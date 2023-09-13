Le catene di supply chain sono sottoposte a uno stress enorme. In qualità di leader della supply chain, abbiamo assistito a livelli di interruzione senza precedenti, sfide con le reti dei nostri partner commerciali dell'ecosistema, guerre tariffarie, guerre reali e un enorme turnover del capitale umano. I dirigenti senior della supply chain stanno andando in pensione in numero record. Che piaccia o no, nella nostra professione è in atto un cambiamento su larga scala. E proprio quando pensavamo che le cose stessero tornando a una nuova normalità "ibrida", una curiosa nuova tecnologia di AI generativa sembra pronta a sconvolgere ancora una volta il mondo delle operazioni.
Sui titoli dei media leggiamo cupi avvertimenti sul rischio esistenziale delle tecnologie AI generativa per la nostra cultura e la nostra società. Tuttavia, in qualità di innovatori della supply chain, sappiamo che esiste una ricca storia di applicazione delle tecnologie per ottimizzare continuamente le operazioni. È probabile che l'AI generativa causi un "evento di estinzione" per le supply chain così come le conosciamo? Secondo noi, no. La natura fondamentale della supply chain è evolutiva, ed è così da quando il nostro mestiere è nato dal sistema di produzione Toyota negli anni '50. Nella supply chain, assumiamo rischi intenzionali ma misurati e non ci tiriamo indietro.
Poiché la nostra professione cerca di applicare l'AI generativa, adotteremo senza dubbio lo stesso approccio. Con questa mentalità, vediamo il potenziale di miglioramenti radicali in termini di efficienza, produttività umana e qualità. L'AI generativa ha tutto il potenziale per innovare oltre i vincoli odierni di processi, tecnologia e persone verso un futuro in cui la supply chain è fondamentale per fornire risultati operativi e un'esperienza del cliente più ricca. Ma dobbiamo scegliere di abbracciare questa nuova tecnologia e renderla parte del tessuto di tutto ciò che facciamo.
Chiariamo una cosa fin dall'inizio: l'AI generativa è diversa da qualsiasi tecnologia che abbiamo mai visto prima nella supply chain. È una svolta. Non essere tentato di considerare l'AI generativa come un'altra tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID), blockchain o un'altra tecnologia del "ciclo dell'hype". Nei prossimi cinque anni, l'AI generativa cambierà radicalmente il modo in cui lavoriamo nella supply chain. Automatizzerà il lavoro noioso, umile e transazionale che consuma un'enorme quantità di tempo a basso valore per i nostri professionisti. Lungi dall'eliminare il valore umano, eleverà il ruolo dei nostri dipendenti e consentirà loro di gestire l'azienda su base predittiva, proattiva e lungimirante.
Nonostante gli enormi investimenti che le nostre supply chain hanno ricevuto negli ultimi decenni, oggi dimostrano ancora la necessità di una reinvenzione significativa. Molte supply chain rimangono isolate dal punto di vista funzionale e faticano a essere eseguite in modo prevedibile end-to-end. Le applicazioni e i dati sono spesso intrappolati nei confini dei dipartimenti. Le molteplici istanze ERP creano difficoltà dovute alla frammentazione degli ordini e degli impegni tra sistemi eterogenei. Questi fattori si combinano per creare costi non necessari, una maggiore latenza e un'esperienza del cliente non ottimale. Semplicemente non c'è abbastanza tempo o investimenti per migliorare o sostituire questi legacy. È qui che le soluzioni di AI generativa (integrate nel cloud e che connettono i dati end-to-end) sbloccheranno un nuovo enorme valore sfruttando ed estendendo la durata degli investimenti tecnologici legacy. L'AI generativa crea un punto di svolta strategico per gli innovatori della supply chain e la prima vera opportunità per innovare oltre i tradizionali vincoli della supply chain.
