La trasparenza lungo l'intera supply chain aiuta le aziende e i consumatori ad agire in modo responsabile e a prendere decisioni in base ai loro valori e obiettivi.

Per i consumatori, la trasparenza della supply chain offre informazioni rilevanti per le loro decisioni di acquisto e consumo. In un sondaggio del 2022, più della metà dei rispondenti ha affermato che la sostenibilità ambientale è più importante per loro rispetto a un anno prima e quasi la metà ha dichiarato di aver pagato di più per prodotti etichettati come sostenibili o socialmente responsabili. E poiché sempre più consumatori cercano marchi che aderiscano a pratiche sostenibili, la trasparenza offre un modo per dimostrare tale impegno.

Per le aziende, la trasparenza della supply chain può offrire diversi benefici. Mentre i governi implementano normative per affrontare le questioni relative ai diritti umani o all'impatto ambientale, la trasparenza aiuta le aziende a garantire la conformità. Può anche ridurre le interruzioni della supply chain identificando i colli di bottiglia e le inefficienze e offrendo insight su potenziali interruzioni o vulnerabilità. E poiché la trasparenza è preziosa per i consumatori, adottarla può avere benefici in termini di reputazione che aiutano a creare fiducia e fedeltà al brand.

Infine, la trasparenza può generare supply chain più sostenibili. Poiché sempre più aziende perseguono iniziative ambientali, sociali e governative (ESG), la trasparenza può essere utile per raggiungere i propri obiettivi.