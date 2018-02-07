Prima che esistessero ombrelli, centrifughe, borracce e fabbriche connessi a Internet (prima ancora che esistesse un Internet moderno), c'era un modesto distributore di Coca-Cola a Pittsburgh, Pennsylvania, che poteva segnalarne il proprio contenuto tramite una rete. Sebbene fosse primitivo secondo gli standard moderni, aveva una particolarità: è stato, per quanto sappiamo, il primo dispositivo IoT al mondo.
La necessità, come sempre, fu la madre dell'invenzione. Un giorno, all'inizio degli anni '80, David Nichols, uno studente del dipartimento di informatica della Carnegie Mellon University, era nel suo ufficio nel campus di Wean Hall e desiderava una bibita. Tuttavia, il suo ufficio era "relativamente lontano" dal distributore di Coca-Cola dell'edificio, e considerando la notevole dipendenza dalla caffeina dei suoi compagni, Nichols sapeva che c'era una buona probabilità che fosse vuoto o che, se il distributore fosse stata rifornito di recente, le bibite all'interno sarebbero state calde.
"All'improvviso mi sono ricordato delle storie del Prancing Pony [il primo distributore automatico controllato da computer] a Stanford e ho capito che non dovevamo rassegnarci a tutto questo, perché avevamo la tecnologia," raccontò poi Nichols.
Nichols scrisse ad alcuni amici riguardo alla sua idea di monitorare il contenuto del distributore a distanza e di porre fine ai viaggi a vuoto una volta per tutte. Presto, altri due studenti (Mike Kazar e Ivor Durham) e un ingegnere di ricerca dell'università, John Zsarnay, iniziarono a lavorare al suo fianco per trasformare l'idea in realtà.
La chiave per determinare il contenuto del distributore di Coca Cola da lontano era tenerne sotto controllo le luci. La macchina aveva sei colonne di bottiglie di bibite in vetro. Quando qualcuno acquistava una Coca Cola, una spia rossa per la colonna corrispondente lampeggiava per alcuni secondi prima di spegnersi. Quando una colonna era vuota, la luce rimaneva accesa fino alla sostituzione delle bibite.
Per estrarre dati dalla macchina, Zsarnay installò una scheda che rilevava lo stato di ciascuna delle spie luminose. Una linea partiva dalla scheda e conduceva a un gateway per il computer principale del dipartimento, collegato all'ARPANET (un precursore dell'attuale Internet) che all'epoca serviva meno di 300 computer in tutto il mondo.
Kazar scrisse un programma per il gateway che controllava lo stato della luce di ogni colonna alcune volte al secondo. Se una luce passava da spenta ad accesa, ma poi si spegneva di nuovo qualche secondo dopo, sapeva che era stata acquistata una Coca Cola. Se la luce rimaneva accesa per più di cinque secondi, dava per scontato che la colonna fosse vuota. Quando la luce si spegneva di nuovo, il programma sapeva che due Coca Cola fredde (che venivano sempre tenute nella macchina come riserva) erano ora disponibili per l'acquisto, mentre il resto delle bottiglie era ancora caldo. Il programma teneva traccia di quanti minuti le bottiglie erano rimaste nella macchina dopo il rifornimento. Dopo tre ore, le bottiglie risultavano semplicemente "fredde".
Infine, il gruppo aggiunse del codice al programma a finger del computer principale, che permetteva a chiunque fosse collegato all'ARPANET (o a chiunque fosse collegato all'Ethernet locale della Carnegie Mellon) di accedere alle informazioni sul distributore. Con pochi semplici tasti, potevano scoprire se c'erano delle bottiglie di Coca Cola nella macchina e, in caso affermativo, quali erano fredde.
"Non l'ho mai usato, tranne per vedere se funzionava", ha detto Kazar a Industrious. "La Coca-Cola non mi è mai piaciuta".
Tuttavia, la Carnegie Mellon era piena di bevitori di Coca-Cola e, secondo Kazar, il programma divenne "molto popolare molto rapidamente" nel dipartimento di informatica quando divenne operativo nel 1982. "Dopo un po', è diventata prassi standard controllare lo stato della macchina della Coca-Cola prima di scendere, perché volevi assicurarti di prendere la Coca-Cola più fredda disponibile," ha affermato Kasar. A un certo punto, un altro studente ha creato un sistema simile per monitorare lo stato del distributore M&M più vicino.
Alcuni anni dopo, il distributore locale di Coca-Cola smise di vendere le bottiglie di vetro che si adattavano alla macchina del dipartimento, e alla fine il dispositivo fu sostituito con un modello più recente che gli studenti non riuscirono mai a collegare a Internet. Tuttavia, nei decenni che seguirono, la nuova macchina continuò a essere una piattaforma per sperimentazioni insolite.
All'inizio degli anni 2000, Mike Vande Weghe, Chuck Rosenberg e Kevin Watkins installarono nel distributore una videocamera che riprendeva un bancone vicino, dove la gente a volte lasciava del cibo gratis. Gli studenti controllavano spesso il feed della telecamera online per vedere se c'era qualcosa disponibile. Qualche anno dopo, Charlie Garrod e altri studenti installarono uno schermo nel distributore, che mostrava il meteo e altre informazioni di interesse generale.
"Non volevamo sbarazzarci completamente del nostro distributore di Coca Cola modificato, tuttavia le persone che avrebbero potuto apportare le modifiche più radicali non c'erano più. Non è che volessimo meno funzionalità, è che non avevamo le risorse per riprogettare il sistema", ha detto Garrod a Industrious. "Il lavoro interessante su questo progetto è stato davvero negli anni '80".
Per anni, il 5 dicembre, i membri del reparto di informatica, hanno continuato a far funzionare il distributore. Sebbene fosse di proprietà di Coca Cola, gli studenti ne tenevano le scorte e stabilivano i prezzi. I "manutentori delle macchine" volontari, come Garrod, cercavano di effettuare tutte le riparazioni necessarie alla macchina senza chiedere aiuto esterno, poiché i manutentori della Coca-Cola non vedevano di buon occhio le modifiche tecniche.
"Ci hanno detto di ripristinare la forma non modificata, cosa che non abbiamo fatto; ripristinavamo temporaneamente la forma non modificata ogni volta che dovevano uscire", racconta Garrod.
Alla fine, gli studenti hanno deciso che gestire da soli un distributore di bibite "non valeva la pena, né a livello di tempo che di sforzo". Nel 2014, al Gates Center for Computer Science era presente un distributore di Coca-Cola, ma Garrod ha affermato che "è solo un normale distributore di Coca-Cola".
Sebbene la storia del distributore di Coca-Cola del dipartimento di informatica sia conservata sul sito web della Carnegie Mellon, Kazar ha detto che l'università non celebrò formalmente l'invenzione originale all'epoca, e che negli anni '80 non gli era mai venuto in mente che il dispositivo fosse particolarmente rivoluzionario. "Non avrei mai pensato che qualcuno me lo avrebbe chiesto 30 anni dopo", ha affermato Kazar, ora CTO di Avere Systems.
Kazar certamente non avrebbe mai immaginato che il distributore di Coca Cola sarebbe stato solo il primo di miliardi di dispositivi quotidiani connessi a Internet. Oggi ci sono più di 8 miliardi di oggetti connessi, in uso in tutto il mondo, ed entro il 2020 si prevede che questo numero crescerà a 30,7 miliardi. Si prevede che il mercato dei soli sensori IoT varrà più di 27 miliardi di dollari entro il 2022.
Ma nel 1982, quando i computer costavano un milione di dollari e l'ARPANET era ancora l'unico gioco in circolazione, Kazar diceva che un mondo dominato dall'IoT sembrava una fantasia lontana.
"C'era una battuta ricorrente su come un giorno anche un tostapane sarebbe stato su Internet", ha detto. "La gente rideva di questo".
