Anche le organizzazioni che dispongono di procedure e controlli di sicurezza consolidati non sempre riescono a individuare e contenere rapidamente le violazioni.

Se i team di risposta agli incidenti delle organizzazioni, noti anche come "blue team", non esercitano le loro capacità di rilevamento e risposta, riducono notevolmente la probabilità di reagire in modo efficace in uno scenario di violazione reale.

Leggi questo ebook per scoprire come i servizi di simulazione dell'avversario possono aiutarti a testare, misurare e migliorare le tue capacità di rilevamento e risposta.