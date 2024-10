Nel 2023 ci sono stati 313 richiami per la sicurezza alimentare negli Stati Uniti, e circa 3.000 americani muoiono ogni anno a causa di focolai di malattie di origine alimentare prevenibili.

Con effetto dal 26 gennaio 2026, la norma finale dell'FDA sui Requisiti per ulteriori registri di tracciabilità per determinati alimenti (Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods) crea un sistema federale per tracciare e richiamare rapidamente dagli scaffali dei negozi gli alimenti contaminati da patogeni. In base alla Sezione 204(d) dell'FSMA, la nuova norma richiederà a trasformatori, fornitori, produttori, distributori, confezionatori e dettaglianti di raccogliere dati specifici. Ciò consentirà alle autorità di regolamentazione di individuare l'esatta fonte di contaminazione nella supply chain e di avviare un richiamo.

In particolare, la regola finale sulla tracciabilità degli alimenti regola i prodotti alimentari nell'elenco Food Traceability List (FTL) della FDA: