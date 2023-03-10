Sebbene le componenti di AI e machine learning di nuova generazione delle soluzioni di sicurezza continuino a migliorare le capacità di rilevamento basate sul comportamento, alla base molti si affidano ancora al rilevamento basato sulle firme. Cobalt Strike, un popolare framework di comando e controllo (C2) utilizzato sia dagli attori delle minacce che dai red team sin dal suo debutto, continua ad essere pesantemente firmato dalle soluzioni di sicurezza.

Per continuare l'uso operativo di Cobalt Strike in passato, noi del team IBM X-Force Red Adversary Simulation abbiamo investito importanti sforzi di ricerca e sviluppo per personalizzare Cobalt Strike con strumenti interni. Alcuni dei nostri strumenti interni specifici per Cobalt Strike hanno versioni pubbliche, come "InlineExecute-Assembly", "CredBandit", and "BokuLoader". Negli ultimi due anni, data la firma eccessiva di Cobalt Strike, ne abbiamo limitato l'uso alla simulazione di attori di minacce meno sofisticati e abbiamo invece sfruttato altri C2 di terze parti e interni quando eseguiamo esercitazioni di red team più avanzate.

Grazie agli sforzi di ricerca e sviluppo, abbiamo riscontrato un maggiore successo operativo nelle esercitazioni avanzate di red team con:

Attrezzi interni personalizzati.

Caricatori interni personalizzati.

Framework C2 interno personalizzato.

Continua ad investire nell'espansione delle funzionalità e della segretezza dei framework C2 alternativi di terze parti.

Tuttavia, sono ancora molti gli attori delle minacce che sfruttano copie pirata di Cobalt Strike, e resta importante essere in grado di simularli. Per i red team disposti a impegnarsi in ricerca e sviluppo, è possibile che riescano comunque a ottenere successo operativo con Cobalt Strike simulando questi avversari. Inoltre, Cobalt Strike è un ottimo strumento di apprendimento, che può essere utilizzato dai nuovi arrivati per acquisire esperienza pratica con un framework C2 attraverso corsi di formazione per red team.

Mentre continuiamo ad espandere le nostre capacità C2, condividiamo alcuni insight su come abbiamo costruito il framework Cobalt Strike in passato, in particolare sviluppando caricatori riflettenti personalizzati. È inoltre pensato per aiutare i difensori a comprendere il funzionamento di Cobalt Strike, al fine di creare rilevamenti più affidabili.