Una supply chain leader deve essere orchestrata lungo tutta la catena del valore. Gli stakeholder interni ed esterni hanno bisogno di informazioni rapide e accurate a portata di mano per pianificare, gestire e dirigere le supply chain. Per promuovere azioni personalizzate, insight e visibilità, è necessario acquisire, normalizzare e analizzare grandi volumi di dati (ERP, WMS, RFID e analytics) ad alta velocità. La necessità di supply chain agili, resilienti e competitive non è mai stata così forte come oggi.
Affrontare queste sfide richiede una piattaforma che le aziende possano possedere, modellare e scalare in base alle esigenze aziendali. In IBM abbiamo adottato un'architettura di hybrid cloud basata su componenti e tecnologie aperte. Inserire grandi volumi di dati ad alta velocità e contestualizzarli per ogni persona è un dato di fatto. La "macchina" apprende, pensa ed esegue attività ripetitive, consentendo ai professionisti della supply chain di concentrarsi su eventi aziendali ad alto impatto.
L'avvento dell'AI generativa trasformerà il modo in cui pensiamo e lavoriamo. Le soluzioni tradizionali vincolano gli utenti su come coinvolgere, utilizzare e analizzare i grandi volumi di dati aziendali. Spesso, è difficile accedere ai dati. Sebbene i chat bot abbiano cercato di facilitare l'ottenimento di informazioni, si basano su una formazione approfondita sui modelli e spesso si limitano a domande "come fare". L'AI generativa porta la forza del machine learning nelle attività quotidiane sfruttando foundation model che consentono agli utenti di interagire con dati strutturati e dati non strutturati come mai prima d'ora. Ciò che richiedeva mesi di addestramento, ora richiede solo pochi giorni. Il nostro assistente digitale della supply chain consente agli utenti di interagire con i dati in modo conversazionale per interrogare vasti dati sulle transazioni, come centinaia di migliaia di documenti e immagini visive. Gli utenti possono passare dall'avere un quadro generale dello stato di salute della supply chain alla comprensione di una transazione specifica semplicemente chiedendo. Ricevono informazioni contestuali e dati fattuali (PDF, immagini visive, informazioni sui tag RFID). Una domanda da parte di un responsabile della catena di fornitura ("Dove c'è inventario in eccesso?") o un acquirente ("Come si sta comportando il mio fornitore?") diventa una semplice domanda piuttosto che un complesso esercizio di unione di report eterogenei.
Creando una piattaforma comune per tutti gli stakeholder, l'orchestrazione della supply chain diventa intrinseca alle attività e ai processi quotidiani. Basandosi sulle fondamenta fondamentali, le aziende possono distribuire/implementare casi d'uso di AI generativa, consentendo alle aziende di scalare rapidamente ed essere agili in un marketplace frenetico.
Qualche anno fa, nella supply chain dell'infrastruttura di IBM, abbiamo deciso che i chatbot di conversational AI potevano aiutare a superare i confini tra i diversi domini della supply chain e a fornire una piattaforma di collaborazione con i nostri team di vendita, fornitori e partner. Su questa piattaforma, qualsiasi utente autorizzato può accedere alle informazioni critiche in modo intuitivo, utilizzando il linguaggio naturale. Siamo stati in grado di ottenere una visione d'insieme in tempo reale e di facile accesso con insight immediati per gestire l'esperienza del cliente, operare con resilienza e reagire alle perturbazioni del mercato. Nonostante le gravi interruzioni e dislocazioni nel mondo COVID e post-COVID, la supply chain di IBM ha soddisfatto il 100% dei suoi ordini e ha mantenuto le promesse.
L'AI generativa integrata accelera conversazioni intuitive tra i responsabili delle decisioni della supply chain e gli assistenti virtuali, consentendo azioni rapide e basate sui fatti. Queste innovazioni consentono ai professionisti della supply chain di concentrarsi sulla risoluzione di problemi complessi, sul miglioramento continuo della progettazione dei nostri workflow e sull'aumento dei modelli di intelligenza artificiale. L'aggiunta dell'AI generativa e della potenza dei foundation model alla soluzione esistente è un passo naturale nell'evoluzione delle funzionalità della nostra supply chain.
