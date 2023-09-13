Le catene di supply chain sono sottoposte a uno stress enorme. In qualità di leader della supply chain, abbiamo assistito a livelli di interruzione senza precedenti, sfide con le reti dei nostri partner commerciali dell'ecosistema, guerre tariffarie, guerre reali e un enorme turnover del capitale umano. I dirigenti senior della supply chain stanno andando in pensione in numero record. Che piaccia o no, nella nostra professione è in atto un cambiamento su larga scala. E proprio quando pensavamo che le cose stessero tornando a una nuova normalità "ibrida", una curiosa nuova tecnologia di AI generativa sembra pronta a sconvolgere ancora una volta il mondo delle operazioni.

Sui titoli dei media leggiamo cupi avvertimenti sul rischio esistenziale delle tecnologie AI generativa per la nostra cultura e la nostra società. Tuttavia, in qualità di innovatori della supply chain, sappiamo che esiste una ricca storia di applicazione delle tecnologie per ottimizzare continuamente le operazioni. È probabile che l'AI generativa causi un "evento di estinzione" per le supply chain così come le conosciamo? Secondo noi, no. La natura fondamentale della supply chain è evolutiva, ed è così da quando il nostro mestiere è nato dal sistema di produzione Toyota negli anni '50. Nella supply chain, assumiamo rischi intenzionali ma misurati e non ci tiriamo indietro.

Poiché la nostra professione cerca di applicare l'AI generativa, adotteremo senza dubbio lo stesso approccio. Con questa mentalità, vediamo il potenziale di miglioramenti radicali in termini di efficienza, produttività umana e qualità. L'AI generativa ha tutto il potenziale per innovare oltre i vincoli odierni di processi, tecnologia e persone verso un futuro in cui la supply chain è fondamentale per fornire risultati operativi e un'esperienza del cliente più ricca. Ma dobbiamo scegliere di abbracciare questa nuova tecnologia e renderla parte del tessuto di tutto ciò che facciamo.