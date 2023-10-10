Molto vicino al giorno zero: sfruttamento del servizio di streaming del kernel Microsoft.

Snippet di decompilazione FSStreamReg::PublishRx

Nella decompilazione precedente, bPagesUnmapped è una variabile booleana che viene impostata se viene chiamato FSFrameMdl::UnmapPages. Se è così, allora viene recuperata 0x1a8 offset dell'oggetto stream e, se non è nullo, viene chiamato KeSetEvent .

Questo offset corrisponde alla memoria fuori limite e punta all'interno di un POOL_HEADER, la struttura dati che separa le allocazioni di buffer nel pool. In particolare, punta al campo ProcessBilled, che viene utilizzato per memorizzare un puntatore all'oggetto _EPROCESS per il processo che viene "addebitato" con l'allocazione. Viene utilizzato per tenere conto del numero di allocazioni di pool che un particolare processo può avere. Non tutte le allocazioni di pool vengono "addebitate" a un processo e quelle che non lo sono hanno il campo ProcessBilled impostato su NULL in POOL_HEADER. Inoltre, il puntatore EPROCESS memorizzato in ProcessBilled è in realtà sottoposto a XOR con un cookie casuale, quindi ProcessBilled non contiene un puntatore valido.

Ciò rappresenta una difficoltà, poiché i buffer NpFr vengono addebitati al processo chiamante e pertanto viene impostato ProcessBilled . Quando si attiva il primitivo da utilizzare necessario, bPagesUnmapped sarà impostato su TRUE. Se un puntatore non valido viene passato a KeSetEvent, il sistema si blocca. Pertanto, è necessario assicurarsi che la POOL_HEADER sia per un'allocazione non addebitata. A questo punto, ho notato che l'oggetto di registrazione del contesto (Creg) non viene caricato. Tuttavia, questo oggetto non consente il controllo sui contenuti di memoria sull'offset FSFrameMdl . Quindi, sia gli oggetti NpFr che Creg devono essere spruzzati e devono anche essere sequenziati correttamente.