Cos'è il lean budgeting?

Questo concetto aumenta anche il rendimento e migliora la produttività dei team interfunzionali. È un approccio spesso utilizzato dalle organizzazioni che utilizzano metodologie agili, poiché la sua natura flessibile e iterativa è più compatibile con le pratiche snelle e agili.

Il lean budgeting dà priorità ai flussi di valore rispetto ai progetti. Un flusso di valore è costituito dalle fasi dell'offerta di una soluzione di valore per i clienti. Le soluzioni possono essere prodotti, sistemi o servizi forniti ai clienti.

Ogni azienda definisce il proprio flusso di valore in base alle proprie condizioni. Per flusso di valore, alcune aziende considerano un team che fornisce un valore specifico ai clienti. Altre società lo considerano invece una soluzione end-to-end per l'intera azienda, finalizzata a fornire valore ai clienti.

Il lean budgeting promuove l'innovazione e il miglioramento. Consente ai team di elaborare nuove idee o feedback potenzialmente utili per la società. I piani vengono modificati e gestiti in base alle informazioni e ai dati raccolti, il che aiuta le organizzazioni a spendere in modo più efficiente.