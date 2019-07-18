Cassaforte di storage: l'ascesa e il declino del floppy disk

Nel 1977, quando l'Apple II fu lanciato sul mercato con due unità floppy da 5 pollici e un quarto, rappresentò un'enorme svolta per i consumatori. Le aziende potevano scrivere software e sistemi operativi e distribuirli facilmente per posta o nei negozi. Il computer personale era sempre più accessibile e facile da usare. I floppy disk hanno reso le informazioni trasportabili: i documenti potevano essere salvati su un floppy disk e aperti su un altro computer, e le persone potevano condividere tali dischi tra loro. I floppy disk continuarono a godere della calda luce dei riflettori fino al nuovo millennio.

"Il floppy disk ha fornito il primo modo davvero semplice per trasferire file", afferma Roger Kasten, Worldwide Storage and SDI Flash Technical Enablement Manager di IBM Systems. "Negli anni '80 e '90, spesso dipendevamo dalla 'sneaker-net' per trasferire i dati tra i computer. Bastava mettere i dati su un floppy, andare da un collega o amico, consegnargli il floppy e permettergli di copiare i dati nel suo sistema."

Poi, nel 2011, la produzione di floppy disk è cessata.

"All'inizio degli anni 2000 è comparsa la chiavetta USB", afferma Kasten, "e nel corso degli anni successivi ha in gran parte eliminato il floppy disk come dispositivo di trasferimento dati economico e facile da usare".