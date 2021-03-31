Che cos'è vRAN?

Questa è l'idea alla base di una rete di accesso radio virtuale (vRAN) e l'approccio opposto a una piattaforma RAN tradizionale, che si basa su hardware proprietario e su lunghi cicli di vita delle operazioni, dello sviluppo e della distribuzione.
Nel seguente video, spiegheremo e metteremo a confronto RAN e vRAN e mostreremo esempi pratici della loro applicazione oggi. Scoprirai perché i fornitori di servizi di comunicazione (CSP) vedono la vRAN come un punto di svolta in relazione ai loro modelli di business e di servizio:
IBM Cloud Pak for Network Automation è un Cloud Pak che supporta l'automazione e l'orchestrazione delle operazioni dell'infrastruttura di rete.
Le soluzioni di cloud networking di IBM offrono una connettività ad alte prestazioni per potenziare le tue app e il tuo business.
Consolida il supporto dei data center con gli IBM Technology Lifecycle Services per il cloud networking e molto altro.
Rafforza il tuo business con soluzioni all'avanguardia per la gestione DNS e il cloud networking. Migliora l'affidabilità delle applicazioni e ottimizza le prestazioni della rete con i servizi leader di IBM.