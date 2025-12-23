Ti presentiamo X-Force, il team di hacker, rispondenti e ricercatori di IBM. Esplora le ultime novità su minacce critiche, vulnerabilità e risposta agli incidenti per rafforzare le tue pratiche di sicurezza offensive e difensive.
Threat intelligence
Dopo un recente attacco informatico assistito dall'AI che si è dimostrato "autonomo al 90%", stanno emergendo molte domande. IBM® X-Force fa la sua parte.
