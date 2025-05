Cosa sono i modelli meteorologici?

I meteorologi utilizzano molti modelli diversi per le previsioni, spesso a seconda di ciò che sperano di prevedere esattamente. Un modello locale eseguito su una regione specifica fornisce informazioni molto diverse rispetto a un modello globale che abbraccia l'intera Terra. Ogni modello meteorologico comporta la scelta di quali dati includere, quali equazioni matematiche creeranno le migliori simulazioni dei fenomeni atmosferici e come dare priorità ai tipi di previsioni più importanti.



Nessun modello può prevedere ogni evento meteorologico con elevata precisione. Al contrario, i meteorologi fanno delle scelte su ciò che vogliono prevedere e progettano il modello in modo che abbia un'elevata precisione per quel tipo di risultato. Di conseguenza, un tipo di accuratezza può andare a scapito di altri tipi. Ad esempio, i modelli sono progettati per avere un'elevata precisione per le previsioni a breve termine (fino a 3 giorni in anticipo), le previsioni a medio termine (3-15 giorni in anticipo) o le previsioni a lungo termine (da 10 giorni a 2 anni in anticipo) e ogni tipo richiede decisioni diverse. Un meteorologo che ha bisogno di effettuare previsioni a breve termine potrebbe scegliere di utilizzare un modello su mesoscala, che incorpora dati meteorologici raccolti fino a 1000 km di altezza nell'atmosfera, perché i dati su mesoscala forniscono previsioni a breve termine più accurate. Per una previsione a lungo termine più affidabile, un meteorologo potrebbe preferire un modello non mesoscala, che escluda le osservazioni meteorologiche dall'atmosfera ad alta quota.



I meteorologi cercano sempre di migliorare i modelli meteorologici esistenti e potrebbero creare nuovi modelli informatici per la ricerca e le previsioni meteorologiche. Poiché le equazioni matematiche del modello sono pensate per essere simulazioni dell'atmosfera, i meteorologi testano e adattano gli algoritmi per vedere quali generano le previsioni meteorologiche più accurate. Alcune di queste formule sono open source, mentre altre sono proprietarie.