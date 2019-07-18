Cassaforte di storage: l'ascesa e il declino del floppy disk

Entro il 2025, i dati mondiali dovrebbero crescere fino a 175 zettabyte. Traduzione: 175 trilioni di gigabyte. È un numero impressionante secondo qualsiasi standard, e probabilmente inconcepibile nel 1967, quando un team di ingegneri IBM guidato da David L. Noble iniziò a lavorare a un progetto che avrebbe cambiato per sempre l'informatica.
Per contestualizzare, il 1967 fu lo stesso anno in cui i Beatles pubblicarono Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Il dispositivo tecnologico di consumo più popolare era una radio portatile che impiegava 14 ore per ricaricarsi. La parola "cloud" veniva usata per indicare nuvole di pioggia, non di dati. E le persone usavano ancora schede perforate per inserire informazioni nei computer. Noble e il suo team si erano prefissati di creare qualcosa che potesse svolgere il lavoro di migliaia di schede perforate.
I primi floppy disk erano colossi da 8 pollici, difficili da maneggiare e conservare perché si sporcavano facilmente. Noble e il suo team affrontarono questo problema sviluppando involucri sottili e resistenti con un elemento che rimuoveva la polvere dal disco. E così nacque il floppy disk come lo conosciamo. Nel corso degli anni, il floppy disk si è ridotto dagli originali 8 pollici a 5 pollici e un quarto e infine a 3 pollici e mezzo.
Nel 1977, quando l'Apple II fu lanciato sul mercato con due unità floppy da 5 pollici e un quarto, rappresentò un'enorme svolta per i consumatori. Le aziende potevano scrivere software e sistemi operativi e distribuirli facilmente per posta o nei negozi. Il computer personale era sempre più accessibile e facile da usare. I floppy disk hanno reso le informazioni trasportabili: i documenti potevano essere salvati su un floppy disk e aperti su un altro computer, e le persone potevano condividere tali dischi tra loro. I floppy disk continuarono a godere della calda luce dei riflettori fino al nuovo millennio.
"Il floppy disk ha fornito il primo modo davvero semplice per trasferire file", afferma Roger Kasten, Worldwide Storage and SDI Flash Technical Enablement Manager di IBM Systems. "Negli anni '80 e '90, spesso dipendevamo dalla 'sneaker-net' per trasferire i dati tra i computer. Bastava mettere i dati su un floppy, andare da un collega o amico, consegnargli il floppy e permettergli di copiare i dati nel suo sistema."
Poi, nel 2011, la produzione di floppy disk è cessata.
"All'inizio degli anni 2000 è comparsa la chiavetta USB", afferma Kasten, "e nel corso degli anni successivi ha in gran parte eliminato il floppy disk come dispositivo di trasferimento dati economico e facile da usare".
Il tradizionale floppy disk conteneva solo circa un megabyte di informazioni. Per gli standard odierni è una cifra irrisoria. Ma ricorda, nel 1967 la gente usava ancora schede perforate per inviare informazioni ai computer. Il floppy disk ha svolto il lavoro di migliaia di queste schede. Ma soprattutto, ha dato il via a un’innovazione che ha cambiato il modo in cui oggi guardiamo allo storage.
“Arrivando al 2019, vediamo che i servizi di storage cloud hanno in gran parte sostituito le chiavette USB come metodo preferito per il trasferimento dei dati”, afferma Kasten. “E l’imminente arrivo della tecnologia 5G significa che il cloud avrà un ruolo ancora più importante nei trasferimenti di dati.”
La tecnologia va sempre avanti e il ritorno al passato di oggi potrebbe portare all’innovazione di domani.
