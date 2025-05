L'approccio alle operazioni aziendali basato sui valori risale a decenni fa; nel 1953, Howard R. Bowen, nel libro "Social Responsibilities of the Businessman", definì le responsabilità sociali dei dirigenti come "l'obbligo degli uomini d'affari di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni o di seguire quelle linee d'azione che sono auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società."1

Con la globalization, sono cresciute le aspettative per l'applicazione di tali decisioni e azioni basate sui valori nelle supply chain globali e nelle relazioni commerciali. Man mano che le multinazionali si rifornivano presso strutture di produzione in tutto il mondo, sono emerse preoccupazioni sul benessere dei lavoratori e sul lavoro minorile nei Paesi a basso costo di manodopera. Negli anni Novanta, "le società multinazionali iniziarono a riconoscere la responsabilità delle condizioni di lavoro presso gli stabilimenti dei fornitori nei paesi in via di sviluppo, e i codici di condotta sono emersi come il modo dominante per operare in questo senso di responsabilità estesa".2

Oggi, molti codici di condotta dei fornitori non riguardano solo questioni di lavoro, ma anche gli standard ambientali e anticorruzione. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite sulle catene di fornitura sostenibili, "lavorando insieme, gli acquirenti e i fornitori delle supply chain e delle reti globali possono far progredire i diritti umani, compresi i diritti del lavoro, la resilienza climatica, la protezione dell'ambiente, la crescita economica inclusiva e le pratiche commerciali etiche."3

L'ONU ha avuto una grande influenza sui codici di condotta dei fornitori delle aziende: nel creare i loro codici, diverse multinazionali hanno citato accordi e dichiarazioni delle Nazioni Unite come il Global Compact, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Oltre agli accordi delle Nazioni Unite, i codici di condotta dei fornitori spesso incorporano gli standard della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro.