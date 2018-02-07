Prima che esistessero ombrelli, centrifughe, borracce e fabbriche connessi a Internet (prima ancora che esistesse un Internet moderno), c'era un modesto distributore di Coca-Cola a Pittsburgh, Pennsylvania, che poteva segnalarne il proprio contenuto tramite una rete. Sebbene fosse primitivo secondo gli standard moderni, aveva una particolarità: è stato, per quanto sappiamo, il primo dispositivo IoT al mondo.

La necessità, come sempre, fu la madre dell'invenzione. Un giorno, all'inizio degli anni '80, David Nichols, uno studente del dipartimento di informatica della Carnegie Mellon University, era nel suo ufficio nel campus di Wean Hall e desiderava una bibita. Tuttavia, il suo ufficio era "relativamente lontano" dal distributore di Coca-Cola dell'edificio, e considerando la notevole dipendenza dalla caffeina dei suoi compagni, Nichols sapeva che c'era una buona probabilità che fosse vuoto o che, se il distributore fosse stata rifornito di recente, le bibite all'interno sarebbero state calde.

"All'improvviso mi sono ricordato delle storie del Prancing Pony [il primo distributore automatico controllato da computer] a Stanford e ho capito che non dovevamo rassegnarci a tutto questo, perché avevamo la tecnologia," raccontò poi Nichols.

Nichols scrisse ad alcuni amici riguardo alla sua idea di monitorare il contenuto del distributore a distanza e di porre fine ai viaggi a vuoto una volta per tutte. Presto, altri due studenti (Mike Kazar e Ivor Durham) e un ingegnere di ricerca dell'università, John Zsarnay, iniziarono a lavorare al suo fianco per trasformare l'idea in realtà.

La chiave per determinare il contenuto del distributore di Coca Cola da lontano era tenerne sotto controllo le luci. La macchina aveva sei colonne di bottiglie di bibite in vetro. Quando qualcuno acquistava una Coca Cola, una spia rossa per la colonna corrispondente lampeggiava per alcuni secondi prima di spegnersi. Quando una colonna era vuota, la luce rimaneva accesa fino alla sostituzione delle bibite.

Kazar scrisse un programma per il gateway che controllava lo stato della luce di ogni colonna alcune volte al secondo. Se una luce passava da spenta ad accesa, ma poi si spegneva di nuovo qualche secondo dopo, sapeva che era stata acquistata una Coca Cola. Se la luce rimaneva accesa per più di cinque secondi, dava per scontato che la colonna fosse vuota. Quando la luce si spegneva di nuovo, il programma sapeva che due Coca Cola fredde (che venivano sempre tenute nella macchina come riserva) erano ora disponibili per l'acquisto, mentre il resto delle bottiglie era ancora caldo. Il programma teneva traccia di quanti minuti le bottiglie erano rimaste nella macchina dopo il rifornimento. Dopo tre ore, le bottiglie risultavano semplicemente "fredde".

Infine, il gruppo aggiunse del codice al programma a finger del computer principale, che permetteva a chiunque fosse collegato all'ARPANET (o a chiunque fosse collegato all'Ethernet locale della Carnegie Mellon) di accedere alle informazioni sul distributore. Con pochi semplici tasti, potevano scoprire se c'erano delle bottiglie di Coca Cola nella macchina e, in caso affermativo, quali erano fredde.

"Non l'ho mai usato, tranne per vedere se funzionava", ha detto Kazar a Industrious. "La Coca-Cola non mi è mai piaciuta".