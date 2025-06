Concentrarsi sul valore: nell'approccio LPM, l'obiettivo generale dei processi aziendali è quello di fornire valore ai clienti, anziché rispettare una scadenza, come è più comune nella gestione tradizionale del portfolio di progetti. LPM chiede a un'organizzazione di definire il significato di "valore" per l'intera azienda in modo che i progetti possano fornire esattamente ciò che clienti e stakeholder desiderano.

Realizzare in modo incrementale: in conformità con altre competenze dello Scaled Agile Framework (SAFe), l'approccio LPM raggiunge gli obiettivi in modo incrementale, suddividendo i progetti in piccoli pezzi, che possono essere completati e forniti più rapidamente rispetto agli interi progetti, come nella gestione tradizionale del portfolio. Questi cicli di finanziamento e sviluppo più brevi riducono i rischi, consentono un'implementazione più regolare del feedback dei clienti e rendono i team (e i progetti) più flessibili.

Decentralizzare il processo decisionale: consentire ai team di essere più autonomi nel modo in cui raggiungono gli obiettivi aziendali promuove la produttività e la risoluzione creativa dei problemi. Contribuisce inoltre a eliminare i colli di bottiglia e a ridurre il lavoro arretrato.

Diventare più agili: lavorare su brevi sprint e promuovere l'autonomia individuale e di team rendono i team più agili e maggiormente in grado di rivalutare e ridefinire continuamente le priorità degli obiettivi, la strategia e il backlog del portfolio.

Usare risultati oggettivi: i principi lean enfatizzano il raggiungimento dei risultati desiderati (offerta di valore e miglioramento dei flussi di valore), piuttosto che il semplice rispetto delle metriche. Questo approccio consente ai team di identificare indicatori di prestazione chiave (KPI) più utili e di allineare meglio gli obiettivi strategici con i risultati che aumentano al massimo il valore per il cliente.

Rivalutare e migliorare: nella gestione tradizionale del portfolio, le roadmap e gli obiettivi aziendali possono nel tempo perdere l'allineamento con le esigenze del mercato. L'approccio LPM enfatizza la ricalibrazione regolare degli obiettivi in base all'input di clienti e stakeholder. Questi cicli di feedback proteggono i processi e le politiche di finanziamento al fine di raggiungere meglio gli obiettivi strategici.