnerabilità

Mentre facevo l'esercizio cerebrale della macchina virtuale descritto sopra, ho trovato il problema. Se il processo è il processo di inizializzazione o il processo di registrazione, viene eseguita la pulizia appropriata e il puntatore viene memorizzato in Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2 è impostato su NULL . Il blocco di codice qui sotto mostra dove ciò avviene nel caso in cui il chiamante sia il processo di inizializzazione:

Screenshot di FSRegObject::CloseInitProcess imposta il puntatore FSContext su NULL

Blocco di codice 5: FSRegObject::CloseInitProcess imposta il puntatore FSContext su NULL

Ciò significa che FSRendezvousClose non verrà chiamato di nuovo durante il completamento della richiesta IRP_MJ_CLOSE in DispatchClose (SrvDispatchClose , blocco di codice 2).

Tuttavia, se il processo chiamante è estraneo, non avviene alcuna pulizia e FSRegObject::Release  viene chiamato una volta vicino alla fine della funzione. Poiché FileObject->FsContext2 non è NULL, FSRendezvousServer::Close viene richiamato durante la successiva richiesta IRP_MJ_CLOSE e si verifica un'altra chiamata a FSRegObject::Release.

Ora, se il secondo handle viene chiuso da un processo che ha sia inizializzato che registrato l'oggetto FSContextReg, l'oggetto ripulirà tutte le risorse di processo memorizzate, diventando vuoto. Questo fa sì che FSRegObject::Release  venga chiamato due volte all'interno di FSRendezvousServer::Close (blocco di codice 4). La dereferenza extra serve a tenere conto del riferimento inizializzato extra una volta che l'oggetto è vuoto.

Ciò equivale a un totale di quattro dereferenziazioni su un singolo oggetto FSContextReg , indicando che si verifica un utilizzo dopo la liberazione.

Diagramma della raffigurazione di CVE-2024-30089

Diagramma 5: CVE-2024-30089 raffigurato

Il lettore che sta seguendo potrebbe chiedersi perché un processo estraneo non può essere l'ultimo a chiudere entrambi gli handle, dato che questo porterebbe apparentemente anche a quattro dereferenze. Prima che l'oggetto venga distrutto e liberato, viene scollegato da una lista memorizzata nell'obiettivo globale FSRendezvousServer . All'inizio di FSRendezvousServer::Close , il puntatore inFSContext2 è selezionato per essere un membro valido della lista. In questo caso, l'oggetto viene liberato nella seconda chiamata a FSRegObject::Release alla fine della funzione. Durante la quarta chiamata a FSRendezvousServer::Close , l'oggetto è già stato scollegato dall'elenco, rendendolo un oggetto non valido, quindi non può essere utilizzato. Per attivare un use-after-free, deve verificarsi dopo che l'oggetto è stato recuperato e convalidato in FSRendezvousServer::Close . Lo snippet di codice qui sotto mostra la primitiva use-after-free che può essere ottenuta dalla vulnerabilità:

Schermata del percorso primitivo UAF del codice

Blocco di codice 6: percorso primitivo UAF

Complessità dell'attacco

Nella guida all'aggiornamento della sicurezza per questa vulnerabilità, il punteggio CVSS indica che "Lo sfruttamento [è] più probabile" e la complessità dell'attacco per questa vulnerabilità è "Bassa". Sebbene Microsoft non fornisca spiegazioni dettagliate per il loro punteggio, ho notato alcuni modelli durante le patch che differenziavano altre vulnerabilità. La vulnerabilità ha probabilmente ricevuto questo punteggio perché deriva da un errore logico, il che la rende attivabile in modo affidabile. Seguendo i passaggi descritti nel Diagramma 5, un aggressore può innescare sistematicamente lo scenario use-after-free illustrato nel blocco di codice 6. Tuttavia, questo non significa che utilizzarlo nella pratica sia semplice. Nella prossima parte di questa serie verrà fornita una panoramica dettagliata delle fasi di sfruttamento.

Una retrospettiva

Comprendere come si è verificato un bug è importante per coltivare un approccio proattivo alle pratiche di sviluppo sicure. Per individuare come è stata introdotta la vulnerabilità, ho analizzato le versioni precedenti del driver ottenute da Winbindex e ho cercato eventuali differenze logiche nella funzione FSRendezvousServer::Close .

Nella sezione dedicata alla vulnerabilità, ho menzionato che la causa ultima di questo bug non è stata l'impostazione di
 

Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2

 

NULL

 se il processo di chiamata è un processo estero. Con mia sorpresa, ho visto esattamente questa riga di codice in una versione iniziale di mskssrv.sys:

Schermata del codice della versione precedente di FSRendezvousServer::Close, FsContext2 è impostato su NULL

Blocco di codice 7: Versione iniziale di FSRendezvousServer::Close, FsContext2 è impostato su NULL

Nel blocco di codice mostrato sopra, FileObject->FsContext2 è impostato esplicitamente su NULL , indipendentemente dal risultato dei controlli di identità del processo precedente. Questo impedisce a FSRendezvousServer::Close di essere richiamato nella successiva richiesta IRP_MJ_CLOSE , per cui non può verificarsi la dereferenziazione extra. Strano, allora perché questa linea di codice è stata tolta? Diamo un'occhiata a una versione successiva della funzione, dove il bug è stato introdotto per la prima volta:

Schermata di FsContext impostato su NULL all'interno di un controllo del flag di funzionalità

Blocco di codice 8: FsContext impostato su NULL all'interno di un controllo del flag di funzionalità

Mostrato nel blocco di codice qui sopra è un controllo per le caratteristiche

Feature_Servicing_TeamsUsingMediaFoundationCrashing

.
I flag delle funzioni sono una componente di Windows che attiva varie funzionalità ed esperimenti, anche se non ci sono molte informazioni pubbliche a riguardo. In questo post sul blog, discutiamo di come i flag delle funzioni sono stati utilizzati per le patch di vulnerabilità. I flag delle funzioni sono talvolta utilizzati per testare una funzionalità prima che venga adottata ufficialmente. In questo caso, se la funzione

Feature_Servicing_TeamsUsingMediaFoundationCrashing

è abilitata, FileObject->FsContext2 non è impostato su NULL, introducendo la vulnerabilità. Questa caratteristica è stata osservata come abilitata di default nelle installazioni di Windows 10. In Windows 11 e come mostrato nel blocco di codice 1, questa funzione condizionale non è presente e il puntatore non è impostato su NULL , rendendolo anche vulnerabile.

