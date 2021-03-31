Tag
Che cos'è vRAN?

E se fosse possibile manovrare rapidamente gli asset della rete di accesso radio mobile (RAN) da remoto, in modo che funzionino quando e dove serve, il tutto all'interno di un'architettura aperta?

Questa è l'idea alla base di una rete di accesso radio virtuale (vRAN) e l'approccio opposto a una piattaforma RAN tradizionale, che si basa su hardware proprietario e su lunghi cicli di vita delle operazioni, dello sviluppo e della distribuzione.

Nel seguente video, spiegheremo e metteremo a confronto RAN e vRAN e mostreremo esempi pratici della loro applicazione oggi. Scoprirai perché i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) vedono la vRAN come un punto di svolta in relazione ai loro modelli di business e di servizio:

     

    Esplora le principali caratteristiche della vRAN

    • Sostituzione dell'hardware proprietario e costoso: disaggrega l'architettura RAN, fornendo interfacce aperte e un ecosistema in cui molti fornitori e provider di soluzioni possono innovare. 
    • La vRAN applica i principi di network functions virtualization (NFV): le funzioni di rete RAN sono virtualizzate e implementate su piattaforma cloud. La vRAN offre i vantaggi del cloud e la capacità di adottare un approccio incentrato sulla piattaforma implementando le funzioni di rete RAN su una piattaforma agile, scalabile e ibrida su hardware COTS (Common-Off-The-Shelf). In questo modo si abbattono i silo e si riducono al minimo i CAPEX e gli OPEX.
    • Le funzioni di rete possono essere distribuite con flessibilità: nel contesto del 5G, questo è molto importante per supportare una maggiore densità di celle e dispositivi, e un'ampia varietà di casi d'uso non limitati alle funzioni di rete fisiche.
    • La vRAN consente l'automazione cloud: il software di automazione può monitorare le metriche chiave delle prestazioni, riequilibrare il workload e semplificare la manutenzione. Questo aiuta i CTO a trovare il tempo per splendere al massimo (cioè, dedicare più tempo all'innovazione).