 

A causa del nome della funzione, ho approfondito le funzionalità di Microsoft Teams, il software di videoconferenza. Ho confermato che l'applicazione può utilizzare la funzionalità MSKSSRV per condividere flussi multimediali tra processi. È possibile che la condivisione degli handle dello stream stesse causando il crash di Teams. Un argomento interessante per ulteriori ricerche potrebbe essere quello di esaminare come Teams condivide gli handle del dispositivo MSKSSRV tra i processi e perché l'esecuzione di una corretta pulizia del puntatore potrebbe causare il crash dell'applicazione.

La patch

Questa parte della serie è incentrata sulla vulnerabilità stessa, che include la relativa patch. Ero molto interessato a esaminare la patch per questo bug, dato che la correzione che avevo proposto sembrava causare crash in Microsoft Teams. È importante ricordare che, a questo punto, devo ancora esaminare come un'applicazione reale utilizzi in pratica il driver MSKSSRV. La mancanza di questo contesto introduce punti ciechi nella comprensione del motivo per cui un sistema è progettato in un certo modo. Una patch completa per questo bug richiederebbe una ristrutturazione del codice di base e potrebbe rivelare maggiori dettagli su come dovrebbe funzionare il sistema IPC. Speravo anche di ottenere qualche insight sulle pratiche di codifica sicura dagli sviluppatori Microsoft.

Con mia grande delusione, l'errore logico che ha causato la vulnerabilità, che è stato corretto negli aggiornamenti di sicurezza di giugno 2024, non è stato affrontato direttamente. Invece, è stato aggiunto un controllo del token di accesso prima dei percorsi di codice vulnerabili. Vedi il codice qui sotto per il contesto iniziale IOCTL, gestito dalla funzione FSRendezvousServer::InitializeContext :

La schermata della funzione IOCTL inizia con un controllo delle caratteristiche e verifica se il processo di chiamata è un server di frame

Blocco di codice 9: la funzione IOCTL inizia con un controllo delle funzioni e verifica se il processo chiamante è un server di frame

La funzione sopra inizia verificando se una funzione è abilitata. Probabilmente si tratta del flag delle funzioni corrispondente alla patch. Se la funzione è abilitata, KsIsCurrentProcessFrameServer deve restituire VERO, altrimenti viene restituito il valore NTSTATUS  STATUS_ACCESS_DENIED .

Diamo un'occhiata a KsIsCurrentProcessFrameServer :

Schermata di KsIsCurrentProcessFrameServer che esegue un controllo SID sul token di accesso del thread chiamante

Blocco di codice 10: KsIsCurrentProcessFrameServer che esegue un controllo SID sul token di accesso del thread chiamante

Questa funzione controlla il token del thread chiamante rispetto a due specifici identificatori di sicurezza (SID). I SID corrispondono a un token nel gruppo NT SERVICE\FrameServer . Se uno dei SID è abilitato nel token di accesso del thread chiamante, allora il codice della funzione vulnerabile può essere eseguito.

Dopo aver visto questo, ho sospettato che probabilmente era ancora presente un bug tra Amministratore e Kernel. Alla fine, i problemi di corruzione della memoria non sono stati affatto risolti. L'ho confermato apportando una leggera modifica al mio sfruttamento originale: un utente amministratore può avviare il servizio FrameServer , aprire un handle sul servizio e creare il processo di sfruttamento usando l'handle. Sono riuscito a ottenere una primitiva R/W completa del kernel su un sistema completamente patchato.

Sebbene Microsoft non consideri Amministratore a Kernel un limite di sicurezza, bug simili sono stati usati dagli attori delle minacce per ottenere una primitiva R/W del kernel e utilizzarla per l'accecamento del Rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) e le operazioni sui rootkit. Se ti interessano i tipi di cose che si possono fare con questa primitiva, dai un'occhiata al mio intervento a BlackHat insieme a FuzzySec.

Conclusione e prossimi passi

Questo post si è concentrato sulla parte di ricerca sulle vulnerabilità del mio progetto Pwn2Own, che consisteva nel trovare una vulnerabilità kernel 0-day che può essere sfruttata per l'escalation dei privilegi. Questo post delinea il percorso: trarre ispirazione da altre ricerche, non riuscire a trovare un bug, scegliere una nuova prospettiva, trovare qualcosa di sospetto e infine individuare dove risiede la vulnerabilità. Ora che è stato identificato un bug ed è disponibile una primitiva use-after-free, il resto dovrebbe essere semplice, giusto? Microsoft sembra pensarla così: ha valutato questo bug come "sfruttamento più probabile" con complessità di attacco "bassa". Hanno ragione? Nella prossima parte parlerò della strategia di sfruttamento e svelerò il significato del titolo della serie!

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Ringraziamenti

Andréa Piazza, per i diagrammi straordinari

Emma Kirkpatrick, per avermi spiegato pazientemente il modello di sicurezza di Windows

Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

